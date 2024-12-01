«Три победных гола в овертаймах в 19 лет — мощь». В Америке высоко оценили игру Мичкова против «Блюз»
Матвей Мичков продолжает приносить пользу «Филадельфии». В третий раз в нынешнем сезоне он забил в овертайме и помог «Флайерз» одержать волевую победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), после чего был признан третьей звездой встречи. А вот что пишет о нем пресса в Америке.
Flyers Nitty Gritty: «Русский парень делает результат»
«Флайерз» лидируют в НХЛ по количеству овертаймов в текущем сезоне — уже десять. И Мичков — один из тех, кто постоянно ударно проводит этот отрезок матча. Против «Блюз» Матвей сделал вид, что бросает с правой, перешел на левую и обыграл Биннингтона, выиграв матч. Три победных гола в овертаймах в 19 лет — мощь! Русский парень делает результат».
The Hockey News: «Мичков продолжает впечатлять»
«Становится все более очевидным, что Мичков — не просто будущая звезда, он уже звезда. Настоящий лидер. Химия между Матвеем и Конекны в матче с «Сент-Луисом» была потрясающей. Они образовали динамичный дуэт, играя слаженно, понимая движения и позиции друг друга. Способность Трэвиса отвлекать защитников и создавать пространство позволила Мичкову воспользоваться своим невероятным броском и эффектно завершить игру.
В их связке есть что-то особенное — скорость Конекны и его умение играть в пас в сочетании с убийственной точностью и видением площадки Матвея — эта синергия может стать мощным оружием «Флайерз» на долгие годы. В овертайме русский парень продемонстрировал, почему у «Филадельфии» такое светлое будущее: он продолжает впечатлять не только своей результативностью, но и спокойствием под давлением и способностью выстоять, когда ситуация этого требует».
Sports Talk Philly: «19-летний игрок не промахнулся»
«Всего неделю назад, после того как Мичков забил победный гол в овертайме, который стал для него вторым в сезоне, он сказал, что, когда появляются возможности, нужно быть хладнокровным и использовать их. И еще одна такая возможность представилась всего через 28 секунд овертайма в субботу вечером в матче против «Сент-Луиса», и 19-летний игрок не промахнулся».
Broad Street Hockey: «Большая удача «Флайерз»
«Мичков большую часть вечера был занозой в заднице «Блюз». И голом в овертайме он подвел черту. Этот парень очень хорош. Возможно, даже слишком. Большая удача, что «Флайерз» удалось выцепить Матвея на драфте».
NBC Sports: «Флайерз» нужен был такой парень»
«Бывший тренер Мичкова по развитию называл его игроком, на которого обращают внимание, и мы видим почему. Кажется, у молодого хоккеиста из России есть склонность быть в центре событий. И «Флайерз» нужен был такой парень. Ему нравится быть тем, кто говорит: «Эй, отдайте мне шайбу! Я что-нибудь с ней сделаю».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|2
|Нью-Джерси
|27
|16
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|34
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|24
|16
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|23
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|10
|27
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|12
|13
|27
|6
|Айлендерс
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|9
|16
|24
|7
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|8
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|2
|Торонто
|23
|14
|9
|30
|3
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
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|23
|10
|13
|21
|8
|Монреаль
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Юта
|24
|10
|14
|24
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|4
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|5
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|6
|Сиэтл
|25
|11
|14
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
|8
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|1.12
|00:00
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Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
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Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 5
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|6 : 2
|1.12
|03:00
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Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 0
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|0 : 6
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|2 : 4
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 4
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
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Бостон – Монреаль
|- : -