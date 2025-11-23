Мичков ударно провел юбилейный матч в НХЛ: забил и повздорил с Грицюком
Матвей Мичков добрался до юбилейного 100-го матча в НХЛ. За это время россиянин успел поработать с тремя тренерами: Джоном Тортореллой, Брэдом Шоу и Риком Токкетом. И при каждом из них статистика российского форварда была совсем разной.
При жестком и местами деспотичном Торторелле, который дважды отправлял Мичкова в запас, форвард набирал в среднем по 0,67 очка за игру. Уволили Тортса в самой концовке сезона, несмотря на то что соглашение было рассчитано еще на один год. Последние девять матчей регулярки команду возглавлял Шоу: под его руководством Мичков выбил аж 15 результативных действий в девяти играх. Казалось, что без эксцентричного Тортореллы Матвей может стать суперзвездой НХЛ. Но потом пришел Рик Токкет.
О системных требованиях этого специалиста наслышаны все. Изначально казалось, что у творческого Мичкова могут возникнуть проблемы с этим тренером. Как это было, например, у Андрея Кузьменко в «Ванкувере». В последнем сезоне в «Кэнакс» Токкет ругался и со звездой команды Элиасом Петтерссоном. Тренер открыто в интервью говорил, что швед должен «лучше тренироваться». А на замечания о том, что до назначения Токкета Петтерссон выбивал 100 очков за сезон, наставник отвечал, что его интересуют исключительно командные результаты. В итоге в заключительной регулярке швед набрал 45 очков.
Просела статистика при новом тренере и у Мичкова. Пока россиянин набирает в среднем по 0,5 очка за игру, что гораздо ниже прошлогодних показателей. Упали и ключевые элементы статистики в атаке: количество бросков по воротам и ожидаемых голов. К слову, забивает Мичков даже больше, чем должен: в первых 20 матчах он наиграл на 3,6 по показателю xG, а забросил пять шайб.
При этом улучшились оборонительные аспекты игры: по отборам шайбы среди форвардов «Филадельфии» Мичков занимает второе место. По отборам на 60 минут россиянин вообще входит в топ-20 лиги.
Юбилейный 100-й матч в НХЛ у Мичкова выпал против «Нью-Джерси», а начал он его в первом звене с Бринком и Кутюрье. И отметил россиянин свой юбилей голом уже в первом периоде: Матвей здорово открылся под пас партнера и убежал один на один с голкипером, которого с легкостью переиграл. Это результативное действие стало для Мичкова десятым в сезоне: по этому показателю он делит седьмое место среди форвардов команды. Сразу за Мичковым в этом списке следует Никита Гребенкин с тремя очками.
Но главный хайлайт с участием Матвея произошел в концовке первого периода: в общей заварушке Мичков схлестнулся с Арсением Грицюком. Полноценной драки удалось избежать, но все же игроки друг с другом неплохо потолкались, а потом и обменялись парой ласковых слов. Арбитры старания российских хоккеистов оценили и выписали каждому из них по две минуты штрафа за грубость.
После этого россияне никак не отличались, а встреча завершилась победой «Филадельфии» 6:3. Благодаря этим двум очкам «Флайерз» вошли в зону плей-офф. А ведь Токкет предупреждал, что командные результаты его интересуют больше, чем личная статистика игроков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|21
|13
|8
|27
|3
|Айлендерс
|22
|12
|10
|26
|4
|Филадельфия
|20
|11
|9
|25
|5
|Питтсбург
|21
|10
|11
|25
|6
|Коламбус
|22
|11
|11
|25
|7
|Вашингтон
|22
|11
|11
|24
|8
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|22
|13
|9
|27
|2
|Тампа-Бэй
|21
|12
|9
|26
|3
|Оттава
|21
|11
|10
|26
|4
|Бостон
|23
|13
|10
|26
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|25
|6
|Флорида
|21
|11
|10
|23
|7
|Торонто
|22
|9
|13
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|35
|2
|Даллас
|22
|13
|9
|30
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Юта
|22
|11
|11
|25
|5
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|6
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|7
|Сент-Луис
|22
|7
|15
|20
|8
|Нэшвилл
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|22
|14
|8
|29
|2
|Вегас
|21
|10
|11
|27
|3
|Сиэтл
|21
|11
|10
|27
|4
|Лос-Анджелес
|22
|10
|12
|26
|5
|Эдмонтон
|24
|10
|14
|25
|6
|Сан-Хосе
|22
|10
|12
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|23
|7
|16
|17
|23.11
|03:00
|Филадельфия – Нью-Джерси
|6 : 3
|23.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|3 : 6
|23.11
|03:00
|Сан-Хосе – Оттава
|2 : 3
|23.11
|03:00
|Монреаль – Торонто
|5 : 2
|23.11
|03:00
|Вашингтон – Тампа-Бэй
|3 : 5
|23.11
|03:00
|Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|23.11
|04:00
|Нэшвилл – Колорадо
|0 : 3
|23.11
|05:00
|Юта – Рейнджерс
|3 : 2
|23.11
|06:00
|Калгари – Даллас
|3 : 2 Б
|23.11
|06:00
|Анахайм – Вегас
|4 : 3 ОТ
|23.11
|21:00
|Баффало – Каролина
|- : -