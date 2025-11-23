Мичков ударно провел юбилейный матч в НХЛ: забил и повздорил с Грицюком

Что произошло между российскими игроками?

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Нью-Джерси

Матвей Мичков добрался до юбилейного 100-го матча в НХЛ. За это время россиянин успел поработать с тремя тренерами: Джоном Тортореллой, Брэдом Шоу и Риком Токкетом. И при каждом из них статистика российского форварда была совсем разной.

При жестком и местами деспотичном Торторелле, который дважды отправлял Мичкова в запас, форвард набирал в среднем по 0,67 очка за игру. Уволили Тортса в самой концовке сезона, несмотря на то что соглашение было рассчитано еще на один год. Последние девять матчей регулярки команду возглавлял Шоу: под его руководством Мичков выбил аж 15 результативных действий в девяти играх. Казалось, что без эксцентричного Тортореллы Матвей может стать суперзвездой НХЛ. Но потом пришел Рик Токкет.

О системных требованиях этого специалиста наслышаны все. Изначально казалось, что у творческого Мичкова могут возникнуть проблемы с этим тренером. Как это было, например, у Андрея Кузьменко в «Ванкувере». В последнем сезоне в «Кэнакс» Токкет ругался и со звездой команды Элиасом Петтерссоном. Тренер открыто в интервью говорил, что швед должен «лучше тренироваться». А на замечания о том, что до назначения Токкета Петтерссон выбивал 100 очков за сезон, наставник отвечал, что его интересуют исключительно командные результаты. В итоге в заключительной регулярке швед набрал 45 очков.

Просела статистика при новом тренере и у Мичкова. Пока россиянин набирает в среднем по 0,5 очка за игру, что гораздо ниже прошлогодних показателей. Упали и ключевые элементы статистики в атаке: количество бросков по воротам и ожидаемых голов. К слову, забивает Мичков даже больше, чем должен: в первых 20 матчах он наиграл на 3,6 по показателю xG, а забросил пять шайб.

При этом улучшились оборонительные аспекты игры: по отборам шайбы среди форвардов «Филадельфии» Мичков занимает второе место. По отборам на 60 минут россиянин вообще входит в топ-20 лиги.

Юбилейный 100-й матч в НХЛ у Мичкова выпал против «Нью-Джерси», а начал он его в первом звене с Бринком и Кутюрье. И отметил россиянин свой юбилей голом уже в первом периоде: Матвей здорово открылся под пас партнера и убежал один на один с голкипером, которого с легкостью переиграл. Это результативное действие стало для Мичкова десятым в сезоне: по этому показателю он делит седьмое место среди форвардов команды. Сразу за Мичковым в этом списке следует Никита Гребенкин с тремя очками.

Но главный хайлайт с участием Матвея произошел в концовке первого периода: в общей заварушке Мичков схлестнулся с Арсением Грицюком. Полноценной драки удалось избежать, но все же игроки друг с другом неплохо потолкались, а потом и обменялись парой ласковых слов. Арбитры старания российских хоккеистов оценили и выписали каждому из них по две минуты штрафа за грубость.

После этого россияне никак не отличались, а встреча завершилась победой «Филадельфии» 6:3. Благодаря этим двум очкам «Флайерз» вошли в зону плей-офф. А ведь Токкет предупреждал, что командные результаты его интересуют больше, чем личная статистика игроков.