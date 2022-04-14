Шикарный гол Панарина: главная звезда «Рейнджерс» забивает нечасто, но красиво

Замкнул классный пас американского защитника Троубы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Какко — 6 (Гудроу, Миллер), 10:20 — 0:1. Какко — 7 (Хытил), 28:22 — 0:2. Панарин — 22 (Труба), 31:03 — 0:3. Копп — 18 (мен., п.в., Гудроу, Труба), 58:07 — 0:4.

Вратари: Сандстрем (57:44 — 58:07) — Георгиев.

Штраф: 20 — 18.

Броски: 28 (10+12+6) — 34 (13+13+8).

Наши: Замула (22.01/2/0), Проворов (26.56/3/-3) — Панарин (20.28/4/+1).

14 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

В начале апреля у «Рейнджерс» был как минимум один повод для радости — все дело в том, что несколько дней назад после разгрома «Оттавы» (5:1) «синерубашечники» официально гарантировали себе место в плей-офф. А значит, теперь команда Жерара Галлана с легкой душой может сконцентрироваться на борьбе за первое место в Столичном дивизионе с «Каролиной», которой ньюйоркцы уступили вчера (2:4).

«Если бы мне перед началом сезона сказали, что мы будем бороться с «Каролиной» за лидерство, я бы только помотал головой и ответил, что это не наша цель. Но сейчас мы там. Все меняется по ходу сезона», — честно признавался на одной из пресс-конференций коуч «Рейнджеров».

И после домашнего поражения от «Харрикейнз» на «Мэдисон Сквер Гарден» банда Панарина в гостевой встрече с «Филадельфией» сделала все, чтобы не отстать от команды из Роли на 4 очка. Причем победу уже в первом периоде «синерубашечникам» принес не Хлебушек, Зибанежад или переродившийся на четвертом десятке в снайпера Крис Крайдер, а многострадальный и все еще перспективный нападающий Каапо Какко, не так давно вернувшийся в состав после затяжной травмы нижней части тела.

Финский вундеркинд не забивал с 15 декабря, но сегодня решил наконец-то прервать «сухую» серию и разродился дублем. Уже на 10-й минуте 24-номер гостей вместе с партнерами наказал оборону «Филадельфии» за неудачную попытку выйти из собственной зоны и хлестким кистевым броском с ползоны уложил шайбу в ворота Феликса Сандстрема.

А ближе к середине матча проблемный мальчик ньюйоркцев не дал пропасть царскому пасу с неудобной руки от чеха Филипа Хытила. Чем занимался на пятаке Таннер Лачински, прекрасно видевший подключение накатывающегося под ворота Какко — вопрос, разумеется, риторический.

«Каапо сыграл классный матч, да и вся тройка была великолепна. За весь матч они почти не сделали ошибок», — похвалил 21-летнего финна Галлан после матча.

Однако не ушел сегодня со льда без гола и Артемий Панарин, который на 32-й минуте забросил свою 22 шайбу в сезоне и свел шансы «Флайерз» на камбэк к минимуму. Кажется, не замкнуть роскошную диагональ на дальнюю штангу от Джейкоба Троубы лучший бомбардир «Рейнджерс» не имел права.

В итоге окончательный счет установил Эндрю Копп, не промахнувший по пустым воротам в концовке, а хозяева за три периода так и не сумели распечатать ворота Александра Георгиева, отразившегося сегодня все 28 бросков по своим воротам и признанного лигой первой звездой встречи. И примечательно, что второй «сухой» матч в сезоне позволил ему выйти на 9-е место в НХЛ по количеству «сухарей» среди российских голкиперов (8).