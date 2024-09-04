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4 сентября, 23:45

Драйзайтль получит от «Эдмонтона» 112 миллионов долларов! В истории НХЛ больше контракт был только у Овечкина

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Леон Драйзайтль.
Фото Global Look Press
Но по средней зарплате немец намного превзошел россиянина.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль подписал новый контракт с клубом. Соглашение вступит в силу следующим летом и позволит немецкому нападающему заработать 112 миллионов долларов за восемь сезонов. За всю историю НХЛ контракт, который подразумевал бОльшие выплаты, заключал только один хоккеист — Александр Овечкин. Лидер «Вашингтона» с 2008 по 2021 год заработал 124 миллиона. Тройку, кстати, замыкает уже завершивший карьеру и даже включенный в Зал славы защитник Ши Уэбер, который до сих пор получает деньги от «Юты».

Драйзайтль лидирует в рейтинге самых больших подписанных контрактов НХЛ, опережая уже упомянутого Уэбера и ветерана «Питтсбурга» Сидни Кросби, чье 12-летнее соглашение завершится будущим летом. Девятизначные числа присутствуют также в соглашениях канадских суперзвезд — Нэйтана Маккинона и Коннора Макдэвида.

Драйзайтль лидирует в рейтинге самых больших подписанных контрактов НХЛ, опережая уже упомянутого Уэбера и ветерана «Питтсбурга» Сидни Кросби, чье 12-летнее соглашение завершится будущим летом. Девятизначные числа присутствуют также в соглашениях канадских суперзвезд — Нэйтана Маккинона и Коннора Макдэвида.

Панарин, естественно, лидирует по зарплате среди российских хоккеистов. Второе место у приведшего «Флориду» к первому в истории Кубку Стэнли Сергея Бобровского, а третье место делят лидеры «Тампы» Никита Кучеров и Александр Василевский и продолжающий движение к вечному снайперскому рекорду Александр Овечкин.

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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