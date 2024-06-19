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Переворачивать серию «Эдмонтону» помогают меньшинство и бывший опекун Макдэвида. Прошлым летом его взяли за копейки

«Эдмонтон» сократил отставание от «Флориды» в финале Кубка Стэнли
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (в центре).
Фото USA Today Sports
«Ойлерз» выиграли два матча подряд.

После трех поражений на старте финала Кубка Стэнли только ленивый не пнул «Эдмонтон» за нулевую реализацию большинства. Если меньшинство никаких нареканий не вызывало — до гола Эвана Родригеса во второй встрече последний раз «Ойлерз» пропускали еще в серии с «Ванкувером», нейтрализовав 34 попытки соперников, — то привычно солидный розыгрыш лишнего хромал на обе ноги. Свои первые десять шансов в противостоянии с «Пантерз» Макдэвид, Драйзайтль, Хайман, Ньюджент-Хопкинс и Бушар растратили вхолостую.

Коннор Макдэвид празднует гол с&nbsp;Маттиасом Экхольмом и&nbsp;Адамом Энрике в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo; 19&nbsp;июня. Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!

Трагедии из этого Крис Кноблаух не делал, списывая отсутствие результативности у своего первого юнита на феноменальную игру Бобровского и не самое высокое качество завещающего броска. Впрочем, с каждой упущенной возможностью «Нефтяников» Куликов, Форслинг, Барков, Беннетт и другие оборонительные бойцы «Пантер» получали огромный заряд уверенности, съедая ее у лидеров канадской команды.

Родила гол первая спецбригада лишь в середине четвертой игры, когда парни из Санрайза безнадежно горели 1:5. Разгневанные Беннетт и Ткачак неудачно попытались закошмарить на пятаке Макдэвида, который не повелся на провокации, и оставили Бобровского в формате «5 на 3» на растерзание хозяевам.

Дало выхлоп большинство «Эдмонтона» и этой ночью. Причем обе шайбы «Ойлерз» при игре «5 на 4» пришли от простого и не стали результатом длительных розыгрышей. Могучему щелчку Эвана Бушара помог трафик на чужом пятачке и отскок от короля голов с миллиметра Зака Хаймана.

А настрадавшийся в финалах ветеран Кори Перри — на исходе штрафных минут Кайла Окпосо просто воспользовался гениальностью 97-го номера, в одной из атак с ходу замкнув пас на пустые ворота.

Однако на первый план в игре команды Кноблауха сейчас выходит не столько розыгрыш лишнего, сколько меньшинство — в нем «Нефтяникам» не только удается успешно обороняться и вязать Баркова, Райнхарта, Беннетта, Верхаге и других исполнителей Пола Мориса, но и вполне успешно атаковать.

Симптоматично, что оба выигранных матча начались для «Нефтяников» с голов, забитых вчетвером. В обоих случаях позитивный импульс на старте дал команде Коннор Браун — некогда важная часть топ-6 «Оттавы» и двусторонний пахарь, который из-за операции на колене в прошлом сезоне провел всего четыре матча за «Вашингтон». Кстати, в тренировочном лагере «Кэпиталз» Питер Лавиолетт наигрывал его в звене с Овечкиным и Кузнецовым.

Прошлым летом Кен Холланд поверил в 30-летнего канадца, дав ему минимальный однолетний контракт с кэпхитом 750 тысяч долларов и неплохим бонусом за индивидуальные достижения. Кажется, больше всего рад оказался его подписанию Макдэвид — в 2012-м тогда еще 15-летний уникум дебютировал в юниорской лиге Онтарио за «Эри», когда капитаном команды был Браун.

Гол игрока &laquo;Эдмонтона&raquo; Маттиаса Янмарка в&nbsp;ворота Сергея Бобровского (№72). «Эдмонтон» жив, а Макдэвид побил нереальный рекорд Гретцки! «Флорида» дала растерзать Бобровского — его даже пришлось заменить

«Не думаю, что таких парней, как Брауни, может быть слишком много. То, как он играет, очень похоже на игру Зака Хаймана, он очень упорный. Он хороший парень в раздевалке, очень конкурентоспособный. Коннор всегда хочет победить любой ценой. А таких парней никогда не бывает слишком много», — не скрывал радости капитан «Эдмонтона» в межсезонье.

Как показывает время, Холланд не прогадал. В самый стрессовый момент сезона 28-й номер оправдал доверие. Три дня назад он организовал выход «2 в 1» и выкатил передачу на пустые ворота Матиасу Янмарку. «Когда мы входим в ритм и начинаем показывать свою игру, то знаем, к чему это может привести. Мы становимся разъяренными», — отмечал Браун пару суток назад.

А сегодня — наказал Брэндона Монтура за ужасную поперечную передачу на синей линии и уже сам пробил Бобровского, записав на свой счет всего второй гол в этом плей-офф. Благодаря этим двум эпизодам он стал всего лишь третьим игроком в истории НХЛ после Сержа Савара и Бобби Орра, сумевшим набрать очки в двух играх финала Кубка Стэнли подряд.

Хотя начинал в «Ойлерз» праворукий форвард крайне тяжело, забив первый гол лишь в 55-м матче за новую команду. Несколько иронично, что отличился и прервал свою сухую серию, насчитывавшую в общей сложности 72 матча, он во встрече с «Вашингтоном».

Само собой, его долгожданную шайбу болельщики в «Роджер Плэйс» встречали стоя. Лишь в мае они узнали, что всю первую половину регулярки Брауну пришлось играть с бандажом на колене, который помогал приглушать последствия операции, но доставлял большой дискомфорт при катании.

Не лучшая форма Коннора на протяжении большей части регулярки периодически заставляла Кноблауха, работавшего с нападающим еще в OHL, оставлять его вне ростера. Ожидаемо лишился твердого места в составе он после приобретения Адама Хенрика и Сэма Кэррика. Серию же первого раунда против «Лос-Анджелеса» ему и вовсе пришлось пропустить из-за ставки тренерского штаба на молодого Дилана Холлоуэя.

Все решения не в свою пользу Браун, по словам Кноблауха, переживал стойко. Вернуться в третье звено по ходу противостояния с «Ванкувером» ему помогло микроповреждение Хенрика. Благо после возвращения 19-го номера он не угодил обратно на трибуну и был вознагражден за честную пахоту тренером постоянным местом в боттоме и одной из спецбригад меньшинства.

Если «Ойлерз» сотворят камбэк, то ради этих двух шайб Холланду точно стоило упаковывать огромный бонус 3,2 млн долларов в платежку на следующий год.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Эван Бушар
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Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 2
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
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2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
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6. Эдмонтон - Ванкувер
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7. Ванкувер - Эдмонтон
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
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3 - 4
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1 - 4
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Флорида - Бостон
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Флорида – Эдмонтон
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