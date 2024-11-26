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Сегодня, 08:30

Мичков продолжает забивать! Но «Филадельфии» это не помогает

Гол Мичкова не спас «Филадельфию» от поражения «Вегасу»
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Морган Фрост и Матвей Мичков радуются голу в матче «Филадельфия» — «Вегас» (4:5 Б).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Связка Айкела и Барбашева принесла победу «Вегасу».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вегас» — 4:5 Б (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Фрост — 2 (Ристолайнен, Типпетт), 8:51 — 1:0. Кутюрье — 5 (Конекны), 12:07 — 2:0. Андре — 1 (Хэтэуэй, Лотон), 20:28 — 3:0. Айкел — 8 (Барбашев), 27:42 — 3:1. Барбашев — 10 (Айкел), 31:32 — 3:2. Мичков — 8 (Фрост), 33:18 — 4:2. Дорофеев — 11 (бол., Теодор, Гертл), 38:10 — 4:3. Пирсон — 5 (Хэнифин, Хэг), 51:55 — 4:4.
Победный буллит: Айкел.
Вратари: Федотов — Самсонов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 35 (7+7+14+7) — 30 (5+19+6+0).
Наши: Мичков (19.31/4/+2) — Барбашев (20.02/3/+1), Дорофеев (19.00/4/+1).
26 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Илье Самсонову приходилось тяжело весь прошлый сезон. В «Торонто» он менял шлем на старый, побывал на драфте отказов, но игра у надежды «кленовых» не шла совершенно. И то, что летом он сменил команду, удивляет только в том плане, что новый клуб он нашел все же в НХЛ, а не вернулся на родину. Более того — в «Вегасе» Илья преобразился и постепенно начинает напоминать себя.

Илья нечасто в заокеанской карьере оказывался в роли второго голкипера. Так было в первые два года его игры в НХЛ — один раз из-за неопытности, а в другой раз приключилась травма спины. Сейчас в «Вегасе» он просто не дотягивает до номера один. И вроде все справедливо — Эдин Хилл опытнее, привык к стилю «рыцарей» и карьера у него немного удачнее. Но чисто по этому сезону россиянин канадца переигрывает: 90,6 процента отраженных бросков против 88,7.
Сегодня было стойкое ощущение, что «Вегас» забыл выйти на первый период. Закончился отрезок со счетом 2:0 в пользу «Филадельфии». Оба гола — близнецы. С левого круга вбрасывания и в дальний угол над ловушкой Самсонова. И не сказать, что в этих бросках было что-то сложное: россиянин все видел, да и бросали не в упор.

Начало второго периода также оказалось мрачным. На 28-й секунде счет стал уже 3:0 в пользу «Филадельфии» — из той же точки, только на этот раз в ближний угол и над блином. И если по первому периоду все обоснованно — немного бросков и опасных моментов, то на третьей шайбе просто не сориентировались, в том числе сам Самсонов, который в тот момент словно потерялся в воротах.

У «Вегаса» в целом вторая двадцатиминутка получилась солидной: за 12 минут они почти отыграли задел «Флайерз». В частности, отличился симбиоз Джека Айкела и Ивана Барбашева. На восьмой минуте Айкел забил после слепого паса россиянина. А на 12-й их дуэт убежал в контратаку, и на этот раз с передачи Айкела на пустой угол забил Барбашев.

Счет мог бы и сравняться в скором времени, если бы через полторы минуты не вмешался Матвей Мичков. У него получился качественный матч: много обострял, четыре раза бросил в створ. А по итогам матча он был признан первой звездой, хотя и проиграл тому же Айкелу по очкам. Настолько высоко оценили его разительный бросок из слота.

В конце второго периода эффектным вантаймером в большинстве отличился Павел Дорофеев — визуально Федотов даже ничего не заметил. Молодой россиянин проводит четвертый год в НХЛ и дикой результативностью не блещет. Играет в третьем звене и первой бригаде большинства. Нападающий в этом сезоне идет по гораздо более многообещающим показателям. У него уже 11 шайб в чемпионате, а рекорд — 13, которые он забросил в прошлом году.

Третий период похоронил возможность Мичкова заполучить победную шайбу в свою статистику — в середине двадцатиминутки счет стал 4:4. Конец третьего периода и овертайм удались «Филадельфии»: видимо, уж очень обидно было упускать победу с 3:0. «Вегас» же в ответ не создал ровно ничего — все внимание было сосредоточено на обороне. Кстати, Самсонов все же помог: вытащил несколько опасных моментов. В том числе попытку обмануть всех от Мичкова. А на буллитах ни Матвей, ни Павел Дорофеев реализовать попытки не смогли. А вот Джек Айкел смог и довел победу «Вегаса» до конца.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
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