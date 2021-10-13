Любимый ученик Третьяка дрался с полицией и громил отели. Его боялись даже свои

Удивительная история Эда Белфора.

Эд Белфор — один из самых колоритных голкиперов в истории хоккея. Канадец, который не выбирался на драфте НХЛ, провел яркую карьеру, а в 1999-м выиграл с «Далласом» Кубок Стэнли. Дважды его признавали лучшим вратарем регулярного чемпионата, а в 1991-м он получил еще и «Колдер Трофи». Болельщики любили Белфора не только за эффектную игру в воротах, но и за характер. Канадец мог постоять за себя и при необходимости навалять даже партнерам по команде. Его фамилия частенько мелькала в газетах не только в хоккейном разделе, что лишь помогало продвижению имиджа плохого парня.

Эд Белфор. Фото nhl.com

Встреча с Третьяком

Первым клубом в НХЛ для Белфора стал «Чикаго», где он отыграл почти десять лет. Канадец никогда не скрывал, что с раннего детства главным кумиром для него был Владислав Третьяк. Судьба улыбнулась Эду и свела его в «Блэкхоукс» с легендарным советским голкипером, которого в начале 90-х пригласили в клуб на должность тренера по вратарям. Они быстро поладили и стали хорошими друзьями. Через восемь лет Белфор, перейдя в «Сан-Хосе», даже сменил свой 30-й номер на 20-й в честь Третьяка. Кроме того, когда канадец выиграл Кубок Стэнли, то сделал дубликат чемпионского перстня, на котором была выгравирована не только его фамилия, но и фамилия его наставника из России. Третьяк очень ценил их дружбу, а в 2011-м прилетел в Канаду на торжественную церемонию, где Белфора включили в Зал хоккейной славы.

«Как-то Эдди во время занятий в тренажерном зале подозвал меня к себе. Говорит, ложись мне на спину и я буду делать отжимания. Мой вес тогда был около ста килограмм. Конечно, мне показалось это странной идеей, ведь игроку таким образом можно повредить спину. Он посмотрел на меня и хладнокровно сказал: «Ты хочешь, чтобы мы выиграли кубок Стэнли или нет?» Эдди крутой парень и всегда таким был», — вспоминает Третьяк. К сожалению, «Чикаго» тогда не смог выиграть главный трофей, но зато в сезоне-1991/92 добрался до финала, где в четырех матчах проиграл «Питтсбургу». Команда у «ястребов» была веселая, а руководил ей хорошо известный российским болельщикам Майк Кинэн.

Знаменитый защитник Крис Челиос в своей книге вспомнил те годы и рассказал забавную историю с участием Белфора: «Наши тренировки в «Чикаго» зачастую перерастали в потасовки между одноклубниками. Однажды Дэйв Мэнсон сотряс мощным щелчком шлем голкипера Эда Белфора и здорово его разозлил. В следующий раз уже Белфор поджидал Мэнсона и махнул своей клюшкой словно томагавком. Они дрались в центре площадки настолько ожесточенно, что напомнили мне античных гладиаторов. Кинэн любил, когда эмоции его игроков были близки к точке кипения. Он хотел видеть накаленную атмосферу и считал, что это позволяет нам находиться на пределе».

Лучший сейв в карьере

Вывести Белфора из себя было довольно просто. Канадец всегда славился суеверными ритуалами и не позволял никому из партнеров по команде и персоналу притрагиваться к своей экипировке. «Прикоснешься к моей форме, то не обижайся, парень. Я сверну тебе шею, как цыпленку» — эту фразу в раздевалке многие слышали неоднократно. Запрет накладывался в том числе и на его маску, которая стала по-настоящему культовой. Благодаря ей Эд и получил прозвище Орел, а придумал его Майк Кинэн, после того как увидел рисунок. Сам же Белфор объясняет выбор дизайна тем, что его любимой птицей всегда был орел. Статная и гордая птица. До конца своей карьеры Эд играл в маске с орлами по бокам.

