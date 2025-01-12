Торторелла оттолкнул Мичкова, чтобы было удобнее наорать на судью! А еще Матвей наконец-то забил

Прервал серию без заброшенных шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Голы: Фрост — 9 (Конекны, Типпетт), 6:48 — 1:0. Драйсдейл — 2 (бол., Конекны, Фрост), 18:11 — 2:0. Типпетт — 12 (Конекны), 36:12 — 3:0. Пелинг — 4 (Хэтэуэй, Санхейм), 40:24 — 4:0. Мичков — 13 (бол., Конекны, Драйсдейл), 47:36 — 5:0. Хэтэуэй — 4 (Пелинг, Лотон), 48:55 — 6:0.

Вратари: Эрссон — Гибсон.

Штраф: 14 — 30.

Броски: 30 (14+5+11) — 22 (7+7+8).

Наши: Замула (19.06/1/+1), Мичков (15.57/4/0) — Минтюков (18.57/3/-2).

12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Дебютный сезон в НХЛ для Матвея Мичкова складывается неровно. Нестабильность молодого нападающего «Филадельфии» не должна удивлять. Ему совсем недавно исполнилось 20 лет, и держать высокий уровень на дистанции в сильнейшей лиге планеты проблематично. Мичков повысил ожидания от своей игры, когда выдавал серии с набранными очками в октябре, ноябре и декабре. Однако в последний месяц с голами и передачами уроженец Перми испытывает очевидные проблемы. В матче с «Лос-Анджелесом» Матвей забил впервые за последние шесть игр. Это лишь второй гол нападающего с 7 декабря.

Кризис Мичкова наложился на тяжелый отрезок «Филадельфии». Главному тренеру Джону Торторелле так и не удалось привить команде стабильность. Этим объясняется печальное 15-е место «летчиков» в таблице «Востока». Неудачную серию команда прервала против брата по несчастью из другой конференции — «Анахайма». «Флайерз» разбушевались не на шутку и отгрузили сопернику шесть голов — это самая крупная победа команды в сезоне. А вратарь Самуэль Эрссон оформил второй «сухарь», отразив 22 броска. Торторелла, несмотря на преимущество своей команды, был привычно эмоционален и в одном из эпизодов наорал на арбитров — и, чтобы подобраться к ним поближе, даже оттолкнул Мичкова!

Сам Матвей организовал пятую шайбу, реализовав большинство. Мичков удачно накатил на ворота и подкараулил отскок от борта после наброса Трэвиса Конекны от синей линии. Форвард прекрасно сориентировался в моменте и не оставил шансов вратарю «Анахайма» Джону Гибсону.

В любом случае статистика Мичкова для дебютного сезона в НХЛ выглядит неплохо. За 41 матч россиянин набрал 30 (13+17) очков. Это второй результат в команде после Конекны, который лидирует с отрывом в 20 баллов. Продолжается борьба за «Колдер Трофи». Шансы у Матвея на приз по-прежнему есть, даже несмотря на отрезки без голов и передач. Адаптация к новой лиге не проходит за месяц. Любому хоккеисту нужно время, чтобы понять требования тренера и уровень сопротивления. Мичков достиг определенного прогресса, но работы впереди еще много.

Когда Матвей только уезжал в НХЛ из системы СКА, за будущее форварда возникали обоснованные опасения. Они были связаны с трудным характером игрока и их потенциальным союзом с требовательным Джоном Тортореллой. Отношения с тренером ожидаемо складываются непросто. Мичкова выводили из состава, снижали игровое время, убирали из топ-6. Однако Матвей продолжает доказывать, что готов приносить пользу на уровне НХЛ. С правильным отношением к делу стабильность придет со временем. Спадам, как известно, подвержены даже великие хоккеисты.