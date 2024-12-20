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Сегодня, 10:15

Худший матч Мичкова в НХЛ. В четырех играх у него 0 очков и «минус 8»

«Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Филадельфия» безнадежно уступила «Лос-Анджелесу».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)
Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7.
Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — Кемпер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8).
Наши: Замула (15.08/0/0), Мичков (12.19/1/-4) — Гавриков (22.50/1/+2).
20 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 551 зритель.

На смену успешной серии из пяти матчей, в которых Матвей Мичков набрал 10 (3+7) очков, пришла безголевая серия. Причем три в ней он завершил с минусом в графе «Показатель полезности». Сегодняшний матч стал худшим для Мичкова в НХЛ.

Для «Филадельфии» все начиналось очень даже неплохо: в середине второго периода «Флайерз» даже вели в счете 3:2. Правда, к этому моменту у Мичкова уже было «минус 2».

В третьем периоде команда вовсе расклеилась, а счет с 3:2 превратился в 3:7. Не спас и Алексей Колосов, который, по словам главного тренера «Филадельфии», сейчас второй номер. Ощущение, что очередь может дойти и до третьего номера — Ивана Федотова.

Что касается Мичкова, то в третьем периоде он схватил еще два минуса. Но даже при таком раскладе Торторелла не стал сажать россиянина в запас — он играл до последней минуты. Однако Мичков получил худшее игровое время в своей карьере в НХЛ (чуть более 12 минут).

Так, в последних четырех матчах на счету россиянина 0 голов, 0 результативных передач и сразу «-8» в графе «Показатель полезности».

Нападающий &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков помешал партнеру по&nbsp;командеТрэвису Конекны забить гол. Мичков хотел украсть гол у партнера? Не спешите казнить Матвея!

Кажется, шансы на «Колдер Трофи« — приз лучшему новичку — с каждым матчем становятся все меньше.

Главный конкурент Мичкова — форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, он идет по графику «очко за игру» . Главное преимущество канадца — он играет без провалов и даже если заканчивает матч без набранных очков, то обязательно попадает в хайлайты с каким-нибудь красивым техническим действием.

До конца сезона еще около 50 матчей, но уже сейчас ясно: противостояние Селебрини — Мичков будет ярким и интригующим.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
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1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
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2 Флорида 33 20 13 42
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4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
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1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 31 15 16 35
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8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
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4 Ванкувер 32 16 16 38
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8 Сан-Хосе 35 11 24 27
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Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 2
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Филадельфия – Лос-Анджелес
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