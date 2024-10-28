В НХЛ впервые сыграл белорусский вратарь! Все межсезонье он саботировал поездку в «Филадельфию»

Алексей Колосов вошел в историю.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы: Сузуки — 3 (Дак, Штрабл), 10:42 — 0:1. Санхейм — 2 (Пелинг, Хэтэуэй), 17:24 — 1:1. Галлахер — 3 (Мэйлу, Андерсон), 24:48 — 1:2. Кофилд — 8 (бол., Сузуки, Мэтисон), 32:48 — 1:3. Эванс — 2 (Галлахер, Савар), 36:01 — 1:4. Санхейм — 3 (Фараби, Делорье), 57:48 — 2:4. Конекны — 5 (Типпетт, Санхейм), 58:17 — 3:4.

Вратари: Колосов — Примо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+7+10) — 24 (11+8+5).

Наши: Мичков (21.33/2/0) — -.

28 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17440 зрителей.

Это случилось: Алексей Колосов дебютировал за «Филадельфию» и стал первым белорусским вратарем в истории НХЛ. Поразительно, но большую часть межсезонья 22-летний голкипер, подписавший трехлетний контракт новичка с «Флайерз» летом 2023-го, сознательно бежал от этого исторического момента и делал все, чтобы не возвращаться в Пенсильванию из родного Минска.

Изначально белорус должен был прилететь в США в конце прошлого июня. Однако сначала он «совершенно случайно» проспал запланированный клубом рейс и остался дома, а затем — уведомил клуб, о том, что не собирается возвращаться в его расположение из-за недовольства игровым временем и сильной тоски по родине.

Пока остальная молодежь «Филадельфии» несколько месяцев варилась в лагерях развития, Колосов на другом континенте без дела не сидел. Летом взбунтовавшийся вратарь в нарушение регламента КХЛ регулярно тренировался с минским «Динамо», которое долгое время пыталось полюбовно решить вопрос с американской стороной о расторжении его контракта. Причем в столице Белоруссии этот факт тщательно скрывали.

Попутно с этим Алексей сменил агента, перейдя от словенца Алеши Пилко, не ставшего идти на конфликт с «Флайерз», к Дэну Мильштейну. Только даже русскоязычному американцу с его богатыми связи не удалось исполнить хотелку своего нового клиента с возвращением в команду Дмитрия Квартальнова. Генеральный менеджер пенсильванцев Даниель Бриер на фоне истории с Иваном Федотовым на попятную не пошел и, проявив жесткую позицию, в итоге заставил голкипера прилететь в финальный тренинг-кемп команды в конце сентября.

Как утверждает близкий к представителю хоккеиста «Матч ТВ», в конечном счете сторонам удалось договориться о возможном возвращении голкипера в «Динамо» в том случае, если он не сыграет в НХЛ до конца октября. Но, похоже, после сегодняшнего дебюта в домашнем матче с «Монреалем» его скорого появления в Минске ждать не стоит.

Этой осенью Колосов успел провести четыре матча в АХЛ за «Лихай Вэлли», и идеальной его игру за фарм-клуб с 87% отраженных бросков назвать сложно. Однако откровенные провалы Ивана Федотова и шведа Самуэля Эрссона заставили Джона Тортореллу этой ночью доверить рамку парню, на которого потратили пик третьего раунда драфта в 2021-м:

«Федотов играл не очень хорошо. Мы пытаемся решить ситуацию с вратарями и взглянуть на нее под другим углом. Посмотрим, что будет дальше. Что касается отношения Алексея к делу, то мы получили хорошие отзывы о нем из фарм-клуба», — сказал главный тренер «Флайерз» на утренней раскатке.

Энхаэловская премьера минчанина, приехавшего на арену в компании с Матвеем Мичковым, получилась отнюдь не сказочной. Хлипкую «Филадельфию, устроившую вчера яркую перестрелку с «Миннесотой», на второй матч за два дня ожидаемо не хватило, и этой ночью хозяева своему новичку помочь не сумели.

В стартовой двадцатиминутке Колосов сделал несколько классных спасений, включая отраженный выход «1 в 0» Кристиана Дворака, после которого «летчики» сумели сравнять счет. Однако первая пропущенная к нему пришла уже на 11-й минуте, когда хоккеисты в оранжевом не сумели предотвратить добивание Ника Сузуки, конвертировавшего в гол седьмой бросок по воротам белоруса.

По-настоящему стрессовым для него стал второй период, в котором «Канадиенс» сумели отличиться трижды. Как оказалось, этого хватило «Хабс», чтобы забрать два очка, несмотря на усилия парней Тортореллы в заключительные 20 минут. Только предъявить претензии белорусу можно лишь за шайбу Коула Кофилда, которую он пустил в ближний угол, находясь в реверсе.

Не задался матч против гостей из Квебека и у Мичкова. Сегодня русский вундеркинд в третий раз за сезон отыграл по нулям и получил удар локтем в лицо от Давида Савара, который бригада арбитров оставила без внимания. К сожалению, наказать «Монреаль» за грязь парой голов у Матвея не получилось.

Примечательно и то, что этой ночью 19-летнему нападающему пришлось впервые в регулярке обходиться без Егора Замулы, который постоянно выступал для него в роли переводчика. Утром россиянин уступил свое место в третьей паре обороны шведу Эмилю Андре, поднявшемуся из фарм-клуба одновременно с Колосовым. И причиной такого шага стало не столько желание вывести Мичкова из зоны комфорта, сколько проблемы защитника со скоростью при принятии решений:

«Все дело в скорости. Причем не только в физической, но и в умственной. Замуле нужно быстрее читать розыгрыши и двигать шайбу. Мы перестали использовать Егора в качестве переводчика. Думаю, мы зашли слишком далеко. Нам пора поговорить с Мичем на этот счет. Наверное, это немного повлияло на него сегодня. Я просто хочу попытаться перестроить его», — заявил Торторелла на пресс-конференции.