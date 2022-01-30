Игровая ночь в НХЛ: главный конкурент снова обошел Овечкина, а Свечников принес победу «Каролине»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)
Голы: Кейн — 1 (Бушар, Ямамото), 11:21 — 0:1. Хаймэн — 12 (Расселл, Лагессон), 12:48 — 0:2. Драйзайтль — 30 (Фогеле), 13:08 — 0:3. Андерсон — 9 (Чиаро, Эванс), 23:58 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Хаймэн, Кассиан), 26:18 — 1:4. Хаймэн — 13 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 34:30 — 1:5. Тоффоли — 8 (бол., Хоффман, Сузуки), 35:09 — 2:5. Драйзайтль — 31 (Фогеле, Кит), 35:33 — 2:6. Райан — 3 (Шор, Кит), 59:26 — 2:7.
Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Скиннер.
Штраф: 17 — 9.
Броски: 23 (5+15+3) — 24 (10+6+8).
Наши: Романов (21.25/0/-2) — -.
30 января. Монреаль. Centre Bell.
«Эдмонтон», который еще совсем недавно проиграл семь матчей подряд и в очередной раз стал объектом для насмешек, в последнее время немного приободрился. Сегодня команда Дэйва Типпетта довела свою победную серию до четырех встреч, а Леон Драйзайтль отметился голевым дублем. Если в матче против «Нэшвилла» немецкий форвард ушел в затишье, то пройти мимо горемычного «Монреаля» было бы для него непозволительной роскошью.
В целом гости вдоволь покуражились над соперником, а «Канадиенс» в последних трех играх пропустили 20 шайб. Интересно, что сегодняшнее избиение начал новичок «Ойлерз» Эвандер Кейн. Скандальный канадец провел свой первый матч в сезоне после того, как лига дисквалифицировала его на 21 игру за нарушение ковид-протокола. В итоге «Сан-Хосе» избавились от 30-летнего нападающего, расторгнув с ним контракт, но Эвандер по-прежнему полон мотивации.
«Я считаю себя лидером. Забавно, что некоторые думают, что я как ребенок в песочнице — приду и все разрушу. Но это явно не тот случай. У меня большой опыт как на льду, так и вне его», — обратился к болельщикам «Эдмонтона» Кейн. Сегодня форвард вышел в первом звене вместе с Коннором Макдэвидом и Кайлером Ямамото и в середине первого периода открыл счет. Страшно представить, каким заряженным будет канадец в матчах против «Шаркс».
Удивительно, что в такой результативной встрече без набранных очков остался Макдэвид. До этого в трех играх у него было 5 (2 + 3) баллов. Таким образом, Драйзайтль оторвался в списке лучших бомбардиров сезона от своего партнера по команде и сравнялся по количеству голов с нападающим «Рейнджерс» Крисом Крайдером — 31. На третьем месте с 29 шайбами располагается Александр Овечкин. Для немца это десятый дубль в текущем чемпионате.
Свечников в огне
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Мартинук — 2 (Джарвис, Шей), 8:02 — 1:0. Свечников — 15 (Коул), 14:22 — 2:0. Боквист — 1 (Веси, Куокканен), 17:26 — 2:1.
Вратари: Раанта (53:02 — 53:38) — Гиллис (57:41).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (6+7+10) — 25 (10+12+3).
Наши: Свечников (20.31/4/0) — -.
30 января. Роли. PNC Arena. 18956 зрителей.
«Каролина» не без труда справилась дома с «Нью-Джерси» и одержала третью победу подряд. В прошлой игре против «Оттавы» прервалась шикарная серия Андрея Свечникова, где он набирал по два очка в пяти матчах. Сегодня он отметился заброшенной шайбой, которая стала для команды победной, а на счету нападающего теперь 37 (15 + 22) баллов в 38 встречах сезона.
Андрей хорош во всех игровых компонентах. В последнее время популярно мнение, что главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор не дает быть форварду максимально продуктивным в атаке, заставляя его уделять особое внимание силовому аспекту и черновой работе. Однако сам Свечников не видит в этом никакой проблемы: «Я не выхожу с мыслью кого-то вывести из строя, но если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать. Это мой стиль. Моей целью всегда было помогать команде в защите: не терять шайбу в своей зоне, принимать быстрые решения. Если ты ответственно играешь в обороне, то и в атаке у тебя будут шансы. Остается только их использовать», — говорил недавно форвард.
Немаловажно и то, что Андрей подтянул проблемы с дисциплиной. В своей команде он один из лидеров по количеству штрафного времени (47), но в последних пяти матчах на его счету все две минуты штрафа. «Я вижу, что Свечников значительно улучшил свою игру, например, при работе с клюшкой, когда он отбирает шайбу. Раньше он за это хватал удаления. Он еще молодой парень и пока учится. Он прибавляет с каждым днем. Узнает, как не получать штрафы, когда ты играешь в силовой хоккей. Часто Андрею мешает излишнее старание, когда его захлестывают эмоции, но я благодарен ему за то, что он хочет очистить свою игру от удалений», — похвалил россиянина Бриндамор.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|30
|11
|62
|2
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|43
|15
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|45
|31
|14
|67
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|40
|27
|13
|57
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|45
|19
|26
|44
|6
|Баффало
|43
|14
|29
|35
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|43
|8
|35
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Сан-Хосе
|44
|22
|22
|47
|6
|Эдмонтон
|40
|22
|18
|46
|7
|Ванкувер
|44
|19
|25
|44
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|30.01
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 7
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|2 : 1
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|2 : 7
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|2 : 3 Б
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|1 : 3
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|1 : 0 ОТ
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|45
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|61
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1