Малкин отметил еще один юбилей. У него уже 1300 очков в НХЛ!
Ударно стартовавший в нынешнем сезоне Евгений Малкин по два раза ассистировал партнерам в матчах против «Детройта» (6:3) и «Торонто» (2:4) и стал 37-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1300 очков. В 1148 матчах российский форвард записал на свой счет 498 голов и 802 голевые передачи.
В историческом бомбардирском рейтинге Евгений сравнялся с Джеромом Игинлой, уступая канадцу лишь по количеству голов. От замыкающего топ-30 Матса Сундина магнитогорца отделяют 49 баллов. Лучший российский бомбардир Александр Овечкин сейчас располагается на 13-й строчке (1551 очко), другая легенда «Пингвинов» Сидни Кросби — десятый (1599).
До Малкина только 14 хоккеистам удалось набрать 1300 очков в составе одного клуба. Уже в этом сезоне Евгений постарается войти в топ-10. Для этого нужно будет потеснить Марселя Дионна, Жильбера Перро, Джонни Бьюсика, Брайана Троттье и Майка Модано.
Уже упоминавшиеся Овечкин и Кросби стоят в середине десятки, рекордсмен «Питтсбурга» Марио Лемье — третий.
Малкин занимает третье место в списке лучших ассистентов лиги среди действующих игроков.
Ориентирами для Евгения остаются Сидни Кросби, вместе с которым они ассистировали Крису Летангу в матче с «Торонто» (205 передач отставания), и форвард «Детройта» Патрик Кейн (разница всего в 11 пасов). Американец сейчас как раз замыкает топ-30 и готовится продолжать свое восхождение.
Поэтому Малкину для попадания в тридцатку нужно будет опережать Жильбера Перро (814 передач). Вполне доступным для магнитогорца представляется и топ-20 (99 передач до Брайана Троттье), а вот о топ-10 вряд ли приходится и мечтать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|2
|1
|1
|3
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|- : -
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|- : -