Торторелла оттолкнул Мичкова, чтобы было удобнее наорать на судью! А еще Матвей наконец-то забил
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Анахайм» — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Голы: Фрост — 9 (Конекны, Типпетт), 6:48 — 1:0. Драйсдейл — 2 (бол., Конекны, Фрост), 18:11 — 2:0. Типпетт — 12 (Конекны), 36:12 — 3:0. Пелинг — 4 (Хэтэуэй, Санхейм), 40:24 — 4:0. Мичков — 13 (бол., Конекны, Драйсдейл), 47:36 — 5:0. Хэтэуэй — 4 (Пелинг, Лотон), 48:55 — 6:0.
Вратари: Эрссон — Гибсон.
Штраф: 14 — 30.
Броски: 30 (14+5+11) — 22 (7+7+8).
Наши: Замула (19.06/1/+1), Мичков (15.57/4/0) — Минтюков (18.57/3/-2).
12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Дебютный сезон в НХЛ для Матвея Мичкова складывается неровно. Нестабильность молодого нападающего «Филадельфии» не должна удивлять. Ему совсем недавно исполнилось 20 лет, и держать высокий уровень на дистанции в сильнейшей лиге планеты проблематично. Мичков повысил ожидания от своей игры, когда выдавал серии с набранными очками в октябре, ноябре и декабре. Однако в последний месяц с голами и передачами уроженец Перми испытывает очевидные проблемы. В матче с «Лос-Анджелесом» Матвей забил впервые за последние шесть игр. Это лишь второй гол нападающего с 7 декабря.
Кризис Мичкова наложился на тяжелый отрезок «Филадельфии». Главному тренеру Джону Торторелле так и не удалось привить команде стабильность. Этим объясняется печальное 15-е место «летчиков» в таблице «Востока». Неудачную серию команда прервала против брата по несчастью из другой конференции — «Анахайма». «Флайерз» разбушевались не на шутку и отгрузили сопернику шесть голов — это самая крупная победа команды в сезоне. А вратарь Самуэль Эрссон оформил второй «сухарь», отразив 22 броска. Торторелла, несмотря на преимущество своей команды, был привычно эмоционален и в одном из эпизодов наорал на арбитров — и, чтобы подобраться к ним поближе, даже оттолкнул Мичкова!
Сам Матвей организовал пятую шайбу, реализовав большинство. Мичков удачно накатил на ворота и подкараулил отскок от борта после наброса Трэвиса Конекны от синей линии. Форвард прекрасно сориентировался в моменте и не оставил шансов вратарю «Анахайма» Джону Гибсону.
В любом случае статистика Мичкова для дебютного сезона в НХЛ выглядит неплохо. За 41 матч россиянин набрал 30 (13+17) очков. Это второй результат в команде после Конекны, который лидирует с отрывом в 20 баллов. Продолжается борьба за «Колдер Трофи». Шансы у Матвея на приз по-прежнему есть, даже несмотря на отрезки без голов и передач. Адаптация к новой лиге не проходит за месяц. Любому хоккеисту нужно время, чтобы понять требования тренера и уровень сопротивления. Мичков достиг определенного прогресса, но работы впереди еще много.
Когда Матвей только уезжал в НХЛ из системы СКА, за будущее форварда возникали обоснованные опасения. Они были связаны с трудным характером игрока и их потенциальным союзом с требовательным Джоном Тортореллой. Отношения с тренером ожидаемо складываются непросто. Мичкова выводили из состава, снижали игровое время, убирали из топ-6. Однако Матвей продолжает доказывать, что готов приносить пользу на уровне НХЛ. С правильным отношением к делу стабильность придет со временем. Спадам, как известно, подвержены даже великие хоккеисты.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|40
|22
|18
|47
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|6
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|43
|27
|16
|58
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|28
|14
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|1 : 3
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -