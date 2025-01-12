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Торторелла оттолкнул Мичкова, чтобы было удобнее наорать на судью! А еще Матвей наконец-то забил

Гол Мичкова помог «Филадельфии» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в матче с «Анахаймом».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Прервал серию без заброшенных шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Анахайм» — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Голы: Фрост — 9 (Конекны, Типпетт), 6:48 — 1:0. Драйсдейл — 2 (бол., Конекны, Фрост), 18:11 — 2:0. Типпетт — 12 (Конекны), 36:12 — 3:0. Пелинг — 4 (Хэтэуэй, Санхейм), 40:24 — 4:0. Мичков — 13 (бол., Конекны, Драйсдейл), 47:36 — 5:0. Хэтэуэй — 4 (Пелинг, Лотон), 48:55 — 6:0.
Вратари: Эрссон — Гибсон.
Штраф: 14 — 30.
Броски: 30 (14+5+11) — 22 (7+7+8).
Наши: Замула (19.06/1/+1), Мичков (15.57/4/0) — Минтюков (18.57/3/-2).
12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Дебютный сезон в НХЛ для Матвея Мичкова складывается неровно. Нестабильность молодого нападающего «Филадельфии» не должна удивлять. Ему совсем недавно исполнилось 20 лет, и держать высокий уровень на дистанции в сильнейшей лиге планеты проблематично. Мичков повысил ожидания от своей игры, когда выдавал серии с набранными очками в октябре, ноябре и декабре. Однако в последний месяц с голами и передачами уроженец Перми испытывает очевидные проблемы. В матче с «Лос-Анджелесом» Матвей забил впервые за последние шесть игр. Это лишь второй гол нападающего с 7 декабря.

Кризис Мичкова наложился на тяжелый отрезок «Филадельфии». Главному тренеру Джону Торторелле так и не удалось привить команде стабильность. Этим объясняется печальное 15-е место «летчиков» в таблице «Востока». Неудачную серию команда прервала против брата по несчастью из другой конференции — «Анахайма». «Флайерз» разбушевались не на шутку и отгрузили сопернику шесть голов — это самая крупная победа команды в сезоне. А вратарь Самуэль Эрссон оформил второй «сухарь», отразив 22 броска. Торторелла, несмотря на преимущество своей команды, был привычно эмоционален и в одном из эпизодов наорал на арбитров — и, чтобы подобраться к ним поближе, даже оттолкнул Мичкова!

Сам Матвей организовал пятую шайбу, реализовав большинство. Мичков удачно накатил на ворота и подкараулил отскок от борта после наброса Трэвиса Конекны от синей линии. Форвард прекрасно сориентировался в моменте и не оставил шансов вратарю «Анахайма» Джону Гибсону.

В любом случае статистика Мичкова для дебютного сезона в НХЛ выглядит неплохо. За 41 матч россиянин набрал 30 (13+17) очков. Это второй результат в команде после Конекны, который лидирует с отрывом в 20 баллов. Продолжается борьба за «Колдер Трофи». Шансы у Матвея на приз по-прежнему есть, даже несмотря на отрезки без голов и передач. Адаптация к новой лиге не проходит за месяц. Любому хоккеисту нужно время, чтобы понять требования тренера и уровень сопротивления. Мичков достиг определенного прогресса, но работы впереди еще много.

Когда Матвей только уезжал в НХЛ из системы СКА, за будущее форварда возникали обоснованные опасения. Они были связаны с трудным характером игрока и их потенциальным союзом с требовательным Джоном Тортореллой. Отношения с тренером ожидаемо складываются непросто. Мичкова выводили из состава, снижали игровое время, убирали из топ-6. Однако Матвей продолжает доказывать, что готов приносить пользу на уровне НХЛ. С правильным отношением к делу стабильность придет со временем. Спадам, как известно, подвержены даже великие хоккеисты.

Матвей Мичков
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
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Юта – Айлендерс
1 : 2
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
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Вегас – Рейнджерс
1 : 2
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Сан-Хосе – Миннесота
 1 : 3
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