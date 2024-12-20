Худший матч Мичкова в НХЛ. В четырех играх у него 0 очков и «минус 8»

«Филадельфия» безнадежно уступила «Лос-Анджелесу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7.

Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — Кемпер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8).

Наши: Замула (15.08/0/0), Мичков (12.19/1/-4) — Гавриков (22.50/1/+2).

20 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 551 зритель.

На смену успешной серии из пяти матчей, в которых Матвей Мичков набрал 10 (3+7) очков, пришла безголевая серия. Причем три в ней он завершил с минусом в графе «Показатель полезности». Сегодняшний матч стал худшим для Мичкова в НХЛ.

Для «Филадельфии» все начиналось очень даже неплохо: в середине второго периода «Флайерз» даже вели в счете 3:2. Правда, к этому моменту у Мичкова уже было «минус 2».

В третьем периоде команда вовсе расклеилась, а счет с 3:2 превратился в 3:7. Не спас и Алексей Колосов, который, по словам главного тренера «Филадельфии», сейчас второй номер. Ощущение, что очередь может дойти и до третьего номера — Ивана Федотова.

Что касается Мичкова, то в третьем периоде он схватил еще два минуса. Но даже при таком раскладе Торторелла не стал сажать россиянина в запас — он играл до последней минуты. Однако Мичков получил худшее игровое время в своей карьере в НХЛ (чуть более 12 минут).

Так, в последних четырех матчах на счету россиянина 0 голов, 0 результативных передач и сразу «-8» в графе «Показатель полезности».

Кажется, шансы на «Колдер Трофи« — приз лучшему новичку — с каждым матчем становятся все меньше.

Главный конкурент Мичкова — форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, он идет по графику «очко за игру» . Главное преимущество канадца — он играет без провалов и даже если заканчивает матч без набранных очков, то обязательно попадает в хайлайты с каким-нибудь красивым техническим действием.

До конца сезона еще около 50 матчей, но уже сейчас ясно: противостояние Селебрини — Мичков будет ярким и интригующим.