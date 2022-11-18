Победил рак, ругался с Малкиным и ел хот-доги из кубка. Американский пухляш установил рекорд НХЛ

Фил Кессел сыграл 1000 матчей подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Пьетранджело — 2 (бол., Айкел, Маршессо), 32:21 — 1:0. Каррье — 4 (Руа, Пьетранджело), 40:31 — 2:0. Стоун — 5 (Пьетранджело, Стивенсон), 45:53 — 3:0. Келлер — 7 (Мозер), 51:29 — 3:1. Смит — 9 (Маршессо), 58:56 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Веймелка.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 39 (12+13+14) — 26 (7+9+10).

18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17708 зрителей.

Три недели назад Фил Кессел официально стал новым железным человеком НХЛ, сыграв 990-й матч подряд без пропусков (в регулярках), и превзошел достижение защитника Кита Йэндла (989). Сегодня нападающий «Вегаса» обновил свой рекорд до 1000 игр, и сколько бы его невероятная серия ни длилась, у нее есть все шансы стать непревзойденной. На данный момент единственный серьезный конкурент американца — Брент Бернс. Но для этого бородатому защитнику необходимо сыграть более 300 матчей подряд без пропусков, и это при условии, что серия Кессела скоро прервется. Сценарий кажется крайне маловероятным, и сейчас Фил переписывает историю.

Фото USA Today Sports

Шоколадки в Сочи

До сих пор трудно поверить, что далеко не самому атлетичному игроку покорилась столь внушительная отметка. Нападающий никогда не был сторонником здорового образа жизни, а многие партнеры шутят, что ни разу не видели его пьющим обычную воду. «Помню забавную историю с Олимпиады в Сочи. Я зашел в комнату Фила, а вся кровать была усыпана фантиками от конфет. Остальные ребята старались есть орехи, протеиновые батончики, но он предпочитал свои любимые сладости. При этом он пил только сладкую воду. Вкус обычной он просто не переносил. Однако не думайте, что Фил ленивый. Он всегда усердно работал на тренировках и в зале», — вспоминает форвард «Виннипега» Блэйк Уилер.

Еще во время игры за «Торонто» Кессел открыто говорил о своем питании и не собирался строить из себя приверженца здорового образа жизни. «Больше всего на свете я люблю буррито. И, конечно, мороженое. Кто его вообще не любит? Я ни с кем не советуюсь насчет правильности питания. Перед игрой в основном ем одно и то же — макароны под мясным соусом. Сам же я не умею готовить. Делаю это очень редко. Замороженная пицца считается?» — говорил тогда с ухмылкой Фил.

Именно журналисты в Торонто придумали миф о том, что Кессел не может жить без хот-догов. Статья стала вирусной, и благодаря ей в интернете появилось огромное количество мемов. Форвард с юмором относился к этому, а после первой победы в Кубке Стэнли с «Питтсбургом» иронично наполнил чашу трофея хот-догами.

Фото Соцсети

Характер интроверта и слабая физическая форма Кессела не понравились многим клубам НХЛ перед драфтом 2006 года. Форвард не впечатлил ответами на собеседованиях, а Брайан Бурк и вовсе назвал интервью Фила жалким. Тем не менее даже при таких раскладах американец был выбран под пятым номером «Бостоном», а выше ушли только Эрик Джонсон, Джордан Стаал, Джонатан Тэйвз и Никлас Бэкстрем. Фил не любит и не умеет общаться с незнакомыми людьми, но, по словам партнеров, если его разговорить, то остановить уже будет трудно. Он способен стать душой любого коллектива, а болельщики просто без ума от его колоритного типажа. В Пенсильвании 53 креативных фаната даже проголосовали за Кессела на выборах в США, что крайне повеселило его самого.

Страшный диагноз

Карьера Фила в НХЛ началась не так радужно и могла довольно быстро закончиться. Едва форвард успел в 19-летнем возрасте вкатиться в состав «Бостона», как в декабре у него нашли рак яичек. Игроку потребовалась срочная операция, после которой его ждало полное сканирование организма. Страшный диагноз шокировал не только Кессела, но и команду. К счастью, лечение прошло отлично, а болезнь удалось остановить на ранней стадии. Игрок пропустил всего месяц, а за 70 встреч дебютного сезона набрал 29 (11+18) очков. По окончании чемпионата он получил приз «Билл Мастертон Трофи» (за высокую стойкость и преданность хоккею) и стал первым игроком в истории НХЛ, удостоившимся его в дебютный сезон.

С самого детства Фила учили никогда не падать духом и всегда встречать трудности с высоко поднятой головой. Вся его семья так или иначе связана со спортом, а родная сестра стала успешной хоккеисткой. В составе сборной США она выиграла Олимпийские игры в 2018-м и трижды становилась чемпионкой мира.

Фил всегда был окружен целеустремленными людьми, а его первым тренером стал Боб Сутер. Тот самый, который был частью «Чуда на льду» и на Олимпиаде 1980-го в Лейк-Плэсиде обыграл со сборной США непобедимую «Красную машину». С 8 до 15 лет юный Кессел работал под его руководством и до сих пор называет Сутера одним из самых важных тренеров в своей карьере. Кстати, Боб — отец защитника «Далласа» Райана Сутера.

К формированию Кессела как молодого игрока приложил руку и Дэвид Куинн, ныне тренирующий «Сан-Хосе». Они пересеклись в системе USA Hockey National Team Development Program. Фил выступал в команде U-17, когда ему было всего 15. Кесселу это не помешало набрать 102 очка за сезон, что стало рекордом этой программы. «Уже в 16 лет он бросал шайбу лучше, чем большинство игроков в НХЛ. Как-то Фил забил шикарный гол в ворота сверстников из сборной Германии, но уже в следующей смене он не стал прессинговать соперника. Я попытался объяснить Кесселу, что так играть в обороне нельзя, на что он мне ответил: «Если они забьют, то я просто забью еще больше». И знаете что? Он выполнил обещание. В этих словах и есть весь Фил», — вспоминает Куинн.

Фото Global Look Press

Попадание на вершину

На данный момент Кессел выступал в НХЛ за пять клубов, но именно в «Питтсбурге» он набрал максимальный ход и выбил свои лучшие показатели. 92 (34+58) очка в регулярном чемпионате-2017/18 и 45 (18+27) баллов в сумме за два чемпионских плей-офф (2016 и 2017). В 2016-м Фил по многим аспектам превзошел даже Кросби, но награду лучшего игрока плей-офф все равно отдали Сиду. Даже многие болельщики «Питтсбурга» до сих пор считают, что Кессела тогда ограбили. Но Фила все это не сильно волновало. В 28 лет он стал обладателем главного хоккейного трофея, а уже через год снова поднял его над головой.

«Кессел — прекрасный хоккеист. Он умеет пользоваться ситуацией, ждать, обыгрывать защитников, первым быть на шайбе. За такими игроками всегда нужно очень внимательно следить, когда они появляются на льду. Фил был замечательным партнером, когда играл у нас. Его любили в команде. У него отличное чувство юмора, он мог разрядить атмосферу. У него это здорово получалось. Очень хороший игрок. Он сыграл огромную роль в том, что мы два раза завоевали Кубок Стэнли и добились успеха. Он был очень популярен в команде», — вспоминал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Хотя отношения между наставником «Пингвинз» и Кесселом были не самыми простыми. Неоднократно сообщалось, что форвард недоволен тем, что часто вынужден выходить на лед не в звене с Евгением Малкиным, а тренера не устраивает отношение игрока к тренировочному процессу. Тогда Салливан старался сгладить углы и комментировал ситуацию следующим образом: «Я считаю, что любому тренеру приходится сталкиваться с разными сложностями в отношениях с командой и отдельными игроками. В этой лиге трудно побеждать, и здесь нет легких путей. Наш спорт не для слабонервных, но когда трудности остались позади, отношения становятся крепче».

Евгений Малкин и Фил Кессел. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Конфликт с Малкиным?

Игровое взаимодействие Малкина и Кессела всегда вызывало много споров. Иногда вместе они делали настоящие чудеса, но периодически связка комично ошибалась в обороне и привозила голы. Лучшими для этой парочки стали сезоны-2015/16 и -2016/17. Когда Фил и Евгений были на льду, «Питтсбург» забросил в общей сложности 56 шайб, пропустив только 30. Постепенно взаимопонимание между ними начало давать сбои, и форвардов стали реже выпускать вместе. Хотя иногда приятные вспышки все же случались. В октябре 2018-го в матче против «Вегаса» Кессел сделал натуральный хет-трик, и все голы пришлись с передач Малкина.

В том же году стали появляться слухи о том, что между двумя форвардами серьезное напряжение. Журналист The Athletic Роб Росси сообщал, что Евгений требовал у руководства клуба обмена Фила. «Малкин отказался обсуждать, как испортились его отношения с Кесселом на льду. Однако многочисленные источники утверждают, что он устал от постоянных конфликтов между Салливаном и Кесселом. По их информации, Малкин пришел к выводу, что Фил был удовлетворен двумя кубками и стал думать только о своей статистике. Также источники сообщают, что Малкин запросил бы обмен, если бы Кессел остался в команде», — писал тогда Росси.

