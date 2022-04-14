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Сегодня, 07:20

Шикарный гол Панарина: главная звезда «Рейнджерс» забивает нечасто, но красиво

Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Замкнул классный пас американского защитника Троубы.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Какко — 6 (Гудроу, Миллер), 10:20 — 0:1. Какко — 7 (Хытил), 28:22 — 0:2. Панарин — 22 (Труба), 31:03 — 0:3. Копп — 18 (мен., п.в., Гудроу, Труба), 58:07 — 0:4.
Вратари: Сандстрем (57:44 — 58:07) — Георгиев.
Штраф: 20 — 18.
Броски: 28 (10+12+6) — 34 (13+13+8).
Наши: Замула (22.01/2/0), Проворов (26.56/3/-3) — Панарин (20.28/4/+1).
14 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

В начале апреля у «Рейнджерс» был как минимум один повод для радости — все дело в том, что несколько дней назад после разгрома «Оттавы» (5:1) «синерубашечники» официально гарантировали себе место в плей-офф. А значит, теперь команда Жерара Галлана с легкой душой может сконцентрироваться на борьбе за первое место в Столичном дивизионе с «Каролиной», которой ньюйоркцы уступили вчера (2:4).

«Если бы мне перед началом сезона сказали, что мы будем бороться с «Каролиной» за лидерство, я бы только помотал головой и ответил, что это не наша цель. Но сейчас мы там. Все меняется по ходу сезона», — честно признавался на одной из пресс-конференций коуч «Рейнджеров».

И после домашнего поражения от «Харрикейнз» на «Мэдисон Сквер Гарден» банда Панарина в гостевой встрече с «Филадельфией» сделала все, чтобы не отстать от команды из Роли на 4 очка. Причем победу уже в первом периоде «синерубашечникам» принес не Хлебушек, Зибанежад или переродившийся на четвертом десятке в снайпера Крис Крайдер, а многострадальный и все еще перспективный нападающий Каапо Какко, не так давно вернувшийся в состав после затяжной травмы нижней части тела.

Финский вундеркинд не забивал с 15 декабря, но сегодня решил наконец-то прервать «сухую» серию и разродился дублем. Уже на 10-й минуте 24-номер гостей вместе с партнерами наказал оборону «Филадельфии» за неудачную попытку выйти из собственной зоны и хлестким кистевым броском с ползоны уложил шайбу в ворота Феликса Сандстрема.

А ближе к середине матча проблемный мальчик ньюйоркцев не дал пропасть царскому пасу с неудобной руки от чеха Филипа Хытила. Чем занимался на пятаке Таннер Лачински, прекрасно видевший подключение накатывающегося под ворота Какко — вопрос, разумеется, риторический.

«Каапо сыграл классный матч, да и вся тройка была великолепна. За весь матч они почти не сделали ошибок», — похвалил 21-летнего финна Галлан после матча.

Однако не ушел сегодня со льда без гола и Артемий Панарин, который на 32-й минуте забросил свою 22 шайбу в сезоне и свел шансы «Флайерз» на камбэк к минимуму. Кажется, не замкнуть роскошную диагональ на дальнюю штангу от Джейкоба Троубы лучший бомбардир «Рейнджерс» не имел права.

В итоге окончательный счет установил Эндрю Копп, не промахнувший по пустым воротам в концовке, а хозяева за три периода так и не сумели распечатать ворота Александра Георгиева, отразившегося сегодня все 28 бросков по своим воротам и признанного лигой первой звездой встречи. И примечательно, что второй «сухой» матч в сезоне позволил ему выйти на 9-е место в НХЛ по количеству «сухарей» среди российских голкиперов (8).

Валерий Ничушкин. «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», Ничушкин сделал дубль
Александр Георгиев
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 53 20 112
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
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14.04 02:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 1
14.04 02:00
Филадельфия – Рейнджерс
0 : 4
14.04 04:30
Колорадо – Лос-Анджелес
 9 : 3
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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