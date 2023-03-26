Новый герой «Вегаса»: российского нападающего вызвали из АХЛ, и он начал забивать
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Барков — 19 (Дюклер, Форслинг), 9:15 — 1:0. Ломберг — 11 (М. Стаал), 14:46 — 2:0. Какко — 13 (Хытил, Лафренье), 28:50 — 2:1. Лафренье — 15 (Труба, Мотт), 38:15 — 2:2. Кейн — 20, 41:22 — 2:3. Хытил — 21 (Какко), 46:18 — 2:4. Барков — 20 (Верхэге), 47:00 — 3:4.
Вратари: Бобровский (58:22) — Галак.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (12+9+13) — 42 (3+22+17).
Наши: — - Панарин (17.59/2/-1), Тарасенко (15.18/0/-2).
Майами. FLA Live Arena.
«Флорида» изо всех сил борется за место в плей-офф, но в самый важный момент сезона дает осечку за осечкой. Сегодня «Пантерз» принимали на родном льду «Рейнджерс» и проиграли третий матч подряд. После первого периода хозяева вели со счетом 2:0, но допустили немало ошибок и провалили вторую половину встречи. Сергею Бобровскому абсолютно не везло, в том числе и на рикошетах от своих партнеров.
Именно таким образом 20-м голом в нынешнем чемпионате отметился звездный новичок «Рейнджерс» Патрик Кейн. После его передачи шайба угодила в клюшку защитника «Флориды» Брэндона Монтура и коварно зашла в ворота. Набранное очко стало для Кейна 1233-м за карьеру в НХЛ и это второй результат для американских игроков за всю историю лиги. Патрик обошел по этому показателю Фила Хаусли и впереди теперь только Майк Модано (1374).
Нагрузка на Бобровского была большой. Российский голкипер отразил 38 бросков, но даже этого не хватило для победы. Если «Флориду» продолжит штормить, то о плей-офф с их участием можно забыть. В последних трех играх «Пантерз» пропустили 16 шайб — непозволительная роскошь. «Рейнджерс» же справились даже без Игоря Шестеркина, который получил отдых и уступил место в воротах Ярославу Галаку. Панарин и Тарасенко сегодня остались без очков, но вряд ли их боевой настрой от этого ухудшился.
Российский новичок покоряет НХЛ
«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Айкел — 27 (Барбашев, Маршессо), 1:01 — 0:1. Хаймэн — 31 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:28 — 1:1. Дорофеев — 5 (бол., Карлссон, Кессел), 16:27 — 1:2. Драйзайтль — 45 (бол., Макдэвид, Бушар), 30:30 — 2:2. Маршессо — 24 (Айкел, Теодор), 46:57 — 2:3. Фогеле — 13 (Нерс, Ямамото), 51:19 — 3:3. Руа — 13, 62:26 — 3:4.
Вратари: Скиннер — Броссуа.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (14+9+5+1) — 34 (9+8+14+3).
Наши: Костин (7.15/1/0) — Барбашев (18.50/0/0), Дорофеев (13.51/2/0).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
«Вегас» набрал мощный ход и в последних девяти матчах проиграл лишь однажды. На этот раз «рыцари» обыграли в овертайме «Эдмонтон» и ни разу по ходу встречи не уступали в счете. Уже можно смело говорить, что в составе «Голден Найтс» появился новый герой. В десяти матчах сезона на счету Павла Дорофеева пять заброшенных шайб, а тренеры доверяют ему даже игру в большинстве. Именно в формате «пять на четыре» россиянин поразил ворота Стюарта Скиннера.
В основу Дорофеева вызвали недавно, но форвард сходу зацепился за свой шанс. В прошлом сезоне Павел стал лучшим бомбардиром и снайпером «Хендерсона», набрав 52 (27+25) очка за 63 матча. С учетом нынешнего прогресса у него есть хорошие шансы стать важным игроком «Вегаса» уже в ближайшем будущем. Будет здорово, если Павлу дадут проявить себя и в плей-офф.
А вот Коннор Макдэвид сегодня ограничился только результативной передачей. Канадец помог в большинстве отличиться Леону Драйзайтлю, который набрал 112-е очко в сезоне, это его лучший результат за всю карьеру в НХЛ.
Кочетков в огне
«Каролина» — «Торонто» — 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Голы: Бернс — 13 (бол., Нечас, Гостисбеер), 1:54 — 1:0. Стаал — 17 (Мартинук, Фаст), 10:52 — 2:0. Ярнкрок — 18 (Райлли, Марнер), 24:41 — 2:1. Мэттьюс — 35, 32:41 — 2:2. Ноесен — 12 (Котканиеми), 48:13 — 3:2. Мэттьюс — 36 (Бантинг, Райлли), 57:02 — 3:3. Ахо — 32 (Слэвин, Нечас), 57:34 — 4:3. Терявяйнен — 12 (п.в., Ахо, Фаст), 58:43 — 5:3.
Вратари: Кочетков — Мюррей (57:50 — 58:43).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (16+5+7) — 44 (16+18+10).
Наши: — .
Роли. PNC Arena.
«Каролина» не без труда обыграла «Торонто», забросив победную шайбу за две с половиной минуты до окончания третьего периода. Автором решающего гола стал Себастиан Ахо, но без Петра Кочеткова этой победы могло и не быть. Российский голкипер сделал 41 сэйв (личный рекорд) и был признан второй звездой встречи. Уже не терпится посмотреть на Кочеткова в следующем сезоне, когда он будет получать гораздо больше игрового времени. Сегодня Петр одержал 12-ю победу в сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|47
|24
|102
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|56
|16
|117
|2
|Торонто
|72
|43
|29
|95
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|3
|Колорадо
|71
|42
|29
|90
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|71
|36
|35
|80
|6
|Сент-Луис
|72
|33
|39
|72
|7
|Аризона
|73
|27
|46
|66
|8
|Чикаго
|72
|24
|48
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|72
|42
|30
|94
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|26.03
|00:00
|
Миннесота – Чикаго
|3 : 1
|26.03
|00:00
|
Айлендерс – Баффало
|0 : 2
|26.03
|00:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 4
|26.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|5 : 3
|26.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|8 : 2
|26.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 3
|26.03
|02:00
|
Каролина – Торонто
|5 : 3
|26.03
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|4 : 3
|26.03
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|3 : 4 ОТ
|26.03
|05:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|26.03
|22:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|72
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|71
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19