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Сегодня, 22:15

Торторелла вывел Мичкова из состава. И в этом ничего удивительного

Торторелла вывел Мичкова из состава «Филадельфии»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матвею нужно правильно отреагировать на месседж тренера «Филадельфии».

Матвей Мичков пропустит матч с «Тампой», который будет транслироваться по национальному телевидению. Решение главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы не стало шоком.

Даже удивительно, что юный россиянин не попал в опалу к старорежимному специалисту еще раньше, продержавшись целых 13 игр. «Это только часть процесса, — сказал Торторелла журналистам, повторив эту фразу три раза. — Мы стараемся помочь ему. Молодые игроки тоже могут смотреть за матчами со стороны». За политкорректными по североамериканской традиции словам легко разглядеть недовольство форвардом, который пока не хочет или не может измениться.

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Продвинутая статистика не убеждает в том, что Мичков выглядит хуже большинства своих партнеров. На данный момент он совершил в команде больше всего потерь (15), но с учетом его времени (17.50 — второе место среди всех нападающих «Флайерз») и манеры игры в этом нет ничего криминального. Мичкова не обвинишь в безразличии или нежелании работать на команду. Но на уровне НХЛ этого мало, если не получается компенсировать свои ошибки чем-то другим.

В пяти играх, предшествовавших отправке в ложу прессы, он набрал всего одно очко, заработав голевую передачу в большинстве при действиях в формате «пять на три» против «Каролины». До тех пор, пока россиянин регулярно отмечался результативными действиями, на остальные вещи можно было смотреть, прикрыв глаза. Но рано или поздно терпение Тортореллы должно было лопнуть.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Игровое время россиянина неуклонно снижалось на протяжении последних матчей. Это был прямой намек от главного тренера, что ему далеко не все нравится в действиях Мичкова.

Торторелла строит команду по принципам, которые возводят в абсолютную величину скорость, работу и самоотдачу. Это логичный подход, учитывая имеющиеся в его руках ресурсы. Во «Флайерз» нет ни одного игрока с претензией на звездность за исключением, наверное, форварда Трэвиса Конекны.

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В нынешней «Филадельфии» места для свободного художника не может быть по определению. Это понимали все еще до того, как Мичков прилетел в расположение своего нового клуба. Сам нападающий сталкивался с такой проблемой еще в СКА, где не задержался и был командирован в «Сочи». Он не мог не осознавать, что в «Филадельфии» ему придется пройти через то же самое.

Позиция генерального менеджера Даниэля Бриера не может быть индульгенцией на долгий срок — функционер настаивал на том, что Мичков сначала должен получить максимальный кредит доверия. Сегодня, кажется, он закончился. Пока это еще не проблема. Но теперь сам игрок обязан правильно отреагировать на воспитательную меру в следующем матче. От этого зависит не только его ближайшее будущее, но и, вероятно, карьера в НХЛ.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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