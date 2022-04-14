Шикарный гол Панарина: главная звезда «Рейнджерс» забивает нечасто, но красиво
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Какко — 6 (Гудроу, Миллер), 10:20 — 0:1. Какко — 7 (Хытил), 28:22 — 0:2. Панарин — 22 (Труба), 31:03 — 0:3. Копп — 18 (мен., п.в., Гудроу, Труба), 58:07 — 0:4.
Вратари: Сандстрем (57:44 — 58:07) — Георгиев.
Штраф: 20 — 18.
Броски: 28 (10+12+6) — 34 (13+13+8).
Наши: Замула (22.01/2/0), Проворов (26.56/3/-3) — Панарин (20.28/4/+1).
14 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
В начале апреля у «Рейнджерс» был как минимум один повод для радости — все дело в том, что несколько дней назад после разгрома «Оттавы» (5:1) «синерубашечники» официально гарантировали себе место в плей-офф. А значит, теперь команда Жерара Галлана с легкой душой может сконцентрироваться на борьбе за первое место в Столичном дивизионе с «Каролиной», которой ньюйоркцы уступили вчера (2:4).
«Если бы мне перед началом сезона сказали, что мы будем бороться с «Каролиной» за лидерство, я бы только помотал головой и ответил, что это не наша цель. Но сейчас мы там. Все меняется по ходу сезона», — честно признавался на одной из пресс-конференций коуч «Рейнджеров».
И после домашнего поражения от «Харрикейнз» на «Мэдисон Сквер Гарден» банда Панарина в гостевой встрече с «Филадельфией» сделала все, чтобы не отстать от команды из Роли на 4 очка. Причем победу уже в первом периоде «синерубашечникам» принес не Хлебушек, Зибанежад или переродившийся на четвертом десятке в снайпера Крис Крайдер, а многострадальный и все еще перспективный нападающий Каапо Какко, не так давно вернувшийся в состав после затяжной травмы нижней части тела.
Финский вундеркинд не забивал с 15 декабря, но сегодня решил наконец-то прервать «сухую» серию и разродился дублем. Уже на 10-й минуте 24-номер гостей вместе с партнерами наказал оборону «Филадельфии» за неудачную попытку выйти из собственной зоны и хлестким кистевым броском с ползоны уложил шайбу в ворота Феликса Сандстрема.
А ближе к середине матча проблемный мальчик ньюйоркцев не дал пропасть царскому пасу с неудобной руки от чеха Филипа Хытила. Чем занимался на пятаке Таннер Лачински, прекрасно видевший подключение накатывающегося под ворота Какко — вопрос, разумеется, риторический.
«Каапо сыграл классный матч, да и вся тройка была великолепна. За весь матч они почти не сделали ошибок», — похвалил 21-летнего финна Галлан после матча.
Однако не ушел сегодня со льда без гола и Артемий Панарин, который на 32-й минуте забросил свою 22 шайбу в сезоне и свел шансы «Флайерз» на камбэк к минимуму. Кажется, не замкнуть роскошную диагональ на дальнюю штангу от Джейкоба Троубы лучший бомбардир «Рейнджерс» не имел права.
В итоге окончательный счет установил Эндрю Копп, не промахнувший по пустым воротам в концовке, а хозяева за три периода так и не сумели распечатать ворота Александра Георгиева, отразившегося сегодня все 28 бросков по своим воротам и признанного лигой первой звездой встречи. И примечательно, что второй «сухой» матч в сезоне позволил ему выйти на 9-е место в НХЛ по количеству «сухарей» среди российских голкиперов (8).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|53
|20
|112
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 1
|14.04
|02:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|0 : 4
|14.04
|04:30
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|9 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15