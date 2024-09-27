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Отличный дебют Мичкова на домашнем льду в «Филадельфии»! Классным пасом сотворил победный гол, а потом забил в пустые

Два очка Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Айлендерс»
Екатерина Василевич
корреспондент отдела хоккея
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Матвей Мичков (слева) празднует гол.
Фото X (Twitter)
«Флайерз» обыграли «Айлендерс» — 2:0.

НХЛ. Предсезонные матчи
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Джонсон (Йорк, Мичков), 44:36 — 1:0; Мичков (п.в.), 58:57 — 2:0.

Болельщики «Флайерз» ждали этого долго. Мечты сбываются: Матвей Мичков на льду «Уэллс Фарго Центра» в домашнем оранжевом джерси больше не сон, а реальность. Как и в матче с «Вашингтоном», Мичков вышел в первом звене с Оуэном Типпеттом и Морганом Фростом. Вместе они не только провели уже второй матч, но и на тренировках давно в одной тройке.

Первый период не получился ярким: равная игра рабочих команд с небольшим перевесом «Айлендерс». В «Филадельфии» в основном звено Мичкова и выделялось, в первую очередь, красивыми атаками, немалую роль в которых необычными передачами сыграл сам Матвей.

Второй период тоже не порадовал голами, но был поинтереснее. «Филадельфия» получила большинство, и Мичков в нем был лучшим компонентом. Традиционно слабые при реализации лишнего «Флайерз» не смогли создать ничего серьезного, исключая единственный бросок как раз от Матвея. Россиянин мощно зарядил в касание из правого круга вбрасывания, но выручил Маркус Хогберг.

Фото Imagn Images

Спустя полпериода Мичков напомнил о своих навыках паса. В совершенно безобидном моменте отдал передачу на Типпетта и Фроста, тем самым устроив выход два в одного. Гола не получилось — помешал защитник гостей Оделиус. Будет неплохо, если такие моменты он сможет поставить на поток.

Счет был открыт только на пятой минуте третьего периода. Атака началась с грамотных действий со стороны Мичкова: хорошо сыграл в отборе, на ходу развернулся, закрыв шайбу, и отдал на другой фланг, где она после двух бросков оказалась в воротах. За свои действия Матвей получил ассистентский балл. Кажется, Джон Торторелла должен быть доволен.

Еще чуть позже у Матвея был отличный момент для гола. Типпетт не пожадничал и отдал передачу россиянину, хотя мог спокойно бросать сам, но на этот раз мимо створа бросил уже Мичков.

В конце периода, когда «Айлендерс» сняли вратаря, россиянин вновь имел шанс, однако с первой попытки его не использовал: штанга продлила жизнь «островитян», но буквально на пару секунд. Шайба отскочила к Матвею, и он забил свой первый гол за «Флайерз» — в пустые ворота за минуту до конца периода.

Нельзя отрицать: пока у Мичкова лучше получаются передачи, чем голы, и зарекомендовал он себя как креативный и быстро мыслящий нападающий. Игровое время Матвея сегодня — 16.36, за которые совершил три броска в створ и был признан второй звездой игры. За два матча на предсезонке у него уже четыре очка. До начала регулярного чемпионата «Флайерз» предстоит провести еще четыре встречи.

В матче принимал участие и еще один россиянин — в составе «Айлендерс» в третьем звене вышел бывший форвард «Спартака» Максим Цыплаков. Игра с «Филадельфией» стала второй для него на предсезонке. Мест в ведущих тройках, как Мичкову, Цыплакову пока не дают, но он выходит во второй бригаде большинства на пятаке и неплохо смотрится в нижних звеньях.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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