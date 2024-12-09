Мичков мощно втащил канадцу, а после удаления дал автограф болельщику: реакция прессы и соцсетей в Америке
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Юта» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы: Карконе — 2 (Бортуццо), 27:01 — 0:1. Фараби — 4 (Силер, Конекны), 27:20 — 1:1. Вялимяки — 1 (Сергачев, Кули), 29:42 — 1:2. Типпетт — 8 (Силер, Мичков), 33:34 — 2:2. Кули — 7 (бол., Гюнтер, Келлер), 35:30 — 2:3. Стенлунд — 3 (мен.), 55:43 — 2:4.
Вратари: Эрссон (56:55 — 57:44, 58:05) — Стаубер.
Штраф: 18 — 6.
Броски: 23 (7+9+7) — 25 (12+8+5).
Наши: Мичков (19.07/3/+1) — Сергачев (27.04/2/+2).
9 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Российские хоккеисты не перестают зажигать в НХЛ. В ночь на 9 декабря восстановившийся от травмы нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка в игре с «Ванкувером» и стал второй звездой матча. А Матвей Мичков из «Филадельфии» сделал голевую передачу в матче с «Ютой» и первым из новичков сезона набрал 25 очков. Но этим не ограничился — Матвей подрался с канадцем Барреттом Хэйтоном, получил 12-минутный штраф и взорвал соцсети благодаря автографу. Что об этом пишут в Америке?
NHL: «Кучеров — особенный игрок»
Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи, вернувшись в строй после неизвестной травмы, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:2. Джейк Гюнтцель забросил решающую шайбу в большинстве на 16:04 третьего периода с передачи Кучерова и похвалил одноклубника: «Куч — особенный игрок, поэтому, когда шайба у него, происходит многое. Сегодня вечером он провел много хороших розыгрышей».
«Шоу Кучерова. Вот так. Вот как я на это смотрю», — сказал тренер соперника Рик Токкет.
У Кучерова была только одна полноценная тренировка, так как он получил травму 29 ноября. «Я видел, как он делал это раньше: пропускал 10 дней или около того, но все равно набирал по три очка», — сказал тренер «Тампы» Джон Купер. «Он особенный игрок и вытаскивает игры таким образом. Обычно Никита играет большую роль, и сегодня это тоже было так».
RotoBaller: «Темп Кучерова мог замедлиться из-за травмы, но обошлось»
«Кучеров, пропустивший две игры из-за неизвестной травмы, забросил шайбу и сделал две передачи в матче с «Ванкувером». Российский звездный нападающий «Тампы» закончил три из последних шести игр с тремя очками. Темп Кучерова мог замедлиться из-за травмы, но, похоже, она не оказала никакого влияния на его форму».
BroadStreetHockey: «Мичков провернул трюк в стиле рок-звезды»
«Получив 12-минутный штраф за драку с Барреттом Хэйтоном, Мичков покинул лед. Но перед этим подписал бутылку воды фанату, когда уходил с поля. Мы не уверены, что у Мичкова будет еще много возможностей повторить этот рок-н-ролльный ход вне льда, но в воскресенье вечером он точно знал, что делать. Вас выгнали из игры после пары ударов? Просто идите и дайте фанатам то, что они хотят, пока вы возвращаетесь в раздевалку. Матвей просто излучает уверенность в себе, и мы бы не хотели, чтобы было иначе».
Fox: «Мичков дерзко дал автограф»
«Мичков получил дисциплинарное наказание за драку: ему был назначен 12-минутный штраф за драку против Барретта Хэйтона. Поскольку до конца игры оставалось меньше двух минут, судьи отправили Мичкова в раздевалку, а не на скамейку штрафников. Однако перед этим Мичков дерзко дал автограф поклоннику».
Матвей наслаждается своим первым сезоном в НХЛ и является одним из самых продуктивных игроков нападения «Филадельфии». Звездный нападающий набрал 25 очков в своих первых 26 играх, что является вторым показателем в команде и лучшим показателем в лиге среди новичков.
Социальные сети
@FlyersNation: «Матвей Мичков хотел убить Барретта Хэйтона».
@EHClothings: «Матвей Мичков раздает автографы после того, как его удалили за несколько секунд до конца матча».
@MattSags: «Я был на противоположной стороне тоннеля, когда Мичков подписывал бутылку для болельщика. Перед началом 3-го периода фанат спросил Мичкова, и он ответил, что подпишет после. Когда Мичкову дали штраф, я не думал, что он остановится, но, когда парень попросил, он остановился и подписал. Я захотел сделать снимок, потому что немногие спортсмены дадут автограф болельщику после удаления. Я хочу, чтобы именно такой игрок провел всю свою карьеру в «Филадельфии». Он был просто великолепен как на льду, так и вне его».
@BigHeadHcky: «Матвей Мичков сегодня вечером:
— 1 передача
— 92,85 xGF% на 5v5 (1-е место в составе «Флайерз»)
— 28 бросков по воротам «Флайерз» (5 бросков по воротам «Юты»)
— был удален и дал автограф на выходе.
Этот парень — суперзвезда».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|30
|18
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|26
|14
|12
|29
|5
|Айлендерс
|29
|11
|18
|29
|6
|Филадельфия
|28
|12
|16
|28
|7
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|8
|Коламбус
|27
|12
|15
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Баффало
|27
|11
|16
|25
|7
|Детройт
|27
|10
|17
|24
|8
|Монреаль
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|32
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|9.12
|00:05
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 4
|9.12
|01:30
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|9.12
|02:00
|
Виннипег – Коламбус
|1 : 4
|9.12
|03:00
|
Филадельфия – Юта
|2 : 4
|9.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|0 : 4
|9.12
|04:00
|
Даллас – Калгари
|6 : 2