Овечкин не только забивает, но и полезно играет. Он способен прибавить, несмотря на возраст

Александр огорчил «Филадельфию» и отстает от Эспозито на два гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Овечкин — 9, 8:37 — 0:1. Конекны — 6 (бол., Хэйс, Гостисбеер), 11:14 — 1:1. Шири — 6 (Спронг), 13:10 — 1:2. Карлсон — 6 (Врана, Кузнецов), 26:58 — 1:3. Дауд — 4 (Хара, Хэтэуэй), 37:33 — 1:4. Проворов — 3 (Кутюрье, Густафссон), 41:43 — 2:4. Лотон — 7 (Хэйс, Конекны), 50:45 — 3:4. Дауд — 5 (п.в., Самсонов), 59:32 — 3:5.

Вратари: Эллиотт (58:17 — 59:32) — Самсонов.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 33 (11+8+14) — 22 (10+5+7).

Наши: Проворов (24.22/2/-1) — Кузнецов (17.41/1/+1), Овечкин (21.14/7/+2), Орлов (18.20/0/0).

12 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Следить за Александром Овечкиным, просыпаясь по утрам, читая лаконичные отчеты, изучая статистику и просматривая короткие видеоролики, и составить при этом о его игре полную картину нельзя. Престижное издание The Athletic на днях составило символическую сборную разочарований первой половины регулярного чемпионата. Во вторую тройку попали Евгений Малкин и Александр Овечкин. Автор допустил важную оговорку отметив, что подобрал игроков, отталкиваясь от ожиданий перед стартом сезона.

От Овечкина в последние годы требуют только одного — заброшенных шайб и погони за вечным рекордом Уэйна Гретцки. Складывается впечатление, что командные достижения «Вашингтона» и титулы даже в пределах столицы США мало кого интересуют. Россиянин сейчас даже не лучший снайпер своей команды, уступая ориентированному больше на передачи Никласу Бэкстрему и Якубу Вране. Оставляет желать лучшего и его показатель полезности — перед игрой с «Филадельфией» он составлял «-10». Это последнее место в команде.

Надеяться, что ветеран, которому через полгода исполнится уже 36, в этом возрасте способен летать по площадке как в молодости, много забивать и крушить любого встречного, наивно. Магия имени, тем не менее, по-прежнему работает. Плевать почти всем на то, что это тяжелейший Восточный дивизион. Очень далекий от свободы, анархии и веселья, присущего матчам с участием канадских команд. Всех инетересует только одно — «где голы»!?

Овечкин по-прежнему полезен в атаке и часто играет на партнеров. Только в первом периоде матча против «Флайерс» у него было три хороших шанса забить. В первом на пути шайбы после фирменного броска Овечкин встал блестяще сыгравший вратарь Брайан Эллиотт.

Elliott gets across to make a big save on Ovechkin. pic.twitter.com/3EczS1Y3Cw — Philly Hockey Now (@phillyhockeynow) March 12, 2021

Для капитана «Кэпиталз» в нынешнем сезоне «Филадельфия» стала соперником, которого ждешь с нетерпением. В двух предыдущих матчах с ней он забил трижды. Ставка на гол Овечкина в очередной игре против «Летчиков» представляюсь логичным и оправданным выбором. Он не подкачал и забил, воспользовавшись коллективной ошибкой Элиотта и Ивана Проворова. Первый зачем-то выкатился из ворот и не дал завладеть шайбой Шону Кутюрье, отпасовав на левый от себя борт, где контроль над ней не сумел обеспечить российский защитник. Овечкин своевременно оказался в нужном месте, приложился от души и пробил голкипера. Таким образом, форвард забросил свою 715-ю шайбу и всего на два гола отстает от идущего шестым в списке лучших снайперов НХЛ всех времен Фила Эспозито.

Разница между двумя командами на бумаге примерно равными в действительности оказалась колоссальной. «Вашингтону» все давалось очень легко и в какой-то момент его игроки начали пижонить, пытаясь чуть ли не заводить шайбу в ворота «Флайерс» после серии передач в чужой зоне. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, постепенно отвоевывающий позицию первого номера у Витека Ванечека, если не скучал, то не потел точно. Поводов для волнения у него почти не появлялось. Зато его партнеры куражились на славу. Идеальная контратака с участием Евгения Кузнецова закончился тем, что Джон Карлсон забил, набрав тем самым 500-е очко в карьере. До него в истории клуба этой отметки не достиг ни один защитник.

После того, как счет стал 4:1, игроков «Кэпиталз» снова настиг приступ болезни, от которой они страдают с начала сезона. Необъяснимая самоуспокоенность и потеря концентрации едва не привели к проблемам для опытной команды. Овечкин мог еще пару раз забить, но не использовал свои шансы и однажды отправился на скамейку штрафников за на нарушение численного состава. «Филадельфия», и, в частности, Проворов, подпортила статистику Самсонову, но догнать «Вашингтон» не успела.

Ivan Provorov brings the Flyers back within 2 with a terrific shot!#AnytimeAnywhere pic.twitter.com/MAxntiSUrS — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 12, 2021

Это великолепие команда демонстрировала без продолжающего отбывать дисквалификацию Тома Уилсона и срочно вернувшегося в Вашингтон по семейным вопросам Ларса Эллера.