Кучеров продлил суперсерию, Малкин забил самый легкий гол в карьере
Кучеров забивает уже пятом матче подряд
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Голы: Хедман — 20 (бол., Стэмкос, Кучеров), 1:51 — 1:0. Чирелли — 17 (Сергачев), 10:59 — 2:0. Йоси — 21 (бол., Дюшен, Форсберг), 17:18 — 2:1. Кучеров — 21 (бол., Пойнт), 19:40 — 3:1. Каррье — 3 (бол., Томасино, Экхольм), 30:42 — 3:2. Стэмкос — 35 (Кучеров, Палат), 33:58 — 4:2. Колтон — 22 (Хедман, Пол), 41:37 — 5:2. Марун — 11 (Стэмкос), 42:08 — 6:2.
Вратари: Эллиотт — Сарос (Риттих, 42:08).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 39 (13+11+15) — 21 (8+9+4).
Наши: Кучеров (18.42/4/+1), Сергачев (22.43/3/+2) — Тренин (16.06/2/0).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
После возвращения в строй Никиты Кучерова практически все отмечали одну вещь — несмотря на отсутствие дефицита очков и солидную игру в атаке, российская звезда «Тампы» бросает и забивает не так часто, как всем хотелось бы. И если в марте действительно казалось, что 86-й номер «Молний» не так сильно верит в свой бросок и чаще ориентирован на передачу партнерам, зачастую упуская роскошные возможности для взятия ворот, то в апреле он всего три раза ушел со льда без заброшенной шайбы и подавляющую часть очков набрал именно за счет голов.
Вот и сегодня в домашней встрече с «Нэшвиллом», в которой «Лайтнинг» без особых проблем переиграли команду из Теннеси, Кучеров решил не сбавлять снайперский ход и довел свою голевую серию до пяти матчей подряд.
Время Кучерова пришло в самой концовке первого периода, когда хозяева получили большинство и оперативно вернули себе преимущество в две шайбы. Причем результативный бросок россиянин нанес не в самой очевидной ситуации.
Однако Никита точно не стал бы первой звездой матча без ассистентского дубля. Свою первую голевую передачу он отдал еще в самом начале первого периода, поучаствовав в голе Виктора Хедмана. Однако куда более красивым вышел пас на Стивена Стэмкоса в середине матча, когда «Тампа» вновь откинула гостей на безопасное расстояние. Кучеров находился вполне в голевой позиции, но в итоге не стал жадничать и помог набрать своему капитану 92-е очко в сезоне.
Одержав домашнюю победу, «Молнии» выиграли четыре из последних пяти матчей. Вот только подняться на второе место в Атлантическом дивизионе и обойти «Торонто» команде Джона Купера уже вряд ли суждено.
Малкин отметил возвращение после дисквалификации дублем
«Детройт» — «Питтсбург» — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Голы: Руведел — 4 (Блюгерс, Макгинн), 13:44 — 0:1. Кросби — 30 (Ракелль, Летанг), 15:18 — 0:2. Врана — 13 (бол., Бертуцци, Зайдер), 16:36 — 1:2. Расмуссен — 13 (Декейсер, Грайсс), 20:17 — 2:2. Ракелль — 20 (Мэтисон), 27:44 — 2:3. Летанг — 9 (Дюмулин), 31:37 — 2:4. Малкин — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 36:23 — 2:5. Хейнен — 18 (Летанг, Картер), 45:38 — 2:6. Малкин — 19 (Зукер, Руведел), 59:34 — 2:7.
Вратари: Грайсс (Неделькович, 40:00) — Десмит.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (9+12+4) — 38 (7+16+15).
Наши: — - Малкин (16.22/6/+2).
Детройт. Little Caesars Arena.
А вот Евгений Малкин, отбывший четырехматчевую дисквалификацию за удар Марка Боровецки, здорово отдохнул и отпраздновал возвращение дублем в ворота «Детройта», который был смят «Питтсбургом» во второй половине встречи. Правда, раззабивался центральный нападающий «Пингвинов» в тот момент, когда его команда уже комфортно вела в две шайбы.
Первый гол Джино получился довольно курьезным. Пока Марк Стаал и Томас Грайсс кошмарили на пятачке ни в чем неповинного Джейка Гюнцеля, россиянин подобрал шайбу и под шумок отправил ее ворота. Вполне смахивает на самый легкий гол в карьере.
Впрочем, непонятным голом Малкин не ограничился и за полминуты до финальной сирены оформил дубль, классно накатив на слепой пас Джейсона Цукера из глубины и уложив шайбу в сетку мощнейшим щелчком.
Благодаря гостевому разгрому «Питтсбург» сохранил третьем место в Столичном дивизионе. Однако убрать с хвоста дышащий в спину «Вашингтон», отстающий всего на два очка при наличии игры в запасе, парням Майка Салливана пока не удается. А значит никакого самоуспокоения в последних трех матчах регулярки у них быть не должно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|78
|57
|21
|120
|2
|Торонто
|79
|51
|28
|109
|3
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|104
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|79
|20
|59
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|78
|31
|47
|74
|7
|Анахайм
|79
|30
|49
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 4
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|6 : 2
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|3 : 2
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 1
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|6 : 3
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 2
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19