Сами же игроки старались не давать поводов для громких заголовков, но несколько раз во время матчей камера выловила общение двух форвардов на повышенных тонах. Хотя за пределами площадки игроки часто подшучивали друг над другом и делились в соцсетях совместными смешными видео. «Мы с Филом никогда не ругались. Мы — самые лучшие друзья в «Питтсбурге». А ругались мы в тот момент с нашими защитниками. Но телевидение это преподнесло так, будто мы с Кесселом поцапались. Потом еще СМИ это подхватили. Вот так и бывает. Один человек скажет — и поднимается волна, которую тяжело остановить. В наших отношениях нет никаких проблем. Люблю ли я с ним играть? Конечно. Мы понимаем друг друга с полуслова. Но мы должны играть лучше без шайбы. У меня ощущение, что тренер нами часто недоволен, когда мы выходим вместе», — говорил Малкин.

Фото USA Today Sports

Желание побеждать

Символично, что тысячный матч подряд без пропусков у Кессела выпал на встречу с «Аризоной», где он отыграл три сезона. Когда форварда в 2019-м обменяли из «Питтсбурга», продажи билетов на игры «Койотиз» рекордно возросли, а посещаемость клуба была лучшей с сезона-2003/04. При нем впервые после переезда в Глендэйл команда пробилась в плей-офф. Увы, но это не помогло «Аризоне» претендовать на что-то серьезное, да и сам Фил быстро потерял мотивацию. Тяжело искать в себе вдохновение, когда играешь в таком горемычном клубе. Форвард набрал 52 (8+44) очка в сезоне-2021/22, и это его худший результат по голам за всю карьеру в НХЛ.

После перехода в «Вегас» Фил говорил следующее: «Будет приятно играть за команду, которая стремится ставить перед собой большие задачи. Когда все в коллективе хотят побеждать, это создает совершенно другую атмосферу. В «Аризоне» были замечательные ребята, перспективная молодежь. Но когда ты не хочешь обязательно выигрывать и на что-то претендовать, это тяжело. Особенно после «Питтсбурга». Я хотел побеждать. В клубе мне говорили о том, что мы будем стремиться к этому. Очевидно, что не получилось». Не сказать, что в «Вегасе» Кессел играет незаменимую роль, но такой опытный форвард пригодится команде, которая серьезно собралась пошуметь в этом сезоне. Тем более всего за полтора миллиона долларов.

Интересно, что в «Голден Найтс» Фил впервые сменил свой игровой номер. Ранее во всех клубах в НХЛ он выступал с цифрой 81 на спине, но в «Вегасе» он занят 31-летним Джонатаном Маршессо, выступающим за команду с ее первого сезона в лиге. Кессел спокойно взял себе восьмерку и продолжил выполнять свою работу. В матче, в котором форвард побил рекорд Йэндла, Фил забил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал всего 12-м действующим игроком с таким достижением. Кроме того, на данный момент Кессел — единственный хоккеист с драфта 2006 года, который сыграл в лиге более 1200 матчей. Свой карьерой американец точно может гордиться.

Наследие

Железная серия Кессела началась 3 ноября 2009 года, когда он выступал в «Торонто». То есть уже 13 лет форвард появляется на площадке в каждом матче той команды, за которую он играет. Ни болезней, ни дисквалификаций, ни травм, и это в эпоху коронавируса! В прошлом сезоне Фил был близок к тому, что его серия падет, но «Аризона» пошла навстречу своему форварду. Американец вышел на лед в выездной игре против «Детройта» (9:2) и провел на льду всего одну смену, после чего отправился в Финикс к жене на роды своего первенца. Клуб организовал для хоккеиста чартерный рейс и заявил, что этот план был совместной идеей Кессела, тренера Андре Туриньи и генерального менеджера Билла Армстронга.

Далеко не всем нравятся такие действия, но в этой ситуации «Койотиз» не могли поступить иначе. При этом достаточно людей, которые критикуют Фила за избегание силовой борьбы на площадке. Бывший форвард «Торонто» Колби Армстронг поделился мнением на этот счет. «Кессел смотрелся как лидер, как Сидни Кросби нашей команды. Все видели, как быстро он обращается с шайбой, бросает, может решить эпизод. Но когда шла равная игра, единственное, чего от него можно было дождаться, — гола. Больше он ничего делать не собирался. Например, выиграть единоборство или где-то больше поработать ногами. Конечно, это разочаровывало, партнерам было неприятно — с нами он вообще или нет», — говорил Армстронг.

Как бы там ни было, но Кессел вписал свое имя в историю мирового хоккея. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 1222 матча, 963 (402+561) набранных очка, а также 96 игр в Кубке Стэнли с 81 (34+47) баллом в них. В плей-офф форвард, как правило, раскрывается, и это качество пойдет только на пользу «Вегасу». К тому же снайперский инстинкт американца по-прежнему в полном порядке. «Труднее всего справиться с бросками Алекса Овечкина и Кессела. У Фила очень сильный кистевой бросок. У некоторых игроков даже щелчок слабее», — говорит голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер. Пока 35-летний форвард не думает о завершении карьеры и готов дальше расстраивать вратарей лиги. Пусть уже и не так часто, как раньше.