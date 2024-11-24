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«В жилах этого парня лед». В Америке уверены, что Мичков — в гонке за «Колдер Трофи»

Американские СМИ высоко оценили игру Мичкова в матче с «Чикаго»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Наш талант решил исход матча с «Чикаго».

Матвей Мичков продолжает набирать очки в НХЛ. Во второй раз в нынешнем сезоне он забил в овертайме и принес «Филадельфии» волевую победу над «Чикаго» (3:2 ОТ), после чего был признан лучшим игроком встречи.

Дуэль двух восходящих звезд — россиянина и Коннора Бедарда — получилась не слишком яркой, но осталась за форвардом «Флайерз». И их противостоянию СМИ уделили особое внимание.

Flyers Nitty Gritty: «Все прошло лучше, чем можно было ожидать»

«Прошло много времени с тех пор, как за «Флайерз» в последний раз играл результативный нападающий. По-видимому, Мичков — это он. Сейчас, когда Матвей в Штатах, все идет по плану. Ему и его семье еще потребуется время, чтобы полностью адаптироваться к жизни в Северной Америке, но все прошло лучше, чем можно было ожидать».

Phly: «Мы имеем дело с восходящей суперзвездой»

«На данный момент совершенно очевидно — Мичков станет очень хорошим игроком в НХЛ. Все серьезные опасения, что он не оправдает ожиданий, которые на него возлагались, быстро развеялись. Однако теперь нужно понять, кем именно будет Матвей, поскольку есть разные типы игроков. Пока мы имеем дело с восходящей суперзвездой».

Barstool Sports: «Мичков нанес первый удар в битве с Бедардом»

«Впервые в их карьере в НХЛ мы увидели противостояние Бедарда и Мичкова. Соперничество, которое, будем надеяться, на долгие годы станет таким же популярным, как противостояние Кросби и Овечкина. Может быть, они и не соперники в том смысле, что ненавидят друг друга. Но два этих парня — конкурентоспособные «ублюдки». Они всегда будут пытаться превзойти друг друга в своей карьере, которая так тесно переплетена. И сейчас Матвей нанес первый удар в этой битве».

Матвей Мичков. Мичков опять забил победный гол в овертайме! И выиграл первую личную дуэль у Бедарда в НХЛ

Philadelphia Inquirer: «Мичков — большой молодец»

«Мичков против Бедарда — пока вывеска не слишком привлекательная. Да, всем хотелось бы, чтобы это было новое противостояние уровня Овечкина и Кросби, поскольку прежние звезды уходят. Но новая интрига пока толком не родилась. Мичков — большой молодец, что держится в условиях не самых тепличных. И забивает. У Бедарда нынче все непросто, будем ждать, когда они повзрослеют».

OutKick: «В жилах этого парня лед»

«Этот гол стал седьмым для Мичкова в этом сезоне и вторым победным в овертайме. Именно на это нам нужно обратить внимание. У россиянина были взлеты и падения, но он по-прежнему участвует в гонке за «Колдер Трофи». В жилах этого парня лед, это точно».

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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