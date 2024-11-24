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Мичков опять забил победный гол в овертайме! И выиграл первую личную дуэль у Бедарда в НХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
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Матвей Мичков.
Фото USA Today Sports
«Филадельфия» уже в одном очке от зоны плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Райхель — 2 (Марун, Мерфи), 11:29 — 0:1. Марун — 1 (Смит, Райхель), 30:01 — 0:2. Кутюрье — 4 (Ристолайнен, Конекны), 47:27 — 1:2. Кэйтс — 1 (Бринк, Форстер), 50:05 — 2:2. Мичков — 7 (бол., Конекны, Санхейм), 61:06 — 3:2.
Вратари: Колосов — Мразек.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (10+14+12+1) — 21 (7+7+7+0).
Наши: Мичков (17.17/1/0) — Михеев (13.21/2/-2).
23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Дневной матч «Филадельфии» и «Чикаго» раскручивался через противостояние молодых звезд — Матвея Мичкова и Коннора Бедарда. Ранее они пересекались только по юниорам.

Возможно, лет через десять их соперничество на уровне НХЛ вырастет в нечто грандиозное, как было в случае с Александром Овечкиным и Сидни Кросби. Премьерный выпуск в потенциально очень затяжном сериале сложился в пользу россиянина, который во второй раз в нынешнем сезоне забил в овертайме и оформил волевую победу своей команды.

Единственный бросок Мичкова в матче стал голевым — ему надо было лишь замкнуть классную передачу Трэвиса Конекны в большинстве. Этого русскому нападающему «Флайерз» оказалось достаточно, чтобы быть признанным первой звездой встречи.

А сама дуэль двух ярких представителей нового поколения получилась скучноватой. Бедард не нанес ни одного броска в створ и не забивает уже 12 матчей подряд. Синдром второго сезона на него начинает давить. Матвей выглядел поинтереснее, как и его команда. Хотя ему явно не доставало в тройке Конекны, с которым он начинал сезон.

Главный тренер Джон Торторелла постоянно ищет новые сочетания. Эти решения пока себя оправдывают. «Филадельфия» потихоньку подтягивается к нижней границе зоны плей-офф. «Флайерз» возили гостей почти всю игру, но долгое время не могли распечатать прекрасно действовавшего вратаря Петра Мразека.

Преимущество «Чикаго» в две шайбы после двух периодов выглядело не совсем справедливым. «Блэкхокс» могли забить еще.

Хорошо, что не дрогнул белорусский голкипер Алексей Колосов. Он одержал свою первую победу в НХЛ и запомнился тем, что при счете 0:1 не дал забить Илье Михееву, который в меньшинстве убежал один на один с ним. Однако серьезной работы у него было немного. Страдал лишь контроль отскоков. «Чикаго» выглядел глубоким аутсайдером как по месту в подвале Западной конференции, так и по игре.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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