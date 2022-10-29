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Русский нападающий поник в канадском клубе. Стоит ли возвращаться домой?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Евгений Дадонов (№63).
Фото USA Today Sports
Евгений Дадонов (№63).
Фото USA Today Sports
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Евгению Дадонову нужен обмен из канадского клуба.

После обмена из «Вегаса» Евгений Дадонов приехал в «Монреаль», но попал на настоящий остров невезения. Игру форварда на старте регулярки емко описывает строчка известной песни: «Крокодил не ловится, не растет кокос». Россиянин так и не освоился в новой команде после перехода из «Голден Найтс». За восемь матчей Дадонов не набрал ни одного очка и остался с отрицательной полезностью «-3». Из форвардов только Евгений и 25-летний канадец Рем Питлик не разжились голами и передачами. Дадонов прыгает между звеньями, а последнюю игру с «Баффало» провел в четвертой тройке. Приятного мало, согласитесь?

Евгений Дадонов. «Вегас» со второй попытки обменял русского снайпера. Первая сделка абсурдно сорвалась из-за ошибки менеджеров

Летний обмен из «Вегаса» сулил россиянину новый вызов. Евгений попал в перестроечный «Монреаль», который возглавил молодой тренер Мартен Сан-Луи. Сразу после сделки шли слухи, что «Канадиенс» — перевалочный пункт для Дадонова и со временем хоккеист сменит команду. Однако нового обмена не произошло. Евгений прошел предсезонку и начал чемпионат в «Монреале». У блеклой игры форварда комплекс причин. Евгения переставляют между звеньями, но так и не подобрали ему оптимальных партнеров.

Дадонов никогда не был мозговым центром тройки. Скорее, это цепкий форвард на завершение, который умеет выбирать позицию и обладает качественным броском. За исключением укороченного ковидного сезона-2020/21 четыре регулярки кряду (за «Флориду» и «Вегас») Евгений выбивал 20+ голов, не говоря о передачах. В «Голден Найтс» россиянина активно использовали при игре «пять на пять». В прошлом сезоне лишь пять из 20 шайб Дадонов оформил в большинстве, что подтверждает высокую пользу от форварда в равных составах. Сложно понять, куда пропали эти качества в «Монреале» при адекватном игровом времени (13 минут и 29 секунд за матч).

Евгений — универсальный нападающий. Не чурается оборонительной игры и подстраховывает партнеров сзади. Что удивительно, в текущей регулярке у Дадонова пока ни одного силового приема. Не красит форварда и статистика бросков. 10 попаданий в створ за восемь матчей — явно не то, чего ждут от прирожденного снайпера. Евгений столкнулся с нетипичной ситуацией. Сан-Луи в первую очередь надо встроить в состав проспектов. Возиться с опытным форвардом, контракт которого истекает после сезона, никто не станет. Тренеров нельзя обвинить в бездействии. Дадонова переводят между сочетаниями, но должного профита перестановки не приносят.

Евгений Дадонов (№63). Фото USA Today Sports
Евгений Дадонов (№63).
Фото USA Today Sports

Полезность игроков проецируют на зарплату. Кэпхит Дадонова в «Монреале» — 5 млн долларов. Это шестая сумма в команде. Требовательные болельщики «Канадиенс» не устают напоминать об этом в соцсетях. После поражений и неудачных матчей особенно достается Евгению. Какими только прилагательными, в том числе некультурными, поклонники ни описывали россиянина. «Все, к чему прикасаются Дадонов и Хоффман, превращается в дерьмо», — написал пользователь в Twitter.

Агенту Евгения провернуть бы обмен, но неизвестно, какому клубу и на каких условиях приглянется 33-летний форвард с провальным стартом регулярки и солидным контрактом. Другой вариант — перетерпеть сезон в «Канадиенс» и мирно покинуть клуб свободным агентом. Впрочем, североамериканские коллеги относят Евгения к числу игроков, которых «Монреаль» может обменять до дедлайна. «Хабс» в любом случае потеряют нападающего после сезона. Почему бы не выручить за опытного форварда более-менее сносный актив? Полезная игра за «Монреаль» повысит спрос на Дадонова на рынке. Отсутствие голов не отпугнет генменеджеров, но точно не добавит заинтересованности.

«Канадиенс» по-прежнему не решили всех проблем с потолком зарплат. Проблемный контракт россиянина тянет платежку вниз — это дополнительный фактор, подталкивающий «Хабс» к сделке. Смазанное начало регулярки не повод рассуждать о возвращении Дадонова в КХЛ. Евгений справлялся с давлением в «Вегасе», «Оттаве» и «Флориде». Дела плохи у всего «Монреаля». И чем быстрее Дадонов вернет привычный облик, тем лучше будет и для клуба, и для самого хоккеиста. От преображения форварда выиграют обе стороны.

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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«Ванкувер» становится русским. Наши нападающие солируют в канадском клубе
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7 Рейнджерс 8 3 5 8
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Колорадо 8 4 4 9
4 Чикаго 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
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