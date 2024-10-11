Есть юбилей! Малкин творит историю для россиян в НХЛ
Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам в гостевой встрече с «Детройтом» (6:3) и стал первым российским игроком, которому удалось добраться до рубежа в 800 передач в регулярных чемпионатах. Форвард «Питтсбурга» давно владеет национальным рекордом.
Вышедший весной 2024 года на второе место Александр Овечкин сделал 697 результативных пасов, многолетний лидер рейтинга Сергей Федоров — 696. Стартовавший сезон интересно будет рассматривать и с точки зрения прорыва в ассистентском рейтинге Никиты Кучерова. Сейчас нападающий «Тампы-Бэй» занимает в российском зачете девятое место, но весной вполне может оказаться и в топ-4. От Сергея Зубова его отделяют 66 передач.
Малкин — 34-й игрок в истории НХЛ, ассистировавший партнерам 800 раз. Из действующих ориентирами для Евгения остаются многолетний партнер по атаке «Пингвинов» Сидни Кросби (не отыгрываемые 206 передач отставания) и форвард «Детройта» Патрик Кейн (разница всего в 13 пасов). Американец сейчас как раз замыкает третий десяток лучших ассистентов в истории и, вероятно, в ближайшие дни продолжит свое восхождение, поэтому Малкину для подъема в топ-30 нужно будет опережать Жильбера Перро (814 передач). Вполне доступной для магнитогорца представляется и двадцатка (101 передача до Брайана Троттье), а вот о топ-10 остается только мечтать.
Малкин, который завершил прошлый сезон на пороге трех юбилейных отметок, в ближайшее время еще дважды попадет в статистические сводки лиги (когда наберет 1300-е очко и забьет 500-й гол). Сейчас российский нападающий занимает 37-е место в историческом бомбардирском списке и готовится потеснить Джерома Игинлу.
От замыкающего топ-30 Матса Сундина Евгения отделяет 51 балл. Лучший российский бомбардир Александр Овечкин сейчас располагается на 13-й строчке (1550 очков) и готовится атаковать позиции Рэя Бурка и Фила Эспозито.
Нужно отметить, что всю карьеру Малкин проводит в составе «Питтсбурга». По количеству очков за один клуб южноуралец занимает 15-е место, уступая среди прочих и двум легендам «Пингвинов». От Сидни Кросби он отстает ровно на 300 очков, от Марио Лемье — на 425.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|4
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|5
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|12.10
|03:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|12.10
|05:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|- : -
|12.10
|20:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -