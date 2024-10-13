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13 октября, 17:00

Малкин отметил еще один юбилей. У него уже 1300 очков в НХЛ!

Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин
Евгений Малкин (№ 71) в матче против «Торонто» (2:4).
Фото Getty Images
Невероятная статистика российского нападающего «Питтсбурга».

Ударно стартовавший в нынешнем сезоне Евгений Малкин по два раза ассистировал партнерам в матчах против «Детройта» (6:3) и «Торонто» (2:4) и стал 37-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1300 очков. В 1148 матчах российский форвард записал на свой счет 498 голов и 802 голевые передачи.

Евгений Малкин. Есть юбилей! Малкин творит историю для россиян в НХЛ

В историческом бомбардирском рейтинге Евгений сравнялся с Джеромом Игинлой, уступая канадцу лишь по количеству голов. От замыкающего топ-30 Матса Сундина магнитогорца отделяют 49 баллов. Лучший российский бомбардир Александр Овечкин сейчас располагается на 13-й строчке (1551 очко), другая легенда «Пингвинов» Сидни Кросби — десятый (1599).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

До Малкина только 14 хоккеистам удалось набрать 1300 очков в составе одного клуба. Уже в этом сезоне Евгений постарается войти в топ-10. Для этого нужно будет потеснить Марселя Дионна, Жильбера Перро, Джонни Бьюсика, Брайана Троттье и Майка Модано.

Уже упоминавшиеся Овечкин и Кросби стоят в середине десятки, рекордсмен «Питтсбурга» Марио Лемье — третий.

Лидеры НХЛ по очкам за один клуб

Малкин занимает третье место в списке лучших ассистентов лиги среди действующих игроков.

Ориентирами для Евгения остаются Сидни Кросби, вместе с которым они ассистировали Крису Летангу в матче с «Торонто» (205 передач отставания), и форвард «Детройта» Патрик Кейн (разница всего в 11 пасов). Американец сейчас как раз замыкает топ-30 и готовится продолжать свое восхождение.

Поэтому Малкину для попадания в тридцатку нужно будет опережать Жильбера Перро (814 передач). Вполне доступным для магнитогорца представляется и топ-20 (99 передач до Брайана Троттье), а вот о топ-10 вряд ли приходится и мечтать.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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