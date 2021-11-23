История Евгения Дадонова.

Адаптация Евгения Дадонова в «Вегасе» проходит медленно, но с каждым матчем форвард чувствует себя все увереннее. Команда из Невады в этом сезоне сильно подвержена травмам и поэтому похвастаться стабильными и наигранными сочетаниями не может. Это также сказывается на продуктивности Дадонова, для которого постоянство в звене играет важную роль.

Свой лучший хоккей в карьере он демонстрировал в тройке с Панариным и Шипачевым в составе СКА, а затем зажигал во «Флориде» вместе с Александром Барковым и Джонатаном Юбердо. После возвращения в НХЛ в 2017 году Евгений поиграл в трех командах, но на фоне той «Флориды» и особенно «Оттавы» «Вегас» выглядит более убедительным претендентом на Кубок Стэнли.

Неудачная поездка в Северную Америку

Карьерный путь Дадонова всегда был тернистым, а закрепиться в НХЛ у него получилось далеко не сразу. «Пантерз» выбрали россиянина на драфте под 71-м номером еще в 2007-м, и через два года Евгений решил попробовать свои силы за океаном. Форвард успел поиграть во всех звеньях, но постоянно курсировал между фармом и основной командой. Даже в таких непростых условиях россиянин набирал очки в НХЛ, принял участие в матче молодых звезд, однако все это не убедило руководство «Флориды». В январе 2012-го от Евгения и форварда Эй Джея Дженкса просто избавились, обменяв их в «Каролину» на других игроков. Интересно, что Джонатан Мацумото и Маттиас Линдстрем после перехода в «Пантерз» сыграли за клуб (и вообще в НХЛ) всего один матч на двоих.

В «Харрикейнз» на Дадонова не рассчитывали и ни разу не вызвали из АХЛ. «Было тяжело, когда тебя по несколько раз в месяц кидают в фарм, а потом возвращают в первую команду. Сложно показывать один уровень игры. Как оказалось, у «Флориды» не было в планах держать меня весь сезон в основе. А после обмена в «Каролину» мне вообще не дали шанса. Почему — не объясняли. Насколько я знаю, у команды была задача выйти в плей-офф. Конец сезона они доигрывали более опытными хоккеистами, но ничего не получилось», — вспоминал тот обмен Дадонов. Нападающий переживал и после долгих раздумий решил дать карьере новый импульс. Вместо прогнозируемого возвращения в родной челябинский «Трактор» Евгений принял щедрое предложение от новичка КХЛ — «Донбасса».

Евгений Дадонов в составе «Донбасса». Фото Никита Успенский

Перезагрузка карьеры в Донецке

Украинский клуб сыграл важную роль в карьере Дадонова. Нападающий с ходу стал одним из лидеров команды, а их звено с Вацлавом Недоростом и Туомасом Киискиненом демонстрировало отличное взаимопонимание. Боссы «Донбасса» были очень довольны игрой Евгения и предложили ему новый трехлетний контракт (до конца сезона-2016/17).

Дело зашло настолько далеко, что появилась информация о том, что форвард даже может сменить спортивное гражданство. Зинэтула Билялетдинов не брал игрока на турниры, а однажды сослался на его травму, которую в «Донбассе» опровергли. Судя по всему, Евгения сильно задела вся эта ситуация и недоверие со стороны тренера. Он был очень близок к тому, чтобы пойти на рискованную авантюру.

«Этот момент обсуждался при подписании контракта. Я весь сезон не вызывался в сборную России, и руководство «Донбасса» спросило, есть ли у меня желание получить украинский паспорт. Я посоветовался с родными, с клубом и решил — почему бы нет? На родине на меня не рассчитывают, а тут есть реальный шанс отобраться на чемпионат мира и Олимпиаду», — говорил Дадонов.

