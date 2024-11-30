Малкин и Задоров оштрафованы на 5000 долларов. Россияне едва не устроили драку во время матча «Бостона» и «Питтсбурга»
Ночью 30 ноября «Питтсбург» обыграл «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ (2:1). Одним из самых запоминающихся событий матча стал конфликт россиян Никиты Задорова и Евгения Малкина — хоккеисты едва не подрались клюшками около скамейки «Брюинз».
Что случилось у скамейки «Бостона»
Конфликт рванул на последней минуте первого периода при счете 1:0 в пользу «Бостона». Малкин расположился спиной к скамейке соперника и почувствовал тычок клюшкой в спину — он прилетел от Задорова. В ответ Евгений размахнулся в сторону игроков «Брюинз» и попал по Мэйсону Лорею, не имеющему отношения к инциденту. Обоих россиян удалили на две минуты.
«Да, видел этот эпизод, но не думаю, что там что-то серьезное. Задоров Малкина даже не ударил — так, оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади, вот и отреагировал так. Уверен, никакого конфликта нет, просто недопонимание. Обоих удалили по итогам эпизода? Конечно, клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял», — поделился мнением для «ВсеПроСпорт» трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Удаления игроков никак не повлияли на ход матча. Следующий гол случился только на последних секундах второго периода — Рикард Ракелль сравнял счет за несколько мгновений до перерыва. В заключительном отрезке «Питтсбург» вырвал победу — Филип Томасино приговорил «Бостон» с передачи Малкина.
Игроков оштрафовали
После игры Задоров сказал, что у них с Малкиным нет конфликта и они вообще являются старыми друзьями. Однако НХЛ все равно расследовала инцидент и выписала игрокам дополнительное наказание — по 5000 долларов штрафа. Это максимально возможное наказание за неспортивное поведение, деньги пойдут в Фонд чрезвычайной помощи игрокам. Изначально наказывать собирались только Малкина, но в НХЛ посчитали, что Задоров равноценно виноват в случившемся.
Как они выступают в этом сезоне
17 октября в игре против «Баффало» 38-летний Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ, став вторым россиянином, которому это удалось. Перед этим Джино преодолел отметки в 800 передач и 1300 очков в лиге, а всего в этом сезоне отметился 22 результативными действиями. Правда, на результатах «Питтсбурга» рекорды нападающего не отражаются: команда идет 14-й в Восточной конференции, однако до топ-8 ей не хватает лишь трех баллов.
Задоров выступает не так результативно: 29-летний защитник набрал лишь семь результативных действий, зато вместе с Брэди Ткачуком является лидером НХЛ по штрафным минутам (по 50). «Бостон» находится на девятой строчке «Востока».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|16
|10
|34
|2
|Каролина
|23
|16
|7
|33
|3
|Вашингтон
|23
|16
|7
|33
|4
|Рейнджерс
|22
|12
|10
|25
|5
|Филадельфия
|24
|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|7
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|8
|Питтсбург
|25
|9
|16
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|24
|14
|10
|29
|2
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|3
|Тампа-Бэй
|22
|12
|10
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|23
|9
|14
|22
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|23
|12
|11
|26
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|30.11
|02:30
|
Бостон – Питтсбург
|1 : 2
|30.11
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|4 : 3
|30.11
|05:00
|
Юта – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|30.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|5 : 3
|30.11
|21:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -