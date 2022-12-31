Историческое достижение Малкина! Он обошел легендарного Федорова по очкам в НХЛ

Правда, «Питтсбург» все равно проиграл.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Малкин — 12, 14:26 — 1:0. Хьюз — 19 (бол., Хэмилтон, Братт), 26:18 — 1:1. Картер — 6 (Жозеф, Ракелль), 32:30 — 2:1. Хэмилтон — 8 (Мерсер, Зигенталер), 37:37 — 2:2. Хишир — 15 (мен., Маклеод, Смит), 39:22 — 2:3. Хьюз — 20 (п.в., Хаула, Мерсер), 59:55 — 2:4.

Вратари: Джерри (59:29 — 59:55) — Ванечек.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 27 (6+12+9) — 28 (11+8+9).

Наши: Малкин (22.01/3/-1) — Охотюк (5.56/0/0).

31 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18387 зрителей.

«Питтсбург» попал в зону турбулентности и проиграл уже четвертый матч подряд. В прошлой встрече «пингвины» умудрились упустить преимущество в четыре шайбы, а сегодня в домашней игре с «Нью-Джерси» не реализовали ни одной из девяти попыток большинства. Автором победного гола «Девилз» стал нападающий Нико Хишир, который забил пока его команда находилась в меньшинстве. Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливал был в ярости от количества ошибок своих игроков и сорвал за матч голос.

Пожалуй, самым светлым моментом для «Питтсбурга» стало начало встречи, когда Евгений Малкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и наконец-то прервал серию без набранных очков, длившуюся три игры. Он убежал в контратаку и не оставил никаких шансов Витеку Ванечеку.

Вероятно, каждый болельщик «пингвинов» хотя бы раз задумывался о том, каких личных показателей мог достичь Малкин, если бы не травмы. За карьеру в НХЛ форвард пропустил более двухсот матчей, но, несмотря на это, держит высочайшую планку, а сегодня обошел Сергея Федорова и единолично стал вторым бомбардиром среди россиян за всю историю лиги (1180 очков). Выше теперь только Александр Овечкин. В свои 36 лет Малкин отлично проводит сезон. В 36 матчах на его счету 34 (12+22) балла, а совсем недавно он выдал результативную серию из девяти игр.

Возраст ничего не значит

Переговоры о новом контракте Евгения были крайне непростыми, но в июле стороны достигли соглашения на четыре года с зарплатой в 6,1 миллионов долларов за сезон. Малкин уже со старта чемпионата начал оправдывать доверие руководства. «В моем понимании, возраст еще ничего не значит. Есть большой опыт — вот это важно. У нас есть молодые ребята, и мы стараемся им во всем помогать. Для команды хорошо, что мы остались вместе с Кросби и Летангом», — говорил Малкин после подписания контракта.

Многое будет зависеть от здоровья лидеров, в том числе и Евгения. Недавно он всех прилично напугал. Шайба после броска Кросби попала ему в колено, которое и без того было уже два раза прооперировано. Форвард с трудом смог покинуть площадку, но, к счастью, все обошлось. Его потеря может сильно ударить по команде, ведь даже в своем возрасте Малкин имеет колоссальное влияние на результат. Две недели назад в матче против «Далласа» за 35 секунд до финальной сирены он принес «Питтсбургу» два очка и забросил 79-ю победную шайбу (второй результат в истории клуба после Кросби).

Талантливый лентяй

Забавно, что десять лет назад скандально-известный канадец Дон Черри без устали критиковал Малкина, хотя о его отношении к российским хоккеистам уже давно всем известно: «Я не дал бы этому парню ни копейки. Думаю, что он талантливый лентяй. Малкин включается в игру, только когда хочет этого. Он точно не смог бы играть за «Бостон». Вы можете возразить: «А как же Ягр?». Он выкладывается полностью каждый матч и делает это без остатка. Их нельзя сравнивать».

Конечно, со временем Дону пришлось наступить себе на гордость и признать собственную неправоту в отношении россиянина. Для него это точно стало подвигом, хотя трудно понять, как вообще можно сомневаться в уникальности Малкина и ставить под сомнения его игровые качества. До сих пор не укладывается в голове, что Евгения не включили в сотню лучших игроков НХЛ, что вызвало целую бурю возмущения, в том числе и в североамериканских СМИ. Даже Черри жестко прошелся в прямом эфире по результатам опроса.

«Только представьте себе ответственных за голосование людей. Что они вообще курили? Посмотрим на его заслуги: новичок года, трижды включен в символическую сборную НХЛ, Арт Росс Трофи, Конн Смайт Трофи, Харт Трофи и самое важное — Тед Линдсей Эворд, где голосуют сами игроки. К началу сезона у него было 760 очков за 664 матча. И при этом они не проголосовали за него. Что они курили?», — насмехался тогда с возмущением канадец. Такого отношения к знаменитому форварду не понял никто, даже сам Малкин.

Евгений изо всех сил пытался скрыть перед журналистами разочарование, но получалось слабо. Очевидно, что ему было обидно, но вместо того, чтобы дуться и унывать форвард молча продолжил работать, подтверждая свой уровень. Недавно во встрече с «Торонто» он забросил 450-ю шайбу и стал четвертым хоккеистом из России, которому покорился этот рубеж. А ведь впереди еще 500-й гол, 800-я передача, а, также, как минимум, 1200-й балл. И, кто знает, четвертый Кубок Стэнли. Еще ни один россиянин не смог столько раз выиграть главный трофей, и, безусловно, Малкин хочет переписать историю.

«Джино — действительно конкурентоспособный спортсмен и до сих пор играет на высочайшем уровне. Я думаю, что иногда его дух соперничества может немного ускользать от внимания людей. Но он сам по себе талант поколения. Он сыграл большую роль в завоеваниях Кубков Стэнли в начале моего пребывания здесь. Малкин невероятно предан игре, полон страсти к спорту, а это важные качества для любого элитного хоккеиста», — говорит Майк Салливан.

Сколько раз на карьере Евгения ставили крест, а он никогда не опускал руки. Многочисленные травмы не смогли остановить его запал и желание быть на вершине. Можно даже не сомневаться, что он сделает все для того, чтобы помочь своей команде, которая по-прежнему верит в то, что ее чемпионское окно еще не закрыто. Малкин заслужил этот последний шанс. Заслужил быть важной частью клуба, которому отдал столько лет. На него ровняется молодежь, его уважают соперники, и есть полное ощущение того, что Малкин еще не устал от хоккея. Болельщики должны ценить это.