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Сегодня, 07:45

Мичков впервые оформил ассистентский хет-трик в НХЛ! Но дожать действующего чемпиона он не помог

«Филадельфия» проиграла «Флориде» в матче НХЛ
Иван Богун
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Филадельфия» упустила победу над «Флоридой».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Флорида» — 5:7 (0:2, 4:2, 1:3)
Голы: Родригес — 7, 2:36 — 0:1. Миккола — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 6:57 — 0:2. Барков — 7 (бол., Райнхарт, Ткачак), 23:00 — 0:3. Форстер — 6 (бол., Фараби, Мичков), 27:13 — 1:3. Силер — 2, 29:31 — 2:3. Верхэге — 8 (бол., Ткачак, Барков), 33:35 — 2:4. Типпетт — 6 (Мичков), 37:41 — 3:4. Типпетт — 7 (Мичков), 38:04 — 4:4. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Ристолайнен), 45:39 — 5:4. Форслинг — 4 (Беннетт, Родригес), 54:43 — 5:5. Райнхарт — 19 (бол., Верхэге, Ткачак), 58:01 — 5:6. Ткачак — 8 (бол., п.в., Райнхарт, Куликов), 59:49 — 5:7.
Вратари: Федотов (Колосов, 20:00, 59:35 — 59:49) — Найт.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 34 (10+13+11) — 28 (7+13+8).
Наши: Замула (13.10/0/0), Мичков (14.21/1/+1) — Куликов (20.02/1/-1).
6 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18206 зрителей.

После трех побед подряд и серии из пяти матчей с набранными очками «Филадельфию» этой ночью на родном льду ждала проверка «Флоридой», которая оправилась от своей ноябрьской хандры и начала активно возвращать утраченные позиции на «Востоке». Мотивации команде Джона Тортореллы добавляло не только поражение от «Пантерз» месячной давности, но и необходимость возвращаться в кубковую восьмерку Восточной конференции.

Впрочем, начинался экзамен от чемпиона для «Флайерз» из рук вон плохо. На третьей минуте «Летчики» позволили открыть счет Эвану Родригесу, а в начале второго периода они горели уже 0:3. Не помогла оперативно завестись даже замена Ивана Федотова на Алексея Колосова в перерыве. Причем разрыв мог получиться более крупным, если бы не удачно взятый Тортореллой челлендж на 22-й минуте.

Матвей Мичков. «В жилах этого парня лед». В Америке уверены, что Мичков — в гонке за «Колдер Трофи»

К счастью для своих болельщиков, хозяева не развалились и в середине встречи ответили голевой «двоечкой», которая помогла им перевернуть матч. И особый вклад в сегодняшнее преображение «Филадельфии» по ходу встречи внес Матвей Мичков, оформивший свой первый ассистентский хет-трик в НХЛ.

Сначала он помог парням из Пенсильвании реализовать большинство после удаления Сэма Беннетта и размочить Спенсера Найта, набросив в сторону ворот и поучаствовав в шайбе Тайсона Ферстера.

На этом пермский вундеркинд не остановился и великолепно проявил себя после того, как «Флорида» сумела забросить в большинстве и вновь вернуть себе преимущество в две шайбы. Незадолго до второго перерыва он дважды ассистировал Оуэну Типпетту, который своим дублем сравнял счет незадолго до ухода на второй перерыв. На 38-й минуте российский новичок воспользовался привозом Аарона Экблада и выдал своему праворукому партнеру классный пас под не менее классный бросок в касание, а в следующей смене протолкнул шайбу по борту на чужой синей линии в борьбе с Нико Микколой и позволил рыжеволосому канадцу укатить за дублем.

На 46-й минуте заигравшие с совершенно другим настроением «Флайерз» усилиями четвертого звена впервые в матче вышли вперед и сделали весомую заявку на победу. Однако сохранить минимальное преимущество и дожать действующего чемпиона у «Филадельфии» не получилось. Хозяева выглядели в третьем периоде куда предпочтительнее команды Пола Мориса, но в итоге слили весь свой труд в концовке слабой дисциплиной. И если сравняли счет гости в формате «4 на 4» благодаря прямому броску от синей линей Густава Форслинга, то через несколько минут вышли вперед в большинстве, воспользовавшись удалением Джоэля Фараби.

За пару минут до финальной сирены «Пантерз» не простили абсолютную глупость американца, который в концовке «дал в номер» Сэму Беннетту и подарил сопернику преимущество. «Коты» без особых проблем навалились на ворота Колосова, а Сэм Рэйнхарт после небольшой неразберихи на пятаке удачно подкараулил отскок и забросил победную шайбу, расстреляв ворота отыгранного белорусского голкипера.

Сил же на второй камбэк в матче у пенсильванцев, получивших седьмую шайбу в пустые ворота, не нашлось. Искать причину в итоговом поражении «Филадельфии» нужно в собственной дисциплине, за отсутствие которой «Флорида» наказала их сразу четырьмя голами в большинстве. Зато позитив «Летчики» наверняка найдут в игре Мичкова, который первым из новичков набрал 20 очков в сезоне и еще немного увеличил свои шансы на «Колдер Трофи».

Нападающий &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков, болельщики &laquo;Флайерз&raquo;. Мичковомания, Знарок — во «Флайерз», победный гол команде Бедарда. Специальный репортаж из Филадельфии

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
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