«Мичков одержим хоккеем, как Ягр». Восторг североамериканских СМИ от топ-матча Матвея
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча против «Сан-Хосе» (4:3 Б): на счету 19-летнего россиянина — гол, передача и реализованный буллит. Прорыв Мичкова выглядит особенно впечатляюще на фоне пропуска двух предыдущих матчей НХЛ — по решению тренера Джона Тортореллы наш хоккеист не играл с «Тампа-Бэй» и «Флоридой». Эта тема была главной для прессы при освещении перформанса Мичкова.
The Athletic: «Мичков чем-то напоминает Ягра»
Ни руководство, ни тренеры «Флайерз» никогда не сомневались в энтузиазме Матвея Мичкова и его желании стать лучше. Это подтвердилось в начале месяца. После домашнего поражения от «Бостона» 2 ноября, когда он находился на льду во время всех трех голов, Мичков не отправился на ужин в модный ресторан в центре города. Вместо этого он поехал прямо на тренировочную базу «Филадельфии». В выходной день Матвей внимательно осмотрел свою экипировку, повозился с ней и пошел тренировать броски. Что угодно, лишь бы стать лучше, и что угодно, лишь бы приносить больше пользы, чем он приносит в последнее время.
Источник в команде назвал одержимость Мичкова хоккеем «чем-то похожей на Яромира Ягра», легендарного нападающего, который в свои 52 года продолжает играть в Чехии.
Сразу после этого дела у Мичкова не заладились: 5 ноября его команда потерпела поражение от «Каролины», а затем он был выведен из состава на пару матчей. Но в понедельник Мичков вернулся и сыграл с полной отдачей против «Сан-Хосе». Он организовал гол Конекны в большинстве в первом периоде, забил сам во втором и реализовал победный буллит в серии.
Это был лучший перформанс в карьере молодого игрока.
«Пропустил два матча, — напомнил Мичков. — Топливный бак был полон. Две игры посмотрел со стороны, и это пошло на пользу — кое-что переосмыслил».
Был ли этот перформанс идеальным? Нет. Тренер Джон Торторелла упомянул Мичкова в числе тех игроков, которые просрочили свою смену во время затишья в конце второго периода, что позволило «Акулам» превратить 3:0 в 3:2. А в конце основного времени Мичков был наказан за удар в адрес Маклина Селебрини, из-за чего «Флайерз» играли в меньшинстве в первые две минуты овертайма.
Но это всего лишь часть процесса обучения. И все, кажется, ожидают, что Мичков в конце концов во всем разберется.
Yahoo: «Возвращение в состав можно признать успешным»
Когда Матвей Мичков завел толпу после своего блестящего гола во втором периоде, стало ясно, что его возвращение в состав можно признать успешным.
Несмотря на то что «Флайерз» растеряли преимущество при счете 3:0, они все равно победили. Так что перформанс Мичкова не оказался напрасным. 19-летний нападающий помог «Филадельфии» победить по буллитам.
Мичков вновь обрел форму после того, как получил пару свежих шрамов, пропустив две игры НХЛ. Он не только забил, но и ассистировал, так что теперь на счету Мичкова 12 очков (5 голов и 7 передач) в 14 матчах.
Yardbarker: «Мастерская игра Мичкова»
Главный тренер Джон Торторелла, сам Мичков и его товарищи по команде не сомневались в триумфальном возвращении Матвея в состав. Более того, они ожидали его.
«Парень любит играть в хоккей», — говорил о россиянине защитник Эмиль Андре.
Торторелла использовал Мичкова в необычной роли, выпустив его в третьем звене вместе со скоростными Полингом и Ричардом. В итоге Мичков отыграл скромные 16 минут, создав гол в большинстве для Конекны, а также сам обеспечил «Флайерз» преимущество в три гола в начале второго периода.
«Он конкурентоспособен, и это то, что нам в нем нравится», — сказал Конекны о Мичкове.
После того как «Акулы» отыгрались, дух соперничества Мичкова едва не стоил «Флайерз» победы. На исходе третьего периода между ним и другим претендентом на «Колдер» Маклином Селебрини завязалась потасовка. Мичков нанес Селебрини удар по лицу, который судьи интерпретировали как грубую игру. В результате «Флайерз» пришлось начать овертайм в меньшинстве. Но, как уже известно, «Филадельфия» выстояла и выиграла в серии буллитов, однако этот эпизод станет для юного Мичкова уроком.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|2
|Нью-Джерси
|18
|10
|8
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Калгари
|16
|8
|8
|19
|4
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|12.11
|03:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|12.11
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|1 : 7
|12.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|3 : 1
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|12.11
|06:00
|
Вегас – Каролина
|2 : 5