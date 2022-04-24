Кучеров продлил суперсерию, Малкин забил самый легкий гол в карьере

Малкин забил два гола в матче НХЛ с «Детройтом», Кучеров набрал три очка в игре с «Нэшвиллом»

Обзор игрового дня НХЛ

Кучеров забивает уже пятом матче подряд

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Хедман — 20 (бол., Стэмкос, Кучеров), 1:51 — 1:0. Чирелли — 17 (Сергачев), 10:59 — 2:0. Йоси — 21 (бол., Дюшен, Форсберг), 17:18 — 2:1. Кучеров — 21 (бол., Пойнт), 19:40 — 3:1. Каррье — 3 (бол., Томасино, Экхольм), 30:42 — 3:2. Стэмкос — 35 (Кучеров, Палат), 33:58 — 4:2. Колтон — 22 (Хедман, Пол), 41:37 — 5:2. Марун — 11 (Стэмкос), 42:08 — 6:2.

Вратари: Эллиотт — Сарос (Риттих, 42:08).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 39 (13+11+15) — 21 (8+9+4).

Наши: Кучеров (18.42/4/+1), Сергачев (22.43/3/+2) — Тренин (16.06/2/0).

Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

После возвращения в строй Никиты Кучерова практически все отмечали одну вещь — несмотря на отсутствие дефицита очков и солидную игру в атаке, российская звезда «Тампы» бросает и забивает не так часто, как всем хотелось бы. И если в марте действительно казалось, что 86-й номер «Молний» не так сильно верит в свой бросок и чаще ориентирован на передачу партнерам, зачастую упуская роскошные возможности для взятия ворот, то в апреле он всего три раза ушел со льда без заброшенной шайбы и подавляющую часть очков набрал именно за счет голов.

Вот и сегодня в домашней встрече с «Нэшвиллом», в которой «Лайтнинг» без особых проблем переиграли команду из Теннеси, Кучеров решил не сбавлять снайперский ход и довел свою голевую серию до пяти матчей подряд.

Время Кучерова пришло в самой концовке первого периода, когда хозяева получили большинство и оперативно вернули себе преимущество в две шайбы. Причем результативный бросок россиянин нанес не в самой очевидной ситуации.

Однако Никита точно не стал бы первой звездой матча без ассистентского дубля. Свою первую голевую передачу он отдал еще в самом начале первого периода, поучаствовав в голе Виктора Хедмана. Однако куда более красивым вышел пас на Стивена Стэмкоса в середине матча, когда «Тампа» вновь откинула гостей на безопасное расстояние. Кучеров находился вполне в голевой позиции, но в итоге не стал жадничать и помог набрать своему капитану 92-е очко в сезоне.

Одержав домашнюю победу, «Молнии» выиграли четыре из последних пяти матчей. Вот только подняться на второе место в Атлантическом дивизионе и обойти «Торонто» команде Джона Купера уже вряд ли суждено.

Малкин отметил возвращение после дисквалификации дублем

«Детройт» — «Питтсбург» — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Голы: Руведел — 4 (Блюгерс, Макгинн), 13:44 — 0:1. Кросби — 30 (Ракелль, Летанг), 15:18 — 0:2. Врана — 13 (бол., Бертуцци, Зайдер), 16:36 — 1:2. Расмуссен — 13 (Декейсер, Грайсс), 20:17 — 2:2. Ракелль — 20 (Мэтисон), 27:44 — 2:3. Летанг — 9 (Дюмулин), 31:37 — 2:4. Малкин — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 36:23 — 2:5. Хейнен — 18 (Летанг, Картер), 45:38 — 2:6. Малкин — 19 (Зукер, Руведел), 59:34 — 2:7.

Вратари: Грайсс (Неделькович, 40:00) — Десмит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (9+12+4) — 38 (7+16+15).

Наши: — - Малкин (16.22/6/+2).

Детройт. Little Caesars Arena.

А вот Евгений Малкин, отбывший четырехматчевую дисквалификацию за удар Марка Боровецки, здорово отдохнул и отпраздновал возвращение дублем в ворота «Детройта», который был смят «Питтсбургом» во второй половине встречи. Правда, раззабивался центральный нападающий «Пингвинов» в тот момент, когда его команда уже комфортно вела в две шайбы.

Первый гол Джино получился довольно курьезным. Пока Марк Стаал и Томас Грайсс кошмарили на пятачке ни в чем неповинного Джейка Гюнцеля, россиянин подобрал шайбу и под шумок отправил ее ворота. Вполне смахивает на самый легкий гол в карьере.

Впрочем, непонятным голом Малкин не ограничился и за полминуты до финальной сирены оформил дубль, классно накатив на слепой пас Джейсона Цукера из глубины и уложив шайбу в сетку мощнейшим щелчком.

Благодаря гостевому разгрому «Питтсбург» сохранил третьем место в Столичном дивизионе. Однако убрать с хвоста дышащий в спину «Вашингтон», отстающий всего на два очка при наличии игры в запасе, парням Майка Салливана пока не удается. А значит никакого самоуспокоения в последних трех матчах регулярки у них быть не должно.