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Сегодня, 07:30

Малкин не отстает от Овечкина! Звездный ветеран выстрелил дублем

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин (в центре).
Фото ХК «Питтсбург»
Две шайбы забросил сегодня и Кирилл Капризов.

Вторая молодость Малкина

Евгений Малкин не отстает от давнего конкурента — Александра Овечкина. Пока капитан «Вашингтона» куражился с «Ванкувером» и набрал четыре (2+2) очка, форвард «Питтсбурга» тащил команду за волосы против «Канадиенс». «Пингвинз» не проигрывали на старте регулярки. Ожидалось, что проблемный «Монреаль» станет легкой добычей для банды Сидни Кросби после крупных побед над «Тампой» и «Аризоной». Однако настроил прицел сегодня только Малкин, который забросил обе шайбы «Пенс».

«Пингвинз» быстро открыли счет, но оказалось, что Дэнтон Хейнен забил гол-фантом. Шайба обстучала каркас ворот и не пересекла линию. Судьи справедливо отменили гол канадца после просмотра. Со второго периода за дело взялся Малкин. По первым матчам Евгений полностью отрабатывает подписанный летом контракт с «Питтсбургом». Форвард нашел свободный лед и мощно бросил в касание. Забил в стиле Овечкина, только из правого круга вбрасываний.

Не прошло и пяти минут, как россиянин оформил дубль. На этот раз Малкин опередил защитника на добивании и направил шайбу мимо вратаря Самуэля Монтембо. После таких голов кто-то готов поверить, что летом Евгению исполнилось 36 лет?

Партнеры по «Питтсбургу» не поддержали порыв Малкина. В третьем периоде «Монреаль» отыгрался усилиями Ника Сузуки и энерджайзера Коула Кофилда. «Пингвинз» довели разборки до овертайма, в котором удалились и пропустили решающий гол в меньшинстве. 21-летний Кирби Дак распустил зрителей по домам. Дубля Малкина хватило только для того, чтобы набрать одно очко в основное время. Другие лидеры Майка Салливана остались в тени против не самого грозного «Монреаля».

Капризов тащит «Миннесоту»

С аналогичной проблемой столкнулся форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Прошлые сезоны сделали из россиянина главную надежду «Уайлд». Когда у Капризова идет игра, команда обретает уверенность и цепляется за победы. Стоит Капризову замолчать и взять паузу в наборе очков, как у «Миннесоты» сразу возникают проблемы. Зависимость от Долларового Кирилла слишком велика.

Против действующего чемпиона опрометчиво рассчитывать на успех без баланса между звеньями. «Эвеланш» быстро наказывают за ошибки в обороне. Сегодня обладатели Кубка Стэнли отправили в ворота «Миннесоты» шесть шайб. Причем матч для «Уайлд» начался не так печально. Капризов быстро отыграл отставание в одну шайбу, но к концу периода Жирар с передач Ничушкина и Маккиннона вернул «Лавинам» преимущество.

За три матча на старте чемпионата «Миннесота» пропустила 20 шайб. Кошмарная статистика для команды, которая планировала пошуметь в плей-офф. Игра в обороне разладилась, вратари не выручают. Дошло до того, что после двух поражений главный тренер Дин Эвасон оставил в запасе опытного Марка-Андре Флери и выпустил на проверку чемпионами 24-летнего дублера Филипа Густавссона. У «Колорадо» в старте вышел Александр Георгиев, который пока не проигрывает в новой команде.

Сегодня российский вратарь пропустил три шайбы, две из которых оформил Капризов. Вот только «Миннесоте» активность Кирилла не помогла избежать третьего поражения подряд. Георгиев справился с 36 бросками из 39, а точку в матче поставил Валерий Ничушкин, поразивший пустые ворота на последних секундах. Пока Дин Эвасон не придумает, как реанимировать оборону, «Уайлд» продолжит штормить даже с божественной игрой Капризова.

Евгений Малкин
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Гениальный матч Овечкина: оформил дубль и спас «Вашингтон»
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5 Торонто 4 2 2 4
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2 Колорадо 3 2 1 4
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