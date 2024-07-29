«В том, что Кузнецов будет играть за СКА, нет ничего плохого». Дадонов — о сезоне в НХЛ и Мозякине
27 июля в Магнитогорске состоялся прощальный матч Сергея Мозякина. Вспомнить яркую карьеру легенды КХЛ приехали многие известные хоккеисты. Среди гостей был и Евгений Дадонов. Нападающий «Далласа» пересекался с Мозякиным в сборной России, а также играл против него в период карьеры в КХЛ. В интервью «СЭ» Дадонов поделился воспоминаниями о Мозякине, рассказал о сезоне «Далласа» и прокомментировал возвращение Евгения Кузнецова в Россию.
— Какие главные воспоминания от игры с Сергеем Мозякиным?
— Сергей мог забить гол почти из любой позиции. У него один из лучших кистевых бросков, которые я вообще видел. Видел, как он бросает на тренировках, когда мы играли вместе в сборной. И когда играл против него, я знал, что он может забить почти из любой точки.
— Как Мозякин отрабатывал свой бросок на тренировках?
— Элементарный пример. После тренировки мы оставались побросать в пустые ворота и отрабатывали броски с ходу. Мне бросилось в глаза, что, какая бы передача ни пришла к Сергею, он попадал по шайбе, и она летела в одну и ту же точку в воротах.
— Такому хоккеисту можно подражать или перенять какие-то тонкости?
— Возможно чему-то научиться. Но не знаю, сколько часов надо потратить. Кому-то это дано, кому-то — нет. Каждый талантлив по-своему.
— Вы играете в НХЛ. Как думаете, мог ли Мозякин раскрыть свой талант за океаном?
— Почему бы и нет? Считаю, что да, в НХЛ у Мозякина все бы получилось. Он не раз доказывал свой уровень и в России, и в сборной. При правильном отношении руководству к нему в НХЛ Сергей был бы на тех же ролях, что и в КХЛ.
— Правильное отношение — правильное место в составе?
— Конечно. Бессмысленно ставить его в четвертое звено, а на большинство — вполне.
— Чем запомнился прошлый сезон? «Даллас» снова далеко зашел в плей-офф, но не пробился в финал.
— Сезон сложился в целом удачно. Конечно, не выполнили поставленную цель, кубок не выиграли. Но сезон был позитивным. Мы почти всегда шли в пятерке лиги. Собралась хорошая команда. Все говорили, что против нас тяжело играть. В серии с «Эдмонтоном» что-то пошло не так. Мы не показали полную силу.
— Насколько тяжело играть против Коннора Макдэвида? Как его остановить?
— Макдэвида можно остановить, но очень сложно. Этот человек требует к себе повышенного внимания на льду. Это главное. Макдэвид и Драйзайтль отнимают много внимания и сил у соперников. Одна ошибка против него может стоить дорого.
— Что не получилось против Макдэвида в плей-офф?
— С такими мастерами «Эдмонтон» все равно бы забил свои голы. Это мы не забили в некоторых играх. Особенно обидным получилось последнее поражение, когда мы перебросали соперника в три раза, но проиграли 1:2. Нас больше подвела своя игра.
— В КХЛ возвращается Евгений Кузнецов. Эта новость стала для вас неожиданной?
— Конечно, неожиданной.
— Ждали, что Евгений еще может поиграть в НХЛ?
— Знаете, она была бы менее неожиданной, если бы Евгений сделал это через год — после окончания контракта с «Каролиной». Из-за этого новость стала неожиданной. Я не разговаривал с ним лично и не знаю, почему он так решил. Значит, есть причины, почему он решил пойти на такой шаг.
— Некоторые челябинские болельщики с негативом восприняли то, что Евгений перейдет в СКА, несмотря на обещание сыграть за «Трактор». Можете прокомментировать выбор Кузнецова и объяснить, что в этом нет ничего плохого?
— В этом нет ничего плохого. Это его жизнь, его решение и выбор. Если он обещал сыграть в «Тракторе», то он еще может его выполнить. Возраст еще позволяет. Вспомните Павла Дацюка. Он приехал в СКА, поиграл несколько лет, а потом вернулся в «Автомобилист».
— У вас еще год контракта с «Далласом». Какие мысли о будущем? Руководство уже выходило с разговорами о продлении?
— Пока никаких разговоров нет. Доиграем сезон — дальше посмотрим.
— Чувствуете силы еще остаться в НХЛ через год?
— Сложно ответить сейчас на этот вопрос. Когда придет время решать, тогда и определимся. Будут предложения из НХЛ или КХЛ, тогда поговорим. Сейчас рано поднимать эту тему. Впереди год контракта. Хочется сначала доиграть его и посмотреть, как все сложится.
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|5
|Оттава
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|6
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