«Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса
Эрик Линдрос — трагическая суперзвезда североамериканского хоккея. Могучему центрфорварду «Филадельфии», первому номеру драфта 1991 года в 90-е пророчили славу доминирующей фигуры мирового хоккея на многие годы. Но, пошумев в составе сметавшего многих соперников гренадерского звена «Легион Смерти» с Джоном Леклером и Микаэлем Ренбергом, дойдя до финала Кубка Стэнли-1997, всухую проигранного «Детройту» Скотти Боумэна с Русской Пятеркой, Линдрос с его более чем контактной манерой игры стал жертвой одного из самых, увы, распространенных синдромов достаточно грязной НХЛ того периода — хронических сотрясений мозга. Из-за них он и закончил карьеру гораздо раньше, чем должен был.
Но его статусу легенды это никак не мешает — в 2016 году он стал членом Зала хоккейной славы, а два года спустя его 88-й номер «Филадельфия» вывела из обращения. Одна из команд, в воскресенье участвовавших в Матче легенд в Торонто, так и называлась — команда Линдроса. После матча обозреватель «СЭ» поймал у раздевалки 51-летнего экс-форварда... нет, слава богу, не на силовой прием, а на три вопроса. И ответы Эрика оказались весьма небанальными.
— Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?
— Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них — среди лучших. Он фантастический, просто фантастический игрок — и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы.
— Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?
— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». - Прим. И.Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.
Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире. Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают (на международных соревнованиях. - Прим. И.Р.). Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась.
— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?
— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это — обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|11
|8
|24
|2
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|14
|9
|5
|19
|5
|Айлендерс
|16
|6
|10
|16
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|16
|11
|5
|23
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|20
|3
|Бостон
|17
|8
|9
|18
|4
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|16
|15
|1
|30
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Ванкувер
|14
|8
|6
|19
|4
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|5
|Эдмонтон
|16
|8
|8
|17
|6
|Сиэтл
|16
|7
|9
|15
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|13.11
|03:00
|
Торонто – Оттава
|0 : 3
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 6
|13.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|13.11
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3
|13.11
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|13.11
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|5 : 2
|13.11
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|3 : 1