Топ-10 россиян на драфте НХЛ: кого выберут раньше всех?
В ночь с 28 на 29 июня в штате Невада пройдет драфт НХЛ. Сразу двое россиян — защитник Антон Силаев и нападающий Иван Демидов — могут быть выбраны в топ-5, а еще несколько российских игроков должны быть задрафтованы в первом раунде.
1. Иван Демидов (2005)
Позиция: правый нападающий
Клуб: СКА
Статистика:
КХЛ — 0 очков в 4 матчах
МХЛ — 60 (23+27) очков в 30 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): 2
Среди российских скаутов, работающих на клубы НХЛ, нередко встречается мнение, что именно Демидов — сильнейший хоккеист предстоящего драфта и хоккеист, который будет долгие годы определять лицо своей франшизы. Жаль, что по-настоящему побороться за первый номер с Маклином Селебрини ему помешал тотальный бан сборных России на всех уровнях. Если у Матвея Мичкова было очное противостояние с Коннором Бедардом на ЮЧМ-2019, то у еще одного вундеркинда из системы СКА возможности пересечься со своим конкурентом не было.
Накладывают отпечаток на преддрафтовую позицию Ивана также травма, полученная на старте сезона, и отсутствие регулярного игрового времени в КХЛ. Но разве кто-то скажет, что он не заслуживал хотя бы места лимитчика в составе команды Романа Ротенберга?
У Демидова есть абсолютно все качества, которые генменеджеры из НХЛ ищут в топовых юниорах: неординарное хоккейное мышление, потрясающее голевое чутье, компьютер с миллионом ходов в голове, неуловимость на льду, умение притягивать к себе внимание каждую смену, способность в одиночку менять ход целых матчей. И есть ощущение, что по общему уровню таланта он обходит даже Мичкова, про которого перед драфтом говорили несравненно больше.
2. Антон Силаев (2006)
Позиция: защитник
Клуб: «Торпедо»
Статистика:
КХЛ — 11 (3+8) очков в 63 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): 4
«У Силаева действительно выдающиеся физические данные. Вот сейчас он окрепнет, еще обрастет мышцами, позанимается ОФП. И будет у нас ходячий тирекс-тираннозавр. Мне страшно за соперников, которые столкнутся с ним на площадке!» — восхищался воспитанником «Торпедо» экс-генменеджер нижегородцев Максим Гафуров. Правда, до прошлой осени про динозавра родом из закрытого Сарова в Северной Америке едва ли знали.
Летом 2023-го Игорь Ларионов неожиданно для всех дал пацану 2006 года рождения твердое место в основе и позицию на вершине во второй спецбригаде большинстве. Как оказалось, не зря. Стоило Силаеву мощно начать регулярку, стабильно набирая очки, как за океаном тут же начали рассматривать каждую его смену, в итоге разглядев, возможно, лучшего защитника предстоящего драфта.
Пройти мимо такого двухметрового физического монстра, который обладает сильным катанием, колотит все живое, обладает приемлемым атакующим потенциалом и прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями в обороне, будет нереально сложно. Смущает лишь то, что вторую половину сезона он провел на порядок слабее первой.
3. Игорь Чернышов (2005)
Позиция: левый нападающий
Клуб: «Динамо»
Статистика:
КХЛ — 4 (3+1) очка в 34 матчах
МХЛ — 28 (13+15) очков в 22 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): вторая половина первого раунда
Безоговорочный лидер юниорской сборной России 2005 года рождения практически во всех преддрафтовых рейтингах котируется во второй половине первого раунда. В воспитаннике пензенского «Дизеля» скаутов подкупает сочетание габаритов, физической мощи, взрывной скорости, зрелой игры без шайбы, трудолюбия и умения банально продавливать соперников за счет крепкого корпуса и ускорения.
За что критикуют Чернышова, так это за порой излишнюю прямолинейность в атаке. Впрочем, по перспективам заиграть в НХЛ это не бьет — в Северной Америке парня из «Динамо» называют потенциально идеальным нападающим третьего звена.
4. Никита Артамонов (2005)
Позиция: правый нападающий
Клуб: «Торпедо»
Статистика:
КХЛ — 23 (7+16) очка в 53 матчах
МХЛ — 1 (1+0) очко в 2 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): вторая половина первого раунда
Никита Артамонов — еще один пацан, который появился в топе практически из ниоткуда. Сейчас сложно представить, что «Торпедо» выменяло его у «Нефтехимика» за провалившегося в Нижнекамске голкипера Андрея Тихомирова.
Быстрые мягкие руки, моментальное принятие решений, плавное маневренное катание, наглость, способность регулярно обыгрывать соперника «1 в 1». Удивительно, что некоторым аналитикам этого набора недостаточно, чтобы рассматривать его как игрока топ-32. Кажется, по позициям еще одного бриллианта Игоря Ларионова бьют достаточно скромные габариты (180 см, 85 кг).
5. Егор Сурин (2006)
Позиция: центральный нападающий
Клуб: «Локомотив»
Статистика:
КХЛ — 0 очков в 3 матчах
МХЛ — 53 (23+30) очка в 43 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): начало второго раунда
Далеко не каждый «масочник» получит в 17 лет игровое время в КХЛ у Игоря Никитина и заслужит от меланхоличного тренера несколько теплых слов в свой адрес. Сурин — один из таких немногих примеров.
