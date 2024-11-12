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Сегодня, 07:30

Безумный матч Мичкова: забил и помог победить, но едва не подставил партнеров

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото USA Today Sports
Возвращение Матвея в состав «Филадельфии» получилось победным: он набрал 2 (1+1) очка и реализовал буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Джонсон — 1 (Ришар), 1:40 — 1:0. Конекны — 8 (бол., Мичков, Андре), 15:56 — 2:0. Мичков — 5 (Пелинг, Замула), 25:09 — 3:0. Томпсон — 2 (Эклунд, Гранлунд), 35:29 — 3:1. Гранлунд — 7 (Эклунд, Зеттерлунд), 38:33 — 3:2. Гудроу — 2 (Тран, Сиси), 57:36 — 3:3.
Победный буллит: Мичков.
Вратари: Эрссон — Ванечек.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 43 (11+14+16+2) — 31 (11+8+7+5).
Наши: Замула (13.04/0/+2), Мичков (15.55/2/+2) — -.
12 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Воспитательные меры главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы в отношении Матвея Мичкова стоит воспринимать адекватно. В том, что молодой нападающий пропустил два матча, нет ничего вопиющего. «Флайерз» плохо начали сезон и очень далеки от зоны плей-офф на «Востоке».

Тренер делает все, чтобы исправить положение команды. Неприкасаемых, как известно, у требовательного Тортореллы нет. К Мичкову возникли обоснованные претензии, что вполне нормально для 19-летнего дебютанта НХЛ. Наивно было предполагать, что парень в столь юном возрасте отыграет без замен все 82 матча.

Возвращение Матвея случилось сегодня против «Сан-Хосе» — другого аутсайдера лиги. Нападающий вернулся таким, каким его привыкли видеть на старте сезона. На первых минутах Мичков закусился с Дживани Смитом на точке вбрасывания. За партнера заступился защитник Эрик Джонсон, который также пропустил последние матчи.

Дело закончилось дракой и пятиминутными штрафами для провинившихся. Заряженность Мичкова бросалась в глаза. Второй период Матвей начал с мощного силового приема против другого молодого таланта — Уилла Смита.

Пропуск двух матчей не повлиял на роль Мичкова. Торторелла продолжил выпускать форварда в большинстве — и не зря! В первой же игре после возвращения в состав Матвей отметился классным ассистом. Нападающий своевременно адресовал шайбу Трэвису Конекны, который бросил в касание и реализовал большинство.

А уже во втором периоде Мичков забил сам. Райан Пелинг увидел открывание партнера на чужой синей линии и вывел Матвея один на один с голкипером «Сан-Хосе» Витеком Ванечеком. Переиграть последнего оставалось делом техники — 39-й номер «Флайерз» метко отправил шайбу в «домик».

«Сан-Хосе» уступали 0:3, но перевернули матч в конце второго периода. Игра складывалась с преимуществом «Филадельфии», но к созданным моментам хозяева отнеслись слишком расточительно — стоит вспомнить хотя бы промах Конекны по пустым воротам. «Шаркс» вернулись в игру после шайбы Джека Томпсона.

Гол получился обидным для вратаря «Флайерз» Самуэля Эрссона: шайба залетела от конька защитника, но судьям даже не потребовался видеопросмотр. А через три минуты отставание до минимума сократил Микаэль Гранлунд.

«Филадельфия» смотрелась лучше и в третьем периоде, но это не помешало «Акулам» перевести матч в овертайм. Все, что Мичков создал за 60 минут игры, он едва не перечеркнул, когда схватил удаление в самой концовке.

Матвей перестарался в борьбе с Маклином Селебрини и оставил команду в меньшинстве со старта овертайма. «Флайерз» героически отбились. Спасибо Эрссону, который выручил после нескольких бросков в касание. Выскочив со скамейки штрафников, Мичков горел желанием исправиться. Сам создал момент, но сам же его не использовал, хотя мог отдать передачу партнеру, который находился в более выгодной позиции.

Торторелла продолжил доверять Мичкову и в серии буллитов. Матвей свой шанс не упустил, как и Конекны — именно их реализованные попытки принести «Флайерз» важную победу.

Не берусь читать мысли главного тренера «Филадельфии» после такого драматичного матча. Кажется, репрессии Тортореллы все-таки сработали. Мичков вернулся заряженным, но не всегда эмоции шли на пользу. За момент с Селебрини россиянину однозначно прилетит от тренера, но главное, что Матвей реализовал свой буллит.

Посмотрим, достаточно ли этого, чтобы обнулить необязательное удаление в глазах Тортореллы. Следующий матч «Флайерз» проведут 15 ноября с «Оттавой».

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Филадельфия Флайерз
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