Помешали этому два фактора — военный конфликт, разгоревшийся на территории Украины, и Олег Знарок, который весной 2014-го вызвал Евгения в сборную России на чемпионат мира в Минске. Можно лишь гадать, как сложилась бы карьера Дадонова в ином случае, но два хороших сезона в «Донбассе» (79 очков в 119 матчах) дали ему возможность вновь почувствовать свою значимость и забыть неудачный опыт в Северной Америке.

Попытка номер два и новое суперзвено

Форвард никогда не ставил крест на потенциальном возвращении в НХЛ. Три мощнейших сезона в СКА, два выигранных Кубка Гагарина (2015, 2017) и золотые медали чемпионата мира (2014) помогли Дадонову снова заинтересовать ряд клубов. Настырнее всех оказалась хорошо знакомая ему «Флорида». «Когда Евгений только появился здесь, он не был до конца готов с точки зрения физических данных и отношения к делу. Тогда он был 19-летним парнем, приехавшим из другой страны. Он выучил важные уроки, стал лучше на льду и за его пределами. Сегодня это игрок мирового класса», — говорил генеральный менеджер «Пантерз» Дэйл Тэллон.

Интересно, что главным фаворитом «Флориды» в борьбе за российского нападающего был «Вегас», который по иронии судьбы в том же сезоне вышел в финал Кубка Стэнли. Предложение флоридцев было более акцентированным, и Дадонов подписал трехлетний контракт с зарплатой четыре миллиона долларов в год. Жалеть о своем выборе ему точно не стоит. В составе «Пантерз» игра россиянина вышла на новый уровень, а сочетание Дадонов — Барков — Юбердо работало как швейцарские часы. За три сезона во «Флориде» Евгений забил 81 гол и отдал 101 передачу в 215 матчах. В среднем — 0,85 очка за игру. Очень приличный показатель для нападающего, которого в 2012-м обменяли на мешок шайб.

Неожиданный уход и новый вызов

Для многих стало большим удивлением, что в 2020 году в статусе неограниченно свободного агента россиянин променял перспективную команду из комфортного для жизни штата на проблемную «Оттаву». Канадский клуб дал форварду трехлетний контракт с зарплатой пять миллионов долларов. Евгений сказал, что готов стать лидером «Сенаторз», потому что сейчас в их составе не так много ветеранов. Он был самым возрастным игроком клуба после Артема Анисимова, но в такой роли Дадонов не очень себя оправдал.

Евгений изо всех сил старался стать важной частью своей новой команды, но удачные отрезки чередовались с продолжительными черными полосами. В 55 матчах прошлого сезона он набрал 20 (13+7) очков. Форвард играл с разными партнерами, а его адаптации мешали проблемы бытового характера. Беременная жена Евгения осталась с детьми во Флориде, и в такие моменты полностью сосредоточиться на хоккее форварду было довольно трудно. Стало очевидно, что обмен Дадонова — лишь вопрос времени. На горизонте появился «Вегас», который ранее уже предпринимал попытку заполучить нападающего в свои ряды. «Рыцари» отдали за россиянина защитника Ника Холдена и выбор в третьем раунде драфта-2022.

«Дадонов полностью соответствует нашим требованиям. На рынке свободных агентов было несколько классных форвардов, которые попали в наш список и могли оказаться здесь, не согласись «Оттава» на обмен. Однако нашим приоритетом был именно этот нападающий», — сказал после сделки генменеджер «Вегаса» Келли Маккриммон.

Знакомый тренер и уважение в коллективе

Судьба символично свела россиянина с Питером Дебуром, который с 2008-го по 2011-й работал главным тренером «Флориды», а сейчас возглавляет «Вегас». «Отличный парень и прекрасный человек. Я знаю его еще с тех пор, когда он был новичком. Евгений уезжал в Россию на несколько лет, а вернулся уже совсем другим хоккеистом. Он любит игру и стал отличным одноклубником. Дадонов не мог забить первый гол за «Вегас» и когда вышел на пустые ворота, то отдал шайбу партнеру. Не каждый так поступит в подобной ситуации. Это говорит о его человеческих качествах. Многие ребята в нашей раздевалке подтвердят, что он замечательный партнер, и ему тоже все хотят помогать», — говорит Дебур.

