Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:00

Кучеров продлил суперсерию, Малкин забил самый легкий гол в карьере

Малкин забил два гола в матче НХЛ с «Детройтом», Кучеров набрал три очка в игре с «Нэшвиллом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров (в центре) в матче против Нэшвилла (6:2).
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

Кучеров забивает уже пятом матче подряд

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Голы: Хедман — 20 (бол., Стэмкос, Кучеров), 1:51 — 1:0. Чирелли — 17 (Сергачев), 10:59 — 2:0. Йоси — 21 (бол., Дюшен, Форсберг), 17:18 — 2:1. Кучеров — 21 (бол., Пойнт), 19:40 — 3:1. Каррье — 3 (бол., Томасино, Экхольм), 30:42 — 3:2. Стэмкос — 35 (Кучеров, Палат), 33:58 — 4:2. Колтон — 22 (Хедман, Пол), 41:37 — 5:2. Марун — 11 (Стэмкос), 42:08 — 6:2.
Вратари: Эллиотт — Сарос (Риттих, 42:08).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 39 (13+11+15) — 21 (8+9+4).
Наши: Кучеров (18.42/4/+1), Сергачев (22.43/3/+2) — Тренин (16.06/2/0).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

После возвращения в строй Никиты Кучерова практически все отмечали одну вещь — несмотря на отсутствие дефицита очков и солидную игру в атаке, российская звезда «Тампы» бросает и забивает не так часто, как всем хотелось бы. И если в марте действительно казалось, что 86-й номер «Молний» не так сильно верит в свой бросок и чаще ориентирован на передачу партнерам, зачастую упуская роскошные возможности для взятия ворот, то в апреле он всего три раза ушел со льда без заброшенной шайбы и подавляющую часть очков набрал именно за счет голов.

Вот и сегодня в домашней встрече с «Нэшвиллом», в которой «Лайтнинг» без особых проблем переиграли команду из Теннеси, Кучеров решил не сбавлять снайперский ход и довел свою голевую серию до пяти матчей подряд.

Время Кучерова пришло в самой концовке первого периода, когда хозяева получили большинство и оперативно вернули себе преимущество в две шайбы. Причем результативный бросок россиянин нанес не в самой очевидной ситуации.

Однако Никита точно не стал бы первой звездой матча без ассистентского дубля. Свою первую голевую передачу он отдал еще в самом начале первого периода, поучаствовав в голе Виктора Хедмана. Однако куда более красивым вышел пас на Стивена Стэмкоса в середине матча, когда «Тампа» вновь откинула гостей на безопасное расстояние. Кучеров находился вполне в голевой позиции, но в итоге не стал жадничать и помог набрать своему капитану 92-е очко в сезоне.

Одержав домашнюю победу, «Молнии» выиграли четыре из последних пяти матчей. Вот только подняться на второе место в Атлантическом дивизионе и обойти «Торонто» команде Джона Купера уже вряд ли суждено.

Малкин отметил возвращение после дисквалификации дублем

«Детройт» — «Питтсбург» — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Голы: Руведел — 4 (Блюгерс, Макгинн), 13:44 — 0:1. Кросби — 30 (Ракелль, Летанг), 15:18 — 0:2. Врана — 13 (бол., Бертуцци, Зайдер), 16:36 — 1:2. Расмуссен — 13 (Декейсер, Грайсс), 20:17 — 2:2. Ракелль — 20 (Мэтисон), 27:44 — 2:3. Летанг — 9 (Дюмулин), 31:37 — 2:4. Малкин — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 36:23 — 2:5. Хейнен — 18 (Летанг, Картер), 45:38 — 2:6. Малкин — 19 (Зукер, Руведел), 59:34 — 2:7.
Вратари: Грайсс (Неделькович, 40:00) — Десмит.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (9+12+4) — 38 (7+16+15).
Наши: — - Малкин (16.22/6/+2).
Детройт. Little Caesars Arena.

А вот Евгений Малкин, отбывший четырехматчевую дисквалификацию за удар Марка Боровецки, здорово отдохнул и отпраздновал возвращение дублем в ворота «Детройта», который был смят «Питтсбургом» во второй половине встречи. Правда, раззабивался центральный нападающий «Пингвинов» в тот момент, когда его команда уже комфортно вела в две шайбы.

Первый гол Джино получился довольно курьезным. Пока Марк Стаал и Томас Грайсс кошмарили на пятачке ни в чем неповинного Джейка Гюнцеля, россиянин подобрал шайбу и под шумок отправил ее ворота. Вполне смахивает на самый легкий гол в карьере.

Впрочем, непонятным голом Малкин не ограничился и за полминуты до финальной сирены оформил дубль, классно накатив на слепой пас Джейсона Цукера из глубины и уложив шайбу в сетку мощнейшим щелчком.

Благодаря гостевому разгрому «Питтсбург» сохранил третьем место в Столичном дивизионе. Однако убрать с хвоста дышащий в спину «Вашингтон», отстающий всего на два очка при наличии игры в запасе, парням Майка Салливана пока не удается. А значит никакого самоуспокоения в последних трех матчах регулярки у них быть не должно.

Петр Кочетков дебютировал в&nbsp;НХЛ. Лучшего вратаря МЧМ надломили ответственность и слава. Но он выбрался с самого дна и дебютировал в НХЛ
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
2
2
Читайте также
Что случилось с Липницкой, Сотниковой и Загитовой? И какое будущее ждет Валиеву и Щербакову
Российского пловца выгоняют из спорта за участие в концерте в «Лужниках». Кто еще под ударом и как на это реагировать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучшего вратаря МЧМ надломили ответственность и слава. Но он выбрался с самого дна и дебютировал в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 110
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 78 57 21 120
2 Торонто 79 51 28 109
3 Тампа-Бэй 78 48 30 104
4 Бостон 78 48 30 101
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 79 20 59 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 79 48 31 107
4 Нэшвилл 78 44 34 93
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 78 31 47 74
7 Анахайм 79 30 49 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
24.04 02:00
Оттава – Монреаль
 6 : 4
24.04 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 6 : 2
24.04 02:00
Флорида – Торонто
 3 : 2 ОТ
24.04 03:00
Даллас – Сиэтл
 3 : 2
24.04 03:00
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 1
24.04 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 5 ОТ
24.04 05:00
Калгари – Ванкувер
 6 : 3
24.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 2
24.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
24.04 20:00
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
24.04 20:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
24.04 23:00
Филадельфия – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 78 114
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости