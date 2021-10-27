Российский форвард забил первый гол в новом клубе. Он отказался ехать в КХЛ и цепляется за шансы

Евгений Свечников впечатляет тренеров и болельщиков «Джетс».

Не первое межсезонье российские журналисты отмечали, что Евгений Свечников засиделся в Северной Америке, и задавались вопросом: «А не пора ли нападающему вернуться в КХЛ?». Подобные мысли небезосновательны. Попытки закрепиться в основе задрафтовавшего хоккеиста «Детройта» раз за разом заканчивались неудачно. Когда форвард не проходит в состав одной из худших команд лиги, это кажется приговором. За пять лет в системе клуба Свечников провел только 41 матч. Даже с учетом травм основных игроков и обреченности «Детройта» в плане результата, Евгений не закрепился в НХЛ.

Казанского воспитанника понижали до фарм-клуба, возвращали в основу и снова спускали в АХЛ. Свечников же до последнего верил, что достоин сильнейшей лиги мира. Периодически с ним общались менеджеры «Ак Барса», но Евгений настойчиво отвечал, что хочет играть в НХЛ. Роман с «Детройтом» завершился этим летом. Клуб не сделал хоккеисту квалификационное предложение — все шло к тому, что Свечников вернется в Россию, так как остальные команды на первых порах не проявляли интереса к игроку.

В середине августа неожиданный ход сделали менеджеры «Виннипега» и пригласили Свечникова на просмотр. До этого Евгений усердно тренировался за океаном, что только подтверждало его намерение остаться в Северной Америке. На сборах нападающий впечатлил тренеров и руководство, и соглашение трансформировалось в полноценное. Боссы клуба ничем не рисковали. Свечникову предложили минимальные условия: один год и 750 тысяч долларов. Денег даже меньше, чем в «Детройте» на контракте-новичка.

Впрочем, финансовые условия интересовали хоккеиста в меньшей степени. За океаном форвард не отметился чем-то особенным, чтобы выкручивать руки менеджерам и торговаться в пользу повышения суммы. Когда «Ред Уингз» выставляли Евгения на драфт отказов, никто не стремился забрать игрока. Согласитесь, это говорит о многом. Сильные стороны Свечникова отлично известны: крутой бросок, мягкие кисти, габариты, поставленное катание. Только тренерам НХЛ не угодишь эпизодическими всплесками. Держать уровень надо в каждом матче, но Свечников и стабильность — синонимичные понятия.

Главный тренер «Джетс» Пол Морис хвалил нападающего на тренинг-кэмпе и отмечал, что у него есть все шансы попасть в основу. Обстоятельства на старте регулярки сложились в пользу россиянина. Блэйк Уилер и Марк Шайфли попали в ковид-протокол, что позволило Евгению подняться до второго звена. При этом изначально его наигрывали в четвертом, где помимо Свечникова, чередовали Весалайнена, Харкинса и Нэша.

Не забывайте, что Морис год работал в КХЛ и знает, как общаться с российскими игроками. Почему бы Полу не стать тем тренером, у которого 19-й номер драфта-2015 раскроется и засверкает, как на юниорском уровне?

«Виннипег» начал регулярку с трех поражений. Свечникова выпустили в двух из этих матчей в четвертом звене, где он не отметился результативными действиями. С четвертой игры Евгения повысили до второго сочетания (с Дюбуа и Коннором) — и «Джетс» свернули на белую полосу. Созданная тройка забивала важные голы и помогала «Виннипегу» побеждать. Не стал затягивать с шайбами и сам Свечников. Сегодня он открыл счет в матче с «Анахаймом». Форвард воспользовался классной передачей Дюбуа и неотразимо бросил в дальний угол.

Свечников набирает очки в третьем матче подряд. Их тройка с Коннором и Дюбуа смотрится гармонично. Почти каждая их смена заканчивается опасным моментом у ворот соперника. Евгений заинтересовал в тренировочном лагере, но вряд ли кто-то мог представить, что уже на старте регулярки хоккеист на минимальном контракте зайдет во второе звено. Болельщики в твиттере уже благодарят «Детройт» за то, что отпустили такого игрока.

Когда вернутся лидеры, Евгения однозначно подвинут из топ-6, но пока он точно заслуживает место в составе «Виннипега». Если россиянин продолжит набирать очки и в других сочетаниях, генменеджера «Джетс» Кевина Чевелдэйоффа можно будет поздравить с отличной сделкой.