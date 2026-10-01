Новый контракт после провала в плей-офф. Приведет ли Беднар «Колорадо» ко второму Кубку Стэнли?

«Эвс» сохранили главного тренера, несмотря на вылет от «Вегаса» 0-4 в прошлом сезоне.

В день старта нового сезона НХЛ «Колорадо» объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром на четыре года. Несмотря на неожиданный вылет команды в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, специалист, который привел клуб к титулу в 2022-м, сохранил свой пост.

Руководство четко показывает доверие — все, что теперь требуется от Беднара, — привести поколение Маккиннона и Макара ко второму чемпионству. А получится ли?

Лучший тренер франшизы

Джаред Беднар пришел в клуб в 2016 году, сменив Патрика Руа, и начал свой путь в организации ужасно. «Колорадо» тогда выдал худший сезон в истории — 48 очков и последнее место. Но канадца не уволили. А дальше за десять лет он стал самым побеждающим тренером в истории франшизы (445 побед в 782 матчах), принес клубу первый за 20 лет Кубок Стэнли и стал вторым по продолжительности работы тренером в НХЛ после Джона Купера. А еще вывел «Эвс» в плей-офф в девяти из десяти сезонов.

Причем 54-летний Беднар — реально уникальный тренер. Он единственный, кто выиграл чемпионаты ECHL, AHL и Кубок Стэнли в НХЛ. То есть буквально прошел всю вертикаль.

«Колорадо» с ним не проходил дальше второго раунда до сезона-2021/22, когда «Эвеланш» взяли трофей, обыграв в финале «Тампу» (4-2). Дальше клуб много раз считался одним из главных претендентов на титул, но снова вылетал слишком рано — дважды в первом раунде и один раз во втором. Несмотря на это, с тренером продлили контракт в 2023 году.

Все должно было измениться в прошлом сезоне. «Колорадо» идеально прошел регулярку, установил рекорд франшизы (121 очко) и завоевал Президентский кубок. Команда забила больше всех в НХЛ (298) и пропустила меньше всех (197). Дальше за два раунда плей-офф «Эвеланш» отдали всего одну игру — «Миннесоте» в четвертьфинале. У «Колорадо» была лучшая глубина атаки — сразу 16 хоккеистов отметились голами в одной серии, а 18 из 21 игрока, выходившего на лед, набрали хотя бы одно очко.

Казалось, лучше фаворита в борьбе за Кубок не найти. Но тут команда врезалась в «Вегас», который уволил своего главного тренера за восемь игр до конца регулярки, потому что рисковал вообще не попасть в плей-офф. У «Голден Найтс» были проблемы с основным вратарем, не хватало центров сразу в двух звеньях. 33-летний форвард Уильям Карлссон выбыл на 68 матчей регулярного чемпионата и вернулся только ко второму раунду плей-офф. А Джон Торторелла стал и.о. главного тренера.

Незадолго до полуфинала 28 из 29 журналистов The Athletic поставили на победу «Колорадо» и проход «Эвс» в финал. А в итоге команду Беднара просто смяли. Торторелла нейтрализовал атаку, наводящую ужас на всю лигу, за счет силовой борьбы. «Вегас» выбил соперника 4-0 и сотворил главную сенсацию плей-офф прошлого сезона.

Североамериканская пресса тут же принялась критиковать главного тренера «Эвеланш». Беднару и ранее сильно доставалось за слабое влияние на игру и отсутствие гибкости. Теперь же его натурально начали гнать в отставку. Тем не менее руководство не стало спешить.

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Новый поход за Кубком?

Варианты замены Беднару после десяти лет в клубе были. Руководство «Колорадо» привлекал Дэвид Карл — главный тренер университета Денвера, который несколько лет демонстрировал выдающиеся результаты на студенческом уровне. Но риск был слишком велик.

Другой вариант — Нолан Пратт — ассистент Беднара, который сохранил бы преемственность системы. И последний — Брюс Кэссиди — опытный тренер, который брал Кубок Стэнли с «Вегасом» в 2023-м. Однако, по сообщениям СМИ, «Голден Найтс» сами блокировали любые переговоры. В итоге ближе к концу лета стало ясно, что Беднар останется.

Летом на пост генменеджера «Колорадо» вернулся Джо Сакик. При нем клуб выиграл трофей в 2022 году, а затем он стал президентом по хоккейным операциям. Теперь специалист будет совмещать две должности.

В межсезонье «Эвс» сохранили костяк. Соглашения продлили Бретт Кулак и Брент Бернс, а Кэйл Макар стал самым дорогим игроком в истории — хоккеист подписал восьмилетний контракт на 20,4 миллиона долларов.

Главные звезды в порядке — Нэйтан Маккиннон, уже упомянутый Макар и Мартин Нечас продолжат пачками набирать очки.

Федор Свечков, мало игравший в «Нэшвилле», вполне может раскрыться в третьем звене в связке с Джейдоном Шварцем и Николя Руа. Скорее всего, «Колорадо» снова уверенно пройдет регулярку. Команда уже выиграла первый матч сезона против «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 8:4. Маккиннон забросил две шайбы и подрался.

Но получится ли у «Эвеланш» исправить ошибки в плей-офф? Четырехлетний контракт Беднара подтверждает веру руководства — от тренера не требуют Кубок Стэнли в новом сезоне, однако в конце концов он должен привести команду к титулу.

Артем Кузнецов