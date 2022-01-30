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Сегодня, 08:15

Игровая ночь в НХЛ: главный конкурент снова обошел Овечкина, а Свечников принес победу «Каролине»

Андрей Жданюк
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото instagram.com/canes
Обзор матчей НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)
Голы: Кейн — 1 (Бушар, Ямамото), 11:21 — 0:1. Хаймэн — 12 (Расселл, Лагессон), 12:48 — 0:2. Драйзайтль — 30 (Фогеле), 13:08 — 0:3. Андерсон — 9 (Чиаро, Эванс), 23:58 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Хаймэн, Кассиан), 26:18 — 1:4. Хаймэн — 13 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 34:30 — 1:5. Тоффоли — 8 (бол., Хоффман, Сузуки), 35:09 — 2:5. Драйзайтль — 31 (Фогеле, Кит), 35:33 — 2:6. Райан — 3 (Шор, Кит), 59:26 — 2:7.
Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Скиннер.
Штраф: 17 — 9.
Броски: 23 (5+15+3) — 24 (10+6+8).
Наши: Романов (21.25/0/-2) — -.
30 января. Монреаль. Centre Bell.

«Эдмонтон», который еще совсем недавно проиграл семь матчей подряд и в очередной раз стал объектом для насмешек, в последнее время немного приободрился. Сегодня команда Дэйва Типпетта довела свою победную серию до четырех встреч, а Леон Драйзайтль отметился голевым дублем. Если в матче против «Нэшвилла» немецкий форвард ушел в затишье, то пройти мимо горемычного «Монреаля» было бы для него непозволительной роскошью.

В целом гости вдоволь покуражились над соперником, а «Канадиенс» в последних трех играх пропустили 20 шайб. Интересно, что сегодняшнее избиение начал новичок «Ойлерз» Эвандер Кейн. Скандальный канадец провел свой первый матч в сезоне после того, как лига дисквалифицировала его на 21 игру за нарушение ковид-протокола. В итоге «Сан-Хосе» избавились от 30-летнего нападающего, расторгнув с ним контракт, но Эвандер по-прежнему полон мотивации.

«Я считаю себя лидером. Забавно, что некоторые думают, что я как ребенок в песочнице — приду и все разрушу. Но это явно не тот случай. У меня большой опыт как на льду, так и вне его», — обратился к болельщикам «Эдмонтона» Кейн. Сегодня форвард вышел в первом звене вместе с Коннором Макдэвидом и Кайлером Ямамото и в середине первого периода открыл счет. Страшно представить, каким заряженным будет канадец в матчах против «Шаркс».

Удивительно, что в такой результативной встрече без набранных очков остался Макдэвид. До этого в трех играх у него было 5 (2 + 3) баллов. Таким образом, Драйзайтль оторвался в списке лучших бомбардиров сезона от своего партнера по команде и сравнялся по количеству голов с нападающим «Рейнджерс» Крисом Крайдером — 31. На третьем месте с 29 шайбами располагается Александр Овечкин. Для немца это десятый дубль в текущем чемпионате.

Свечников в огне

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Мартинук — 2 (Джарвис, Шей), 8:02 — 1:0. Свечников — 15 (Коул), 14:22 — 2:0. Боквист — 1 (Веси, Куокканен), 17:26 — 2:1.
Вратари: Раанта (53:02 — 53:38) — Гиллис (57:41).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (6+7+10) — 25 (10+12+3).
Наши: Свечников (20.31/4/0) — -.
30 января. Роли. PNC Arena. 18956 зрителей.

«Каролина» не без труда справилась дома с «Нью-Джерси» и одержала третью победу подряд. В прошлой игре против «Оттавы» прервалась шикарная серия Андрея Свечникова, где он набирал по два очка в пяти матчах. Сегодня он отметился заброшенной шайбой, которая стала для команды победной, а на счету нападающего теперь 37 (15 + 22) баллов в 38 встречах сезона.

Андрей хорош во всех игровых компонентах. В последнее время популярно мнение, что главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор не дает быть форварду максимально продуктивным в атаке, заставляя его уделять особое внимание силовому аспекту и черновой работе. Однако сам Свечников не видит в этом никакой проблемы: «Я не выхожу с мыслью кого-то вывести из строя, но если ситуация требует силового приема, то я не буду долго раздумывать. Это мой стиль. Моей целью всегда было помогать команде в защите: не терять шайбу в своей зоне, принимать быстрые решения. Если ты ответственно играешь в обороне, то и в атаке у тебя будут шансы. Остается только их использовать», — говорил недавно форвард.

Немаловажно и то, что Андрей подтянул проблемы с дисциплиной. В своей команде он один из лидеров по количеству штрафного времени (47), но в последних пяти матчах на его счету все две минуты штрафа. «Я вижу, что Свечников значительно улучшил свою игру, например, при работе с клюшкой, когда он отбирает шайбу. Раньше он за это хватал удаления. Он еще молодой парень и пока учится. Он прибавляет с каждым днем. Узнает, как не получать штрафы, когда ты играешь в силовой хоккей. Часто Андрею мешает излишнее старание, когда его захлестывают эмоции, но я благодарен ему за то, что он хочет очистить свою игру от удалений», — похвалил россиянина Бриндамор.

Андрей Свечников
Эвандер Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 30 11 62
2 Питтсбург 44 27 17 61
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 43 14 29 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 43 8 35 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 42 31 11 65
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 44 26 18 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 41 22 19 46
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 45 22 23 51
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 44 22 22 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 44 19 25 44
8 Сиэтл 43 14 29 32
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2.02
3.02
8.02
30.01 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
30.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 7
30.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 2 : 1
30.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 2 : 7
30.01 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 2 : 3 Б
30.01 05:00
Аризона – Баффало
 1 : 3
30.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 1 : 0 ОТ
30.01 21:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
30.01 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
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