По слом Белфора, именно в «Чикаго» он совершил самый памятный сейв в своей карьере. «В 1994 году в игре против «Детройта» я остановил бросок Сергея Федорова. Поверьте, это был бросок из разряда неберущихся. Шайба уже находилась у меня за спиной, но я каким-то чудом наклонился назад и поймал ее в ловушку! Я сам был шокирован! До сих пор в деталях помню тот звездный миг. Интересно, запомнил ли его тогда совсем молодой Федоров?» — говорил в интервью « СЭ » Белфор .

Не менее важным клубом для канадского вратаря стал «Даллас». Белфор не просто выиграл с техасцами Кубок Стэнли, но и вписал свое имя в клубную историю. Он стал вторым голкипером «Старз» по количеству сухих матчей (27), третьим по количеству побед (160) и седьмым по количеству проведенных игр (307). Эд был одним из тех вратарей, кто набирал форму к плей-офф, демонстрируя свою лучшую игру в матчах на вылет. Его показатели на этом этапе лишь демонстрируют лидерские качества и способность тащить команду. С «Далласом» в Кубке Стэнли Белфор пропускал в среднем 1,84 гола за игру и отражал 92,6% бросков (73 матча и 44 победы). По всем этим показателям он до сих пор остается рекордсменом франшизы. Эд мог стать двукратным обладателем Кубка Стэнли, но когда в 2000-м «Старз» вновь вышли в финал, их команда уступила в серии «Нью-Джерси» (2-4).

В сезоне-2007/08 Белфор оказался в чемпионате Швеции, где и закончил карьеру, хотя, по слухам, мог сделать это и в России. Издание NY Post тогда сообщало, что к 42-летнему голкиперу проявляли интерес сразу несколько клубов российской суперлиги. Интересный момент, ведь цену себе канадец знал даже в таком возрасте. Ветеран вратарского цеха, ставший неограниченно свободным агентом, был недоволен своей зарплатой во «Флориде». «В прошлом году я согласился на контракт в 750 тысяч долларов, потому что мне делали операцию на спине. Сейчас я полностью восстановился и по уровню являюсь первым голкипером клуба. На протяжении всей моей карьеры мой оклад был намного выше, и играть за такую сумму я не собираюсь. Не могу обещать, что буду выступать еще долго, но один сезон отыграю точно. Команда найдется», — говорил Белфор в интервью Miami Herald .

Взятка полиции в миллиард

Может, и хорошо, что канадский голкипер так и не добрался до России. Особенно зная его тягу к приключениям за пределами хоккейной площадки. На протяжении всей карьеры Эд попадал в различные неприятные истории. 20 лет назад в одном из отелей Далласа он в неадекватном состоянии предлагал полиции взятку в размере одного миллиарда долларов. В тот вечер голкипер подрался с охранником и оказал сопротивление при задержании. В итоге Эд получил за свои действия два года условного срока и денежный штраф.

Белфора неоднократно успокаивали электрошокером и газовым баллончиком, но даже после таких ситуаций он не делал никаких выводов. С возрастом тоже ничего не поменялось. В январе 2020-го канадец был арестован за дебош в одном из отелей в штате Кентукки. Согласно полицейскому отчету, 54-летний Белфор находился в состоянии алкогольного опьянения и представлял опасность для себя и окружающих. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они обнаружили его лежащим на полу на втором этаже отеля, а в руках он сжимал вырванный карниз для штор. При этом экс-голкипер пинал ногами дверь местного спа-салона.

Эд Белфор. Фото Getty Images

Символично, что сейчас Белфор занимается производством собственного виски. Первая партия вышла в декабре 2019 года, а бизнес стал полноценным семейным делом. Его сын и дочь помогают в качестве вице-президентов компании. Бывший вратарь уделяет этому занятию много времени и строит серьезные планы по поводу дальнейшего роста завода. Его даже приглашали на чикагское телевидение для дегустации, где Белфор с гордостью разрекламировал свой продукт и ответил на множество вопросов.