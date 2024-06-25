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Сегодня, 16:00

«Эдмонтон» проиграл финал, но у Макдэвида еще будет шанс на кубок

«Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финале Кубка Стэнли-2024
Михаил Зислис
Обозреватель
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Коннор Макдэвид и Сергей Бобровский в финале Кубка Стэнли-2024.
Фото USA Today Sports
«Ойлерз» останутся грозной силой.

На месте капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида было бы трудно сдержаться любому человеку, от души не швырнув бесполезный «Конн Смайт Трофи» в стену где-нибудь в недрах Amerant Bank Arena подальше от чужих глаз. На льду он к нему даже не притронулся. Поражение в одну шайбу в седьмом матче решающей серии всего сезона воспринимается максимально болезненно. Для него и большинства его товарищей по команде огорчительнее момента в хоккейной карьере еще не было. Только ветеран Кори Перри, проигравший четыре из пяти своих финалов Кубка Стэнли, к случившему должен отнестись стоически.

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«Эдмонтону» не хватило до титула совсем чуть-чуть, но это не случай Золушки, неожиданно удивившей весь мир вроде «Монреаля» в ковидном плей-офф. Команда из столицы Альберты растет с каждым годом, пусть и не так быстро. Ее уже не первый год записывают в фавориты сезона, и постепенно она начинает оправдывать авансы. Кризис на старте чемпионата, приведший к замене на тренерском мостике Джея Вудкрофта Крисом Кноблаухом, смотрелся мрачно лишь в моменте. Сейчас его вполне можно охарактеризовать как болезнь роста.

Нынешнее выступление «Ойлерз» совершенно не тянет на конец истории. Перед глазами свежий пример «Флориды», которая год назад сломалась в финале под сумасшедшим давлением «Вегаса», а сейчас по делу завоевала первый титул за все время своего существования.

Хоккеисты «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports

У каждой команды свой путь. Необязательно, что он закончится брызгами шампанского, дымом дорогущих сигар, диким по эмоциям праздником и сладкими воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь. В Западной конференции сохранится жесточайшая конкуренция. «Ойлерз» по сравнению с другими претендентами слабее точно не станут и в своем нынешнем виде как минимум еще раз способны замахнуться на борьбу за титул. Через год ситуация станет потяжелее. Придет время для заключения новых и увесистых контрактов для Леона Драйзайтля с Эваном Бушаром. Еще через сезон — с Макдэвидом.

Коннор Макдэвид. Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до кубка

О будущем двух суперзвезд ходило много спекуляций, рожденных на пустом месте. Назывались даже их потенциальные клубы, когда игроки выйдут на рынок неограниченно свободных агентов — «Торонто», «Бостон», «Лос-Анджелес». Вылети «Ойлерз» во втором раунде от «Ванкувера», их будущее могло стать мрачным. Бег на месте никого не устраивает. Но команда сделала шаг вперед, поэтому ее ведущие игроки настроены завершить неоконченное дело в ближайшем будущем.

Недавно один из самых авторитетных инсайдеров Северной Америки Фрэнк Серавалли рассказал о том, что Макдэвид и Драйзайтль планируют продлить контракты с «Эдмонтоном», где их все устраивает. Появление с этого сезона в руководстве клуба на позиции президента по хоккейным операциям Джеффа Джексона, бывшего агента капитана команды, изначально выглядело работой на будущее. Вся организация выросла за последнее время во многих аспектах, что крайне важно, учитывая расположение и размеры города. Не стоит забывать, что «Нефтяники» являются одним из самых прибыльных клубов НХЛ, несмотря на скромный по масштабам рынок, а у их лидеров очень приличные рекламные контракты.

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Нынешний сезон стал последним в роли генерального менеджера для легендарного Кена Холланда. Он не обошелся без явных ошибок, но за пять лет поднял «Эдмонтон» в элиту и оставляет после себя не самое плохое наследие. В условиях, когда потолок зарплат должен каждый год подрастать, новому руководству клуба придется немногим проще. Но все равно от него потребуется ювелирная работа.

Необходимо избавиться как минимум от пары плохих контрактов, чтобы расчистить себе место для маневра. Почти наверняка будет выкуплено соглашение осевшего в АХЛ вратаря Джека Кэмпбелла. Ничего не поделаешь с нестабильным защитником Дарнеллом Нерсом и его девятимиллионной зарплатой. Этот крест «Эдмонтону», видимо, придется нести не один год. Но любой плохой контракт уравновешивается парой выгодных. В данном плане у клуба все нормально. Есть чем гордиться и спокойно смотреть в ближайшее будущее, оставаясь мощной силой в Западной конференции как минимум на дистанции ближайших трех-четырех лет.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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