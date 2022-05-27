Лучший игрок мира вытащил свой клуб в финал конференции! Макдэвид забил решающий гол в серии

Фаворит дивизиона «Калгари» отправится в отпуск.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Запад. Пятый матч

«Калгари» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (1:0, 3:4, 0:0, 0:1)

Голы: Манджапане — 3 (Коулмэн, Баклунд), 10:13 — 1:0. Баклунд — 5 (Стоун, Коулмэн), 25:41 — 2:0. Нерс — 2 (Драйзайтль, Хаймэн), 27:40 — 2:1. Пулюярви — 2 (Хаймэн), 29:56 — 2:2. Хаймэн — 8 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 34:57 — 2:3. Годро — 3 (Шилингтон), 35:12 — 3:3. Ярнкрок — 1 (Задоров), 35:28 — 4:3. Бушар — 3 (Драйзайтль, Кит), 36:08 — 4:4. Макдэвид — 7 (Драйзайтль), 65:03 — 4:5.

Вратари: Маркстрем — Смит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (5+18+7+6) — 35 (6+13+14+2).

Наши: Задоров (15.48/1/+1) — -.

Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Счет в серии: 1-4.

Битва за Альберту закончилась довольно быстро, и кто бы мог подумать, что завершится она победой «Эдмонтона», над которым в последние годы не насмехался только ленивый. Джей Вудкрофт возглавил команду посреди сезона и с ходу вывел ее в финал конференции, где «Нефтяники» не играли 16 лет. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли уже было много суперсценариев, но это, без сомнения, главная сенсация! «Калгари» под руководством опытнейшего Дэррила Саттера бесславно уходит в отпуск и терпит поражение в серии со счетом 1-4.

Первая двадцатиминутка матча совершенно не намекала на четвертый подряд проигрыш «Флэймз». Хозяева провели, пожалуй, лучший период в этой серии. Сумели затормозить размашистые и быстрые атаки «Эдмонтона», навязали более спокойный темп игры и уверенно действовали в своем прагматичном ключе. Эндрю Манджапане открыл счет на десятой минуте встречи, но порой казалось, что команды поменялись местами с «Каролиной и «Рейнджерс».

Однако после перерыва серия снова вошла в свой привычный безумный ритм. Команды устроили настоящую хоккейную перестрелку и забросили на двоих семь шайб! Особенно сумасшедшим получился игровой отрезок в концовке периода, когда за 71 секунду забили по голу Зак Хаймэн, Джонни Годро, Калле Ярнкрок и Эван Бушар. Этот ударный рывок вошел в историю Кубка Стэнли — еще никогда в плей-офф НХЛ за такой короткий отрезок не забрасывалось четыре шайбы. Не менее удивительно и то, что во всем этом аттракционе щедрости без очков остался Коннор Макдэвид.

Как оказалось, суперзвезда «Эдмонтона» приберегла свою ударную мощь на десерт. Основное время матча закончилось со счетом 4:4, но овертайм длился всего пять минут. Макдэвид получил передачу от Леона Драйзайтля и шикарным броском со средней дистанции переиграл Якоба Маркстрема. Эмоции канадского нападающего точно попадут на обложку следующего хоккейного симулятора. В этот момент Коннор однозначно перестал быть плюшевым королем регулярных чемпионатов, и даже самые отъявленные хейтеры канадца, скрипя зубами, должны признать его величину и влияние на команду.

Сегодня Макдэвид отметился скромным для себя одним набранным баллом, зато каким. Теперь на его счету в текущем розыгрыше плей-офф 26 (7+19) очков в 12 матчах. Лучшую результативность в истории Кубка Стэнли на таком отрезке показывали только Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марк Мессье и Рик Миддлтон. На наших глазах Коннор пишет новую главу хоккейной истории, и более сильного игрока в плане индивидуальных возможностей сейчас в НХЛ просто нет. Своей энергетикой он зарядил всех партнеров по команде, а «Эдмонтон» настолько поднял планку, что научился в этом плей-офф даже камбэкам.

Для «Калгари» произошедшее — непростой удар. Многие специалисты называли «Огоньков» главными фаворитами на финал Кубка Стэнли, однако все это осталось только на бумаге. Интересно, что при счете 4:4 судьи не засчитали гол «Калгари». На 53-й минуте шайба зашла в ворота от конька Блэйка Коулмэна, но после видеопросмотра взятие ворот отменили, так как было зафиксировано движение ногой. Впрочем, об этом уже вряд ли кто-то вспомнит. «Эдмонтон» вышел в финал Западной конференции, где встретится с победителем серии «Колорадо» — «Сент-Луис». Команда поборется за выход в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года. Кто знает, может быть, сказка «Ойлерз» еще только начинается.