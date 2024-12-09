Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:30

Мичков мощно втащил канадцу, а после удаления дал автограф болельщику: реакция прессы и соцсетей в Америке

Мичков подрался в матче с «Ютой»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Матвей Мичков был удален за драку в матче НХЛ «Филадельфия» — «Юта». 9 декабря. Филадельфия.
Матвей Мичков был удален за драку в матче НХЛ «Филадельфия» — «Юта» (2:4). 9 декабря. Филадельфия.
Фото Imagn Images, скриншот из видео, USA Today Sports
Хорошо отметил день рождения.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Юта» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Голы: Карконе — 2 (Бортуццо), 27:01 — 0:1. Фараби — 4 (Силер, Конекны), 27:20 — 1:1. Вялимяки — 1 (Сергачев, Кули), 29:42 — 1:2. Типпетт — 8 (Силер, Мичков), 33:34 — 2:2. Кули — 7 (бол., Гюнтер, Келлер), 35:30 — 2:3. Стенлунд — 3 (мен.), 55:43 — 2:4.
Вратари: Эрссон (56:55 — 57:44, 58:05) — Стаубер.
Штраф: 18 — 6.
Броски: 23 (7+9+7) — 25 (12+8+5).
Наши: Мичков (19.07/3/+1) — Сергачев (27.04/2/+2).
9 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Российские хоккеисты не перестают зажигать в НХЛ. В ночь на 9 декабря восстановившийся от травмы нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка в игре с «Ванкувером» и стал второй звездой матча. А Матвей Мичков из «Филадельфии» сделал голевую передачу в матче с «Ютой» и первым из новичков сезона набрал 25 очков. Но этим не ограничился — Матвей подрался с канадцем Барреттом Хэйтоном, получил 12-минутный штраф и взорвал соцсети благодаря автографу. Что об этом пишут в Америке?

NHL: «Кучеров — особенный игрок»

Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи, вернувшись в строй после неизвестной травмы, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:2. Джейк Гюнтцель забросил решающую шайбу в большинстве на 16:04 третьего периода с передачи Кучерова и похвалил одноклубника: «Куч — особенный игрок, поэтому, когда шайба у него, происходит многое. Сегодня вечером он провел много хороших розыгрышей».

«Шоу Кучерова. Вот так. Вот как я на это смотрю», — сказал тренер соперника Рик Токкет.

У Кучерова была только одна полноценная тренировка, так как он получил травму 29 ноября. «Я видел, как он делал это раньше: пропускал 10 дней или около того, но все равно набирал по три очка», — сказал тренер «Тампы» Джон Купер. «Он особенный игрок и вытаскивает игры таким образом. Обычно Никита играет большую роль, и сегодня это тоже было так».

RotoBaller: «Темп Кучерова мог замедлиться из-за травмы, но обошлось»

«Кучеров, пропустивший две игры из-за неизвестной травмы, забросил шайбу и сделал две передачи в матче с «Ванкувером». Российский звездный нападающий «Тампы» закончил три из последних шести игр с тремя очками. Темп Кучерова мог замедлиться из-за травмы, но, похоже, она не оказала никакого влияния на его форму».

Никита Кучеров (второй слева) в&nbsp;матче НХЛ &laquo;Ванкувер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo; (2:4). Кучеров вернулся и показал класс! Набрал три очка и принес победу «Тампе»

BroadStreetHockey: «Мичков провернул трюк в стиле рок-звезды»

«Получив 12-минутный штраф за драку с Барреттом Хэйтоном, Мичков покинул лед. Но перед этим подписал бутылку воды фанату, когда уходил с поля. Мы не уверены, что у Мичкова будет еще много возможностей повторить этот рок-н-ролльный ход вне льда, но в воскресенье вечером он точно знал, что делать. Вас выгнали из игры после пары ударов? Просто идите и дайте фанатам то, что они хотят, пока вы возвращаетесь в раздевалку. Матвей просто излучает уверенность в себе, и мы бы не хотели, чтобы было иначе».

Fox: «Мичков дерзко дал автограф»

«Мичков получил дисциплинарное наказание за драку: ему был назначен 12-минутный штраф за драку против Барретта Хэйтона. Поскольку до конца игры оставалось меньше двух минут, судьи отправили Мичкова в раздевалку, а не на скамейку штрафников. Однако перед этим Мичков дерзко дал автограф поклоннику».

Матвей наслаждается своим первым сезоном в НХЛ и является одним из самых продуктивных игроков нападения «Филадельфии». Звездный нападающий набрал 25 очков в своих первых 26 играх, что является вторым показателем в команде и лучшим показателем в лиге среди новичков.

Социальные сети

@FlyersNation: «Матвей Мичков хотел убить Барретта Хэйтона».

@EHClothings: «Матвей Мичков раздает автографы после того, как его удалили за несколько секунд до конца матча».

@MattSags: «Я был на противоположной стороне тоннеля, когда Мичков подписывал бутылку для болельщика. Перед началом 3-го периода фанат спросил Мичкова, и он ответил, что подпишет после. Когда Мичкову дали штраф, я не думал, что он остановится, но, когда парень попросил, он остановился и подписал. Я захотел сделать снимок, потому что немногие спортсмены дадут автограф болельщику после удаления. Я хочу, чтобы именно такой игрок провел всю свою карьеру в «Филадельфии». Он был просто великолепен как на льду, так и вне его».

@BigHeadHcky: «Матвей Мичков сегодня вечером:

— 1 передача

— 92,85 xGF% на 5v5 (1-е место в составе «Флайерз»)

— 28 бросков по воротам «Флайерз» (5 бросков по воротам «Юты»)

— был удален и дал автограф на выходе.

Этот парень — суперзвезда».

Матвей Мичков
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Международный день художника отметят 8 декабря
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Меркель из-за призыва пригласить Путина на саммит
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
Популярное видео
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кучеров вернулся и показал класс! Набрал три очка и принес победу «Тампе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
9.12 00:05
Ванкувер – Тампа-Бэй
 2 : 4
9.12 01:30
Оттава – Айлендерс
2 : 4
9.12 02:00
Виннипег – Коламбус
 1 : 4
9.12 03:00
Филадельфия – Юта
 2 : 4
9.12 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 0 : 4
9.12 04:00
Даллас – Калгари
 6 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости