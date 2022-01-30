Игровая ночь в НХЛ: главный конкурент снова обошел Овечкина, а Свечников принес победу «Каролине»

Обзор матчей НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)

Голы: Кейн — 1 (Бушар, Ямамото), 11:21 — 0:1. Хаймэн — 12 (Расселл, Лагессон), 12:48 — 0:2. Драйзайтль — 30 (Фогеле), 13:08 — 0:3. Андерсон — 9 (Чиаро, Эванс), 23:58 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Хаймэн, Кассиан), 26:18 — 1:4. Хаймэн — 13 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 34:30 — 1:5. Тоффоли — 8 (бол., Хоффман, Сузуки), 35:09 — 2:5. Драйзайтль — 31 (Фогеле, Кит), 35:33 — 2:6. Райан — 3 (Шор, Кит), 59:26 — 2:7.

Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Скиннер.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 23 (5+15+3) — 24 (10+6+8).

Наши: Романов (21.25/0/-2) — -.

30 января. Монреаль. Centre Bell.

«Эдмонтон», который еще совсем недавно проиграл семь матчей подряд и в очередной раз стал объектом для насмешек, в последнее время немного приободрился. Сегодня команда Дэйва Типпетта довела свою победную серию до четырех встреч, а Леон Драйзайтль отметился голевым дублем. Если в матче против «Нэшвилла» немецкий форвард ушел в затишье, то пройти мимо горемычного «Монреаля» было бы для него непозволительной роскошью.

В целом гости вдоволь покуражились над соперником, а «Канадиенс» в последних трех играх пропустили 20 шайб. Интересно, что сегодняшнее избиение начал новичок «Ойлерз» Эвандер Кейн. Скандальный канадец провел свой первый матч в сезоне после того, как лига дисквалифицировала его на 21 игру за нарушение ковид-протокола. В итоге «Сан-Хосе» избавились от 30-летнего нападающего, расторгнув с ним контракт, но Эвандер по-прежнему полон мотивации.

«Я считаю себя лидером. Забавно, что некоторые думают, что я как ребенок в песочнице — приду и все разрушу. Но это явно не тот случай. У меня большой опыт как на льду, так и вне его», — обратился к болельщикам «Эдмонтона» Кейн. Сегодня форвард вышел в первом звене вместе с Коннором Макдэвидом и Кайлером Ямамото и в середине первого периода открыл счет. Страшно представить, каким заряженным будет канадец в матчах против «Шаркс».

Удивительно, что в такой результативной встрече без набранных очков остался Макдэвид. До этого в трех играх у него было 5 (2 + 3) баллов. Таким образом, Драйзайтль оторвался в списке лучших бомбардиров сезона от своего партнера по команде и сравнялся по количеству голов с нападающим «Рейнджерс» Крисом Крайдером — 31. На третьем месте с 29 шайбами располагается Александр Овечкин. Для немца это десятый дубль в текущем чемпионате.

Свечников в огне

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Мартинук — 2 (Джарвис, Шей), 8:02 — 1:0. Свечников — 15 (Коул), 14:22 — 2:0. Боквист — 1 (Веси, Куокканен), 17:26 — 2:1.

Вратари: Раанта (53:02 — 53:38) — Гиллис (57:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (6+7+10) — 25 (10+12+3).

Наши: Свечников (20.31/4/0) — -.

30 января. Роли. PNC Arena. 18956 зрителей.

«Каролина» не без труда справилась дома с «Нью-Джерси» и одержала третью победу подряд. В прошлой игре против «Оттавы» прервалась шикарная серия Андрея Свечникова, где он набирал по два очка в пяти матчах. Сегодня он отметился заброшенной шайбой, которая стала для команды победной, а на счету нападающего теперь 37 (15 + 22) баллов в 38 встречах сезона.

Андрей хорош во всех игровых компонентах. В последнее время популярно мнение, что главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор не дает быть форварду максимально продуктивным в атаке, заставляя его уделять особое внимание силовому аспекту и черновой работе. Однако сам Свечников не видит в этом никакой проблемы: «Я не выхожу с мыслью кого-то вывести из строя, но если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать. Это мой стиль. Моей целью всегда было помогать команде в защите: не терять шайбу в своей зоне, принимать быстрые решения. Если ты ответственно играешь в обороне, то и в атаке у тебя будут шансы. Остается только их использовать», — говорил недавно форвард.

Немаловажно и то, что Андрей подтянул проблемы с дисциплиной. В своей команде он один из лидеров по количеству штрафного времени (47), но в последних пяти матчах на его счету все две минуты штрафа. «Я вижу, что Свечников значительно улучшил свою игру, например, при работе с клюшкой, когда он отбирает шайбу. Раньше он за это хватал удаления. Он еще молодой парень и пока учится. Он прибавляет с каждым днем. Узнает, как не получать штрафы, когда ты играешь в силовой хоккей. Часто Андрею мешает излишнее старание, когда его захлестывают эмоции, но я благодарен ему за то, что он хочет очистить свою игру от удалений», — похвалил россиянина Бриндамор.