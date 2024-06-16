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«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря»: реакция игроков на итог матча «Эдмонтон» — «Флорида»

Тренер «Флориды» объяснил замену Бобровского в четвертом матче финала
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Сергей Бобровский в матче против «Эдмонтона»
Сергей Бобровский в матче против «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
«Ойлерз» продлили серию с «Пантерз».

В ночь на 16 июня «Эдмонтон» на своем льду одержал разгромную победу над «Флоридой» (8:1) в четвертом матче финала плей-офф НХЛ. «Нефтяники» сократили отставание в серии до 1-3.

Главной звездой встречи стал нападающий хозяев Коннор Макдэвид, который набрал 4 (1+3) очка. Результативная передача канадца на защитника Дарнелла Нерса в начале второго периода привела к смене вратаря у «Флориды». Россиянина Сергея Бобровского заменили на Энтони Столарса при счете 1:5.

Гол игрока &laquo;Эдмонтона&raquo; Маттиаса Янмарка в&nbsp;ворота Сергея Бобровского (№72). «Эдмонтон» жив, а Макдэвид побил нереальный рекорд Гретцки! «Флорида» дала растерзать Бобровского — его даже пришлось заменить

После матча хоккеисты «Ойлерз» не скрывали радости. Во время общения с прессой Макдэвид говорил об отсутствии паники внутри команды при счете в серии 0-3 перед четвертым матчем финала.

«Нам нужна была эта победа, — сказал Макдэвид. — Здорово, что мы сможем продержаться в финале ещё пару дней и отправиться во Флориду. Собираемся сделать то же самое, что сегодня. Ребята чувствовали, что нас прорвет, и нужно было найти путь к воротам, и сегодня это удалось. Постараемся это повторить в следующем матче. Мы спокойно готовились к игре и не паниковали. Давления тоже никакого не было. Просто нужно найти способ победить в пятом матче и отталкиваться от этого. Здорово, что Дарнелл забил, так как ему пришлось пройти через многое. Этот гол пойдет ему на пользу».

Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман считает, что его команде помогает неудачный опыт прошлого сезона-2022/23. Тогда «Ойлерз» в 1/2 финала Запада уступили будущему чемпиону — «Вегасу» (2-4).

«Удивительно, что может случиться, если ты не победишь себя, — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ. — Это одна из лучших команд, против которых мы когда-либо играли. Они не прощают ошибок. Я думаю, что нам помогает опыт прошлогоднего плей-офф. Думаю, что если мы сможем оказывать давление, ограничить ошибки и бережно относиться к владению шайбой, то у нас будут хорошие шансы в дальнейшем».

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после поражения своей команды призвал сделать выводы и готовиться в пятой встрече в Санрайзе.

&laquo;Эдмонтон&raquo; разгромил &laquo;Флориду&raquo; (8:1) в&nbsp;четвертом матче финала Кубка Стэнли. Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?

«[После такого поражения] вы просто исправляете свою игру и возвращаетесь в бой, — цитирует тренера пресс-служба НХЛ. — Расскажу вам одно клише: мы приехали в Эдмонтон за одной победой — и мы получили что хотели. Сегодня мы проиграли. Бобровский получил небольшую передышку. Мы принимаем поражение. Нас ждет пятый матч».

57-летний канадский специалист также объяснил замену Бобровского во втором периоде. 35-летний россиянин отразил всего 11 бросков из 16.

«Бобровский получил небольшую передышку, — сказал Морис. — Он очень много играл. Пять пропущенных голов — это, наверное, лимит для Боба. Знаете, вратарь редко становится тем, кто делает разницу. Если вы хотите отыграться, для этого что-то должно происходить на другом конце площадки».

Хоккеисты Мэттью Ткачук и Райан Маклеод
Мэттью Ткачук и Райан Маклеод.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, который завершил встречу с показателем полезности «-3», похвалил соперника за невероятную игру и посоветовал не винить голкиперов в пропущенных шайбах.

«Ни в одной из восьми шайб нет вины вратаря, — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ. — Мы не были вместе единой командой, как в предыдущих играх, и да, соперник летал по всему льду, и нужно отдать им должное — они провели невероятную игру. Самое главное, чем они известны, — это их стремительная игра и мастерство. Все звенья с первого по четвертое выглядели невероятно здорово. Сегодня вечером они были потрясающими, а мы не смогли им ответить».

Одноклубник Ткачука форвард Александр Барков надеется, что его команда извлечет уроки из поражения.

«Либо ты побеждаешь, либо учишься, и я думаю, что мы многому научились в этой игре, — сказал Барков в интервью клубной пресс-службе. — «Флорида» сегодня сыграла не так хорошо, как хотелось. Теперь предстоит выяснить, что можно сделать лучше. Это не первый раз, когда мы проигрываем в плей-офф. Неважно, с каким счетом вы проиграете, например, 1:2 или 1:8, или вы выиграете 2:1 или 8:1. Это засчитывается как одна победа.

Есть много вещей, которые можно сделать намного лучше. У «Эдмонтона» было слишком много голевых моментов. Все, что нам нужно сделать, — это просто восстановиться и думать о следующем матче".

Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли-2024 пройдет в ночь на 19 июня в 03:00 по московскому времени в Санрайзе.

Коннор Макдэвид
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Интрига финала жива. За счет чего «Эдмонтон» разорвал «Флориду» 8:1 и сможет ли спасти серию?
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
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Эдмонтон – Флорида
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