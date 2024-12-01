Наш талант снова зарешал в нужный момент.

Матвей Мичков продолжает приносить пользу «Филадельфии». В третий раз в нынешнем сезоне он забил в овертайме и помог «Флайерз» одержать волевую победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), после чего был признан третьей звездой встречи. А вот что пишет о нем пресса в Америке.

Flyers Nitty Gritty: «Русский парень делает результат»

«Флайерз» лидируют в НХЛ по количеству овертаймов в текущем сезоне — уже десять. И Мичков — один из тех, кто постоянно ударно проводит этот отрезок матча. Против «Блюз» Матвей сделал вид, что бросает с правой, перешел на левую и обыграл Биннингтона, выиграв матч. Три победных гола в овертаймах в 19 лет — мощь! Русский парень делает результат».

The Hockey News: «Мичков продолжает впечатлять»

«Становится все более очевидным, что Мичков — не просто будущая звезда, он уже звезда. Настоящий лидер. Химия между Матвеем и Конекны в матче с «Сент-Луисом» была потрясающей. Они образовали динамичный дуэт, играя слаженно, понимая движения и позиции друг друга. Способность Трэвиса отвлекать защитников и создавать пространство позволила Мичкову воспользоваться своим невероятным броском и эффектно завершить игру.

В их связке есть что-то особенное — скорость Конекны и его умение играть в пас в сочетании с убийственной точностью и видением площадки Матвея — эта синергия может стать мощным оружием «Флайерз» на долгие годы. В овертайме русский парень продемонстрировал, почему у «Филадельфии» такое светлое будущее: он продолжает впечатлять не только своей результативностью, но и спокойствием под давлением и способностью выстоять, когда ситуация этого требует».

Sports Talk Philly: «19-летний игрок не промахнулся»

«Всего неделю назад, после того как Мичков забил победный гол в овертайме, который стал для него вторым в сезоне, он сказал, что, когда появляются возможности, нужно быть хладнокровным и использовать их. И еще одна такая возможность представилась всего через 28 секунд овертайма в субботу вечером в матче против «Сент-Луиса», и 19-летний игрок не промахнулся».

Broad Street Hockey: «Большая удача «Флайерз»

«Мичков большую часть вечера был занозой в заднице «Блюз». И голом в овертайме он подвел черту. Этот парень очень хорош. Возможно, даже слишком. Большая удача, что «Флайерз» удалось выцепить Матвея на драфте».

NBC Sports: «Флайерз» нужен был такой парень»

«Бывший тренер Мичкова по развитию называл его игроком, на которого обращают внимание, и мы видим почему. Кажется, у молодого хоккеиста из России есть склонность быть в центре событий. И «Флайерз» нужен был такой парень. Ему нравится быть тем, кто говорит: «Эй, отдайте мне шайбу! Я что-нибудь с ней сделаю».