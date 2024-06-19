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Сегодня, 13:45

«Или «Пантерз» поднимут Кубок, или мы услышим три пьянящих слова». Американцы в предвкушении игры номер семь

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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«Флорида» — «Эдмонтон»
«Флорида» проиграла «Эдмонтону».
Фото USA Today Sports
Обзор североамериканских СМИ после поражения «Флориды» на своем льду от «Эдмонтона» (3:5) в пятом матче финала плей-офф НХЛ.

Теперь серия переезжает в Канаду при счете 3-2 в пользу «Пантерз». Собрали отклики прессы о камбэке «Нефтяников».

The Athletic: «Жаль, что за Кубок Стэнли не дают бонусные мили»

— С тех пор как в субботу вечером «Эдмонтон» избежал поражения от «Флориды», их мантрой стало «затащить их обратно в Альберту». Теперь канадский клуб хочет сделать то же самое с Кубком Стэнли. Жаль, что за самый заветный хоккейный трофей нельзя получить бонусные мили в авиакомпаниях.

Коннор Макдэвид празднует гол с&nbsp;Маттиасом Экхольмом и&nbsp;Адамом Энрике в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo; 19&nbsp;июня. Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!

Во второй раз подряд Кубок Стэнли не был выставлен на всеобщее обозрение во вторник. Вместо этого в среду он окажется в брюхе чартера авиакомпании Air Canada, который совершит еще один перелет длиной в 2550 миль — в Эдмонтон...

Miami Herald: «Величайшее реалити-шоу»

— Такого вечера перед своими болельщиками у «Флориды» еще не было — шанс дома поднять первый Кубок Стэнли. 20 тысяч одетых в красное людей, некоторые из которых ждали этого момента 30 лет, желали, чтобы все закончилось как в сказке. Но в дело вмешалось величайшее из когда-либо придуманных несценарных реалити-шоу — оно называется спорт.

Теперь пятница и игра номер шесть станут самыми большими в истории клуба. Либо «Пантерз» поднимут Кубок Стэнли на арене в Эдмонтоне, которую они превратят в могилу... Либо мы услышим самые пьянящие и самые страшные три слова: игра номер семь...

Yardbarker: «Один из самых захватывающих голов в пустые ворота»

— Это было потрясающее выступление капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида с еще одной игрой с четырьмя очками (второй подряд), и он завершил его голом в пустую сетку. Это один из самых захватывающих голов в пустые ворота, которые вы когда-либо видели в матче НХЛ, особенно если учесть контекст серии и то, что было поставлено на карту...

Гол Макдэвида и победа «Нефтяников» не должны отвлекать внимание от того, насколько невероятным стал хоккей Ткачака, потому что это действительно нечто особенное. Таковой, впрочем, получается вся серия, поскольку некоторые из лучших игроков НХЛ смогли блеснуть на самой большой сцене лиги.

«Флорида» — «Эдмонтон»
Фото USA Today Sports

Associated Press: «Люди пришли увидеть трофей, но им не дали этого сделать»

— Даже когда «Пантерз» были хороши, этого оказалось недостаточно. И впереди еще один долгий перелет в Альберту...

Макдэвид сказал, что это была общая командная работа. Так и есть, но это еще и одно сверхчеловеческое усилие Коннора, лучшего в матче, человека, который делает то, чего никогда не делал в титульной серии.

Защитник &laquo;Эдмонтона&raquo; Эван Бушар (в&nbsp;центре). Переворачивать серию «Эдмонтону» помогают меньшинство и бывший опекун Макдэвида. Прошлым летом его взяли за копейки

Впервые в истории «Пантерз» проводили домашнюю встречу, когда у них был шанс взять Кубок. Пришла толпа зрителей, некоторые заплатили за билеты на вторичном рынке более тысячи долларов за штуку, что позволило «Флориде» впервые превысить показатель в 1 миллион зрителей за сезон в сумме. Люди хотели увидеть трофей. А «Нефтяники» просто не дали этого сделать.

Sportsnet: «Голосующим за «Конн Смайт» надо пересмотреть свой выбор»

— 34 — именно столько очков в плей-офф набрал Макдэвид, когда «Пантерз» вели в этой серии 3-0. Кажется, теперь голосующим за «Конн Смайт Трофи» надо пересмотреть свой выбор.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 2
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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22.06
19.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 3 : 5
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