Первый гол Дадонова за «Голден Найтс» действительно получился необычным. Евгений мог легко забивать сам, но отдал передачу на Кигана Колесара, чтобы тот сам впервые отличился в сезоне. Однако канадский нападающий просто оставил ему шайбу на ленточке, чтобы россиянин открыл счет своим голам в новой команде. И это помогло, ведь в следующем матче Евгений в гостях поразил в овертайме ворота «Далласа», а затем оформил победный буллит во встрече с «Анахаймом».

Пока форвард не играет на пять миллионов долларов, но потихоньку находит свою игру и нащупывает взаимодействие с партнерами. Когда Марк Стоун восстановился от травмы, то они с Чендлером Стивенсоном нередко выходят в одной тройке. «В нем много скорости, но его главное качество в том, что он умеет забивать голы. Я знаю, что прошлый сезон был для Дадонова не самым лучшим, но мне кажется, для сотни парней в лиге минувший чемпионат получился чем-то вроде годового отпуска. Этот парень — настоящий профессионал. Я видел почти каждый его гол, который он забивал за «Флориду», и это меня очень вдохновляло», — хвалит своего партнера Стоун.

Пока лучший матч в составе «Вегаса» Евгений провел против «Ванкувера». Его команда одержала победу со счетом 7:4, а российский нападающий с 3 (2+1) очками был признан первой звездой встречи. На данный момент форвард занимает 49-е место в списке российских бомбардиров в истории НХЛ и уже в ближайшее время может обойти Александра Селиванова.

Просто «папочка»

В США Евгений получил прозвище Daddy, что в переводе означает «Папаша». Хотя можно просто «Батя». Кому как больше нравится. Прозвище получилось из-за наложения английского языка и русского. За океаном любят сокращать имена и фамилии игроков на свой лад. Болельщики «Вегаса» в твиттере часто шутят, что хотят видеть на льду более результативную версию Папаши, но называть обмен провальным пока никто не спешит. Прошло всего полтора месяца регулярного чемпионата, и преждевременные выводы здесь абсолютно ни к чему.

Питер Дебур придерживается такого же мнения. «Я думаю, он становится с каждым матчем все лучше и лучше. Как и у всех бомбардиров, у него бывают разные полосы. В том смысле, что за всплеском в статистике случается затишье, и наоборот. Такое можно увидеть сплошь и рядом. Но Дадонов чувствует себя в нашей команде очень хорошо. Когда я оглядываюсь на прошлые матчи, то замечаю, что Евгений вполне мог бы забросить на три-четыре шайбы больше. Моменты-то у него возникали. Я жду, что он в этом сезоне будет забивать и исправно набирать очки», — сказал главный тренер «Голден Найтс».

В СМИ про Дадонова говорят не так часто. Да и сам он довольно молчалив. Игрок редко дает большие интервью, не выставляет свою жизнь напоказ в соцсетях и никогда не вляпывается в неприятные ситуации. За годы, проведенные в Северной Америке, лишь один эпизод с его участием можно с натяжкой назвать выходящим за рамки. В свой первый сезон за океаном Дадонов попал в небольшую аварию, но права у него были только российские, что здорово усугубило ситуацию. В итоге пришлось долго разбираться с полицейскими. Дадонов признавался, что если бы не та авария, то так бы и ездил в Майами с российскими правами.

В жизни Евгения главную роль играют семья и хоккей. На остальное он старается совершенно не распыляться. Да и зачем? Впереди еще достаточно важных целей, о которых форвард сам говорил в интервью «СЭ»: «Хотелось бы все-таки попасть на Олимпиаду. Буду стараться — не знаю, получится или нет. Важно, чтобы здоровье позволило. И в НХЛ я приехал с определенной задачей — попытаться что-то выиграть. Так что есть к чему стремиться».