В этом сезоне представитель краснокнижного вида классных российских центров, несмотря на возраст, был сильнейшим нападающим ярославской молодежки и здорово проявлял себя в постоянных матчах с белорусскими сверстниками за юниорскую сборную Россию.
Прекрасное техническое оснащение вкупе с высоким хоккейным IQ, великолепные динамика и координация, просто огромный объем катания, неуступчивость и здоровая агрессия, готовность постоянно выгрызать себе шайбу в грязных зонах — все эти качества делают Егора претендентом на уход в первом раунде.
6. Матвей Гридин (2006)
Позиция: правый нападающий
Клуб: «Маскегон Ламберджэкс» (USHL)
Статистика: 83 (38+45) очка в 60 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): начало второго раунда
Два года назад воспитанник «Амура» предпочел игре в системе «Авангарда» развитие в USHL и укатил в «Маскегон» — клуб, в который частенько заглядывают российские юниоры. Но уже в следующем сезоне он будет выступать и учиться в престижном нынче Университете Мичигана — альма-матер Дилана Ларкин, Кайла Коннора, Зака Веренски, Оуэна Пауэра, Адама Фантилли и кучи других звезд.
Минувшую регулярку Гридин завершил с 83 (38+45) очками в 60 матчах, став лучшим бомбардиром лиги среди игроков, доступных на драфте. И после такого сезона его видят как минимум в середине второго раунда. Что по-настоящему выделяет Матвея, так это его огромная универсальность. Не зря один из североамериканских скаутов назвал его настоящим швейцарским ножиком, у которого нет видимых слабых мест.
7. Матвей Шуравин (2006)
Позиция: защитник
Клуб: ЦСКА
Статистика:
КХЛ — 2 (0+2) очка в 11 матчах
ВХЛ — 0 очков в 5 матчах
МХЛ — 7 (0+7) очков в 22 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): конец второго раунда
Матвей ярко блеснул в середине октябре, когда сделал 1+1 в первых трех матчах в КХЛ и стал автором самого молодого гола в истории ЦСКА. Но с назначением Ильи Воробьева, который не торопится работать с молодежью, за его будущее становится тревожно.
В перспективе Шуравин — сбалансированный габаритный подвижный двусторонний защитник для первых двух пар, который не боится играть с шайбой, классно читает игру в обороне, активно использует клюшку в отборе и не кипит под давлением. С таким набором навыков в НХЛ он точно не затеряется.
8. Михаил Егоров (2006)
Позиция: вратарь
Клуб: «Омаха Лансерс» (USHL)
Статистика: 3,96 КН, 89,2% ОБ в 43 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): третий раунд
Год назад сын доктора молодежной сборной России Валерия Егорова не пригодился ЦСКА, так и не сыграв ни одного матча в МХЛ за «Красную Армию». Зато талант уроженца Санкт-Петербурга, начинавшего заниматься хоккеем в школе СКА, разглядели в США. Летом 2023-го он укатил в USHL, где моментально стал первым номером и главной звездой полумертвой «Омахи», которая с огромным отрывом финишировала на последнем месте во всей лиге.
Именно статус команды объясняет ужасную статистику Егорова в минувшем сезоне. Впрочем, эти цифры не помешали Центральному скаутскому бюро НХЛ сделать его первым голкипером в своем итоговом рейтинге, расположив выше самого ценного игрока Кубка Гагарина Ильи Набокова, а людям из клубов регулярно приезжать на матчи «Лансерс», где Михаил порой стоял на ушах и как мог тянул на себе еле живых партнеров.
Следующий сезон петербуржец снова проведет в USHL. Но уже летом 2025-го он должен присоединиться к Университету Бостона, вырастившему благодаря своей мощной хоккейной программе более двух десятков видных энхаэловцев, и продолжить свое развитие в студенческой NCAA.
9. Илья Набоков (2003)
Позиция: вратарь
Клуб: «Металлург»
Статистика: 2,15 КН, 93% ОБ в 43 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): третий раунд
Последнее, что нужно делать после финала Кубка Гагарина, — это представлять Илью Набокова, ставшего MVP плей-офф всего в 21 год. Завтра первый номер «Металлурга» выйдет на драфт уже в третий, и последний, раз. Нет сомнений, что на этот раз мимо уральского голкипера не пройдут мимо.
Однако, несмотря на быстрое перемещение по линии, грамотный выбор позиции и выносливость, предубеждения к его габаритам у многих клубов никуда не делись — менеджеры в НХЛ по-прежнему падки на парней ростом выше 190 см. Поэтому в скаутских отчетах ему в подавляющем числе случаев предсказывают роль крепкого бэкапа.
10. Тимур Кол (2006)
Позиция: защитник
Клуб: СКА
Статистика:
КХЛ — 0 очков в 2 матчах
ВХЛ — 8 (5+3) очков в 23 матчах
МХЛ — 8 (2+6) очков в 14 матчах
Место на драфте (прогноз «СЭ»): четвертый раунд
Ставший не так давно частью обмена в «Авангард» Михаила Бердина и переехавший в Санкт-Петербург Тимур Кол уже сейчас смотрит в сторону Северной Америки. