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«Мичков одержим хоккеем, как Ягр». Восторг североамериканских СМИ от топ-матча Матвея

Американские СМИ оценили игру Мичкова в матче с «Сан-Хосе»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Матвей Мичков.
Фото USA Today Sports
19-летний форвард «Филадельфии» триумфально вернулся после пропуска пары игр.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча против «Сан-Хосе» (4:3 Б): на счету 19-летнего россиянина — гол, передача и реализованный буллит. Прорыв Мичкова выглядит особенно впечатляюще на фоне пропуска двух предыдущих матчей НХЛ — по решению тренера Джона Тортореллы наш хоккеист не играл с «Тампа-Бэй» и «Флоридой». Эта тема была главной для прессы при освещении перформанса Мичкова.

The Athletic: «Мичков чем-то напоминает Ягра»

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Ни руководство, ни тренеры «Флайерз» никогда не сомневались в энтузиазме Матвея Мичкова и его желании стать лучше. Это подтвердилось в начале месяца. После домашнего поражения от «Бостона» 2 ноября, когда он находился на льду во время всех трех голов, Мичков не отправился на ужин в модный ресторан в центре города. Вместо этого он поехал прямо на тренировочную базу «Филадельфии». В выходной день Матвей внимательно осмотрел свою экипировку, повозился с ней и пошел тренировать броски. Что угодно, лишь бы стать лучше, и что угодно, лишь бы приносить больше пользы, чем он приносит в последнее время.

Источник в команде назвал одержимость Мичкова хоккеем «чем-то похожей на Яромира Ягра», легендарного нападающего, который в свои 52 года продолжает играть в Чехии.

Сразу после этого дела у Мичкова не заладились: 5 ноября его команда потерпела поражение от «Каролины», а затем он был выведен из состава на пару матчей. Но в понедельник Мичков вернулся и сыграл с полной отдачей против «Сан-Хосе». Он организовал гол Конекны в большинстве в первом периоде, забил сам во втором и реализовал победный буллит в серии.

Матвей Мичков. Безумный матч Мичкова: забил и помог победить, но едва не подставил партнеров

Это был лучший перформанс в карьере молодого игрока.

«Пропустил два матча, — напомнил Мичков. — Топливный бак был полон. Две игры посмотрел со стороны, и это пошло на пользу — кое-что переосмыслил».

Был ли этот перформанс идеальным? Нет. Тренер Джон Торторелла упомянул Мичкова в числе тех игроков, которые просрочили свою смену во время затишья в конце второго периода, что позволило «Акулам» превратить 3:0 в 3:2. А в конце основного времени Мичков был наказан за удар в адрес Маклина Селебрини, из-за чего «Флайерз» играли в меньшинстве в первые две минуты овертайма.

Но это всего лишь часть процесса обучения. И все, кажется, ожидают, что Мичков в конце концов во всем разберется.

Yahoo: «Возвращение в состав можно признать успешным»

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Когда Матвей Мичков завел толпу после своего блестящего гола во втором периоде, стало ясно, что его возвращение в состав можно признать успешным.

Несмотря на то что «Флайерз» растеряли преимущество при счете 3:0, они все равно победили. Так что перформанс Мичкова не оказался напрасным. 19-летний нападающий помог «Филадельфии» победить по буллитам.

Мичков вновь обрел форму после того, как получил пару свежих шрамов, пропустив две игры НХЛ. Он не только забил, но и ассистировал, так что теперь на счету Мичкова 12 очков (5 голов и 7 передач) в 14 матчах.

Yardbarker: «Мастерская игра Мичкова»

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Главный тренер Джон Торторелла, сам Мичков и его товарищи по команде не сомневались в триумфальном возвращении Матвея в состав. Более того, они ожидали его.

«Парень любит играть в хоккей», — говорил о россиянине защитник Эмиль Андре.

Торторелла использовал Мичкова в необычной роли, выпустив его в третьем звене вместе со скоростными Полингом и Ричардом. В итоге Мичков отыграл скромные 16 минут, создав гол в большинстве для Конекны, а также сам обеспечил «Флайерз» преимущество в три гола в начале второго периода.

«Он конкурентоспособен, и это то, что нам в нем нравится», — сказал Конекны о Мичкове.

После того как «Акулы» отыгрались, дух соперничества Мичкова едва не стоил «Флайерз» победы. На исходе третьего периода между ним и другим претендентом на «Колдер» Маклином Селебрини завязалась потасовка. Мичков нанес Селебрини удар по лицу, который судьи интерпретировали как грубую игру. В результате «Флайерз» пришлось начать овертайм в меньшинстве. Но, как уже известно, «Филадельфия» выстояла и выиграла в серии буллитов, однако этот эпизод станет для юного Мичкова уроком.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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4 Рейнджерс 13 9 4 19
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
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5 Баффало 16 7 9 15
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7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 15 10 5 23
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4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
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8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
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Питтсбург – Даллас
 1 : 7
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