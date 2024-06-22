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Сегодня, 07:25

В чем хорош «Эдмонтон» и без очков Макдэвида? Почему развалилась «Флорида»? Итоги шестого матча финала плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты «Эдмонтона» после победы над «Флоридой» в шестом матче финала Кубка Стэнли.
Фото USA Today Sports
Главные выводы после очередной победы «Ойлерз».

НХЛ
Плей-офф
Финал
«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Фогеле — 3 (Драйзайтль, Кулак), 7:27 — 1:0. Хенрик — 4 (Янмарк, Экхольм), 20:46 — 2:0. Хаймэн — 16 (Нюджент-Хопкинс), 38:20 — 3:0. Барков — 8 (Верхэге, Куликов), 41:28 — 3:1. Маклеод — 4 (п.в., Фогеле), 56:45 — 4:1. Нерс — 2 (п.в., Скиннер), 56:57 — 5:1.
Вратари: Скиннер — Бобровский (56:28 — 56:45, 56:52 — 56:57).
Штраф: 18 — 16.
Броски: 21 (11+4+6) — 21 (2+11+8).
Наши: — - Куликов (13.54/2/0), Тарасенко (11.45/1/0).
22 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 3-3

«Эдмонтон» сделал еще один шаг навстречу впечатляющему чуду, которого в НХЛ не видели целых 82 года, когда «Торонто» завоевал Кубок Стэнли, уступая в финальной серии «Детройту» 0-3. О тех древних временах уже в первом периоде шестого матча заставила вспомнить солидная игра в исполнении «Ойлерз». На своей площадке они еще ни разу не позволяли соперникам оформить чемпионство. Результат сегодняшней встречи в данной связи смотрится закономерно как с исторической точки зрения, так и в плане того, что происходило непосредственно на льду.

Нападающие &laquo;Эдмонтона&raquo; Райан Ньюджент-Хопкинс и&nbsp;Зак Хайман празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Флориды&raquo;. Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

После того, что сотворил Коннор Макдэвид, набравший кучу очков в прошлых матчах, воспринимать команду в отдельности от него было невозможно. Однако даже гений и волшебник не способен вытащить на себе все в одиночку. Иначе бы «Ойлерз» давно завершили свой крестовый поход за титулом, как это неизменно происходило в прошлых сезонах.

Макдэвид взял паузу, дав понять, что человеческие возможности не беспредельны. А у него нашлись помощники, взявшие на себя ответственность за результат. Уоррен Фогеле, Адам Хенрик и Маттиас Янмарк подтвердили древнейшую истину о необходимости появления в плей-офф на сцене героев, изначально находившихся на третьих ролях где-то за кулисами.

Нападающий «Эдмонтона» Маттиас Янмарк борется за шайбу с защитником «Флориды» Брэндоном Монтуром.
Фото USA Today Sports

Моральное состояние «Флориды» должно описываться уже отрицательными значениями. Финал Кубка Стэнли — стадия, когда не время рассуждать об игровых деталях и правильных установках. Заключительные матчи сезона всегда превращаются в испытание на характер и выносливость.

«Пантерз» в этом плане капитально просели и по большей части выглядят потерянно. Только Александр Барков еще держит уровень и не сдается. Он забил гол-красавец, а первая его шайба, заброшенная почти сразу после того, как счет стал 0:2, была отменена после запроса «Эдмонтона» из-за миллиметрового положения вне игры.

В предыдущих сериях и первой половине финала «Флорида» выглядела несокрушимым исполином, которому наплевать на любые препятствия. В конце июня после сотни матчей за плечами от фирменного давления в чужой зоне, выматывавшего защиту соперника, мало что осталось. Это объяснимо. Но сыграть более консервативно и терпеливо у южан не получается.

Грамотно отбиваться, оберегая нужный результат, в нынешнем плей-офф лучше выходит у «Эдмонтона». Команда из Альберты в каждой из четырех серий подстраивалась под соперника и добавляла.

Как только «Пантерз» сдали в скорости и агрессии, у них посыпались проблемы. Один факт очень показателен. «Эдмонтон» 12 из 22 голов в финале забил после быстрых атак с ходу, включая три шайбы в сегодняшней игре. Очень простое и крайне эффективное оружие, от которого «Флорида» никак не может найти спасение.

Коннор Макдэвид. Макдэвид должен стать MVP плей-офф. Он уже великий, даже если «Эдмонтон» проиграет в финале

Одновременно «Ойлерз» показывают фантастическую игру в меньшинстве, «убив» 46 из последних 47 попыток соперников в нынешнем плей-офф! Ранее такого никогда не было. Рекорд принадлежит «Нью-Джерси» — 92,5 процента нейтрализации в 2000-м году, когда господствовала эра «мертвой шайбы» и результативность в лиге была аномально низкой. «Эдмонтон» идет еще выше (94,1 процента).

Для того, чтобы эти детали стали частью легендарного сюжета на все времена, «Ойлерз» осталось одержать одну победу. Вероятно, самую значимую как в новейшей истории клуба, так и всей лиги. «Флориду» списывать рано. Но остались ли у нее резервы, чтобы за два дня полностью измениться? Этот вопрос будет самым обсуждаемым до стартового вбрасывания в седьмой игре.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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5. Каролина - Айлендерс
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25.06
22.06 03:00
Эдмонтон – Флорида
 5 : 1
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