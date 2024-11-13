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«Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

Легенда НХЛ Линдрос отреагировал на отстранение России от международных соревнований
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эрик Линдрос.
Фото Global Look Press
Павел Дацюк, Эрик Линдрос, Александр Овечкин.
Фото Isaiah Downing, Global Look Press; MJT, AdMedia, Global Look Press; Patrick Smith, Getty Images
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Обозреватель «СЭ» пообщался со знаменитым нападающим «Филадельфии».

Эрик Линдрос — трагическая суперзвезда североамериканского хоккея. Могучему центрфорварду «Филадельфии», первому номеру драфта 1991 года в 90-е пророчили славу доминирующей фигуры мирового хоккея на многие годы. Но, пошумев в составе сметавшего многих соперников гренадерского звена «Легион Смерти» с Джоном Леклером и Микаэлем Ренбергом, дойдя до финала Кубка Стэнли-1997, всухую проигранного «Детройту» Скотти Боумэна с Русской Пятеркой, Линдрос с его более чем контактной манерой игры стал жертвой одного из самых, увы, распространенных синдромов достаточно грязной НХЛ того периода — хронических сотрясений мозга. Из-за них он и закончил карьеру гораздо раньше, чем должен был.

Но его статусу легенды это никак не мешает — в 2016 году он стал членом Зала хоккейной славы, а два года спустя его 88-й номер «Филадельфия» вывела из обращения. Одна из команд, в воскресенье участвовавших в Матче легенд в Торонто, так и называлась — команда Линдроса. После матча обозреватель «СЭ» поймал у раздевалки 51-летнего экс-форварда... нет, слава богу, не на силовой прием, а на три вопроса. И ответы Эрика оказались весьма небанальными.

Павел Дацюк на&nbsp;церемонии введения легенд хоккея в&nbsp;Зал славы в&nbsp;Торонто. «Не мог даже мечтать о такой чести!» Яркий репортаж о том, как Дацюка приняли в Зал славы

— Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?

— Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них — среди лучших. Он фантастический, просто фантастический игрок — и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы.

— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». - Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. - Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это — обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.

Александр Овечкин
Эрик Линдрос
НХЛ
Сборная России по хоккею
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1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 5 : 2
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