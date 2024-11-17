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Репрессии Тортореллы пошли на пользу Мичкову? Матвей не пожадничал и подарил гол лучшему снайперу «Филадельфии»

«Филадельфия» обыграла «Баффало» в матче НХЛ
Екатерина Василевич
Корреспондент
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Матвей Мичков (№39) в матче против «Баффало».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
А еще два очка набрал Егор Замула — у него первый гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Голы: Форстер — 3 (бол., Ришар, Фараби), 13:57 — 1:0. Санхейм — 5 (Замула, Конекны), 16:01 — 2:0. Замула — 1 (Ришар, Мичков), 22:08 — 3:0. Конекны — 10 (Мичков, Санхейм), 37:07 — 4:0. Далин — 5 (бол., Так, Зукер), 50:06 — 4:1. Маклеод — 6 (Петерка, Далин), 58:55 — 4:2. Конекны — 11 (п.в., Кутюрье), 59:42 — 5:2.
Вратари: Федотов — Леви (54:46 — 59:42).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 32 (10+14+8) — 25 (8+11+6).
Наши: Замула (17.09/1/+2), Мичков (14.34/1/+2) — -.
17 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18793 зрителя.

При наличии в «Филадельфии» Матвея Мичкова и Ивана Федотова о существовании защитника Егора Замулы, третьего российского игрока в «Флайерз», немного подзабылось. Долгое время главным достижением хоккеиста в этом сезоне было то, что он помогал Мичкову с переводом.

У защитника до матча с «Баффало» было четыре передачи, причем две из них — в двух прошлых играх. Но голов не было. Замула за 105 игр в НХЛ наиграл лишь на пять шайб, несмотря на то, что Торторелла использует его во второй бригаде большинства. Правда, оно у «Филадельфии» наладилось только с этого сезона. И лишь у первой спецбригады, в которой играет Мичков.

Возвращение последнего в состав «Флайерз» после небольшой паузы от ДжонаТортореллы вышло мощнейшим. Нападающий забивал ключевые голы в двух матчах подряд — в овертайме и серии буллитов. В этой игре с голами не получилось, но и без очков Матвей не ушел. Правда, бросал довольно мало и лишь раз попал в створ.

Во второй половине первого периода «Филадельфия» быстро оторвалась в счете. На 14-й минуте в большинстве отличился Тайсон Форстер. И почти сразу же «Баффало» пропустил вторую шайбу, автором которой стал Трэвис Санхейм. А вот передачу ему отдал Замула, продливший результативную серию до трех матчей.

Уже в начале второго периода Егор добрался до долгожданного гола. Вот уж где удача повернулась лицом. Сразу пять игроков «Сэйбрз» находились на фланге Егора, а Зак Бенсон пытался заблокировать бросок. Но получилось лишь сбить скорость и изменить направление: шайба бабочкой приземлилась прямо перед голкипером «Баффало» и проскользнула между щитками.

Голевая передача записана на Мичкова. Хотя протащившему шайбу через всю зону Энтони Ричарду он отдал еще на своей синей. А в момент гола Замулы караулил на пятаке, надеясь подправить.

В конце второго отрезка Мичков и Трэвис Конекны убежали «два в ноль». Забил в канадец, но все же стоит отметить непожадничевшего Матвея. Россиянин нестандартным способом обманул голкипера «Баффало»: показал, что будет бросать сам, но в последний момент отдал на пустой угол партнеру.

После такой шайбы (или наглого блефа?) не смог смолчать нападающий «Баффало» Бенсон и полез на забросившего канадца. В итоге на скамейку штрафников отправились оба

Третий период для «Баффало» вышел лучшим лишь потому, что они наконец-то забили. Однако к тому времени слишком много было упущено для победы.

Два гола гости отыграть смогли — этого было достаточно, чтобы оставить неприятный послематчевый осадок для Федотова. У него серия уже из трех победных матчей, и он шел на первый сухарь в карьере в НХЛ.

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В моменте с первым голом вышла неприятная ситуация: «Флайерз» играли в меньшинстве и после вбрасывания оказался без клюшки защитник Ник Зеелер. Та отскочила в среднюю зону, но вместо отрабатывания в обороне опытный хоккеист поехал за ней, оставив своих втроем. Забил как раз тот игрок «Баффало», которого должен был держать Зеелер. Кажется, обнаружена новая жертва Тортореллы.

Итоговую точку в матче поставил Конекны, закатив шайбу в пустые ворота. Теперь он с серьезным отрывом от Мичкова лучший снайпер команды — это 11-й гол нападающего в 18 матчах. А вот Матвей все ближе к показателю «очко за игру» — у него теперь 15 (6+9) очков в 16 матчах, а все три встречи после возвращения он заканчивал с положительным показателем полезности. Кажется, воспитательные меры главного тренера пошли на пользу.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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