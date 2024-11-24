Мичков опять забил победный гол в овертайме! И выиграл первую личную дуэль у Бедарда в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Райхель — 2 (Марун, Мерфи), 11:29 — 0:1. Марун — 1 (Смит, Райхель), 30:01 — 0:2. Кутюрье — 4 (Ристолайнен, Конекны), 47:27 — 1:2. Кэйтс — 1 (Бринк, Форстер), 50:05 — 2:2. Мичков — 7 (бол., Конекны, Санхейм), 61:06 — 3:2.
Вратари: Колосов — Мразек.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (10+14+12+1) — 21 (7+7+7+0).
Наши: Мичков (17.17/1/0) — Михеев (13.21/2/-2).
23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Дневной матч «Филадельфии» и «Чикаго» раскручивался через противостояние молодых звезд — Матвея Мичкова и Коннора Бедарда. Ранее они пересекались только по юниорам.
Возможно, лет через десять их соперничество на уровне НХЛ вырастет в нечто грандиозное, как было в случае с Александром Овечкиным и Сидни Кросби. Премьерный выпуск в потенциально очень затяжном сериале сложился в пользу россиянина, который во второй раз в нынешнем сезоне забил в овертайме и оформил волевую победу своей команды.
Единственный бросок Мичкова в матче стал голевым — ему надо было лишь замкнуть классную передачу Трэвиса Конекны в большинстве. Этого русскому нападающему «Флайерз» оказалось достаточно, чтобы быть признанным первой звездой встречи.
А сама дуэль двух ярких представителей нового поколения получилась скучноватой. Бедард не нанес ни одного броска в створ и не забивает уже 12 матчей подряд. Синдром второго сезона на него начинает давить. Матвей выглядел поинтереснее, как и его команда. Хотя ему явно не доставало в тройке Конекны, с которым он начинал сезон.
Главный тренер Джон Торторелла постоянно ищет новые сочетания. Эти решения пока себя оправдывают. «Филадельфия» потихоньку подтягивается к нижней границе зоны плей-офф. «Флайерз» возили гостей почти всю игру, но долгое время не могли распечатать прекрасно действовавшего вратаря Петра Мразека.
Преимущество «Чикаго» в две шайбы после двух периодов выглядело не совсем справедливым. «Блэкхокс» могли забить еще.
Хорошо, что не дрогнул белорусский голкипер Алексей Колосов. Он одержал свою первую победу в НХЛ и запомнился тем, что при счете 0:1 не дал забить Илье Михееву, который в меньшинстве убежал один на один с ним. Однако серьезной работы у него было немного. Страдал лишь контроль отскоков. «Чикаго» выглядел глубоким аутсайдером как по месту в подвале Западной конференции, так и по игре.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Филадельфия
|21
|9
|12
|20
|6
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|7
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Баффало
|20
|10
|10
|21
|5
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|20
|17
|3
|34
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|24.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|24.11
|00:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|24.11
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|- : -
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Юта
|- : -
|24.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|- : -
|24.11
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|24.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|24.11
|03:00
|
Детройт – Бостон
|- : -
|24.11
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|24.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|24.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|24.11
|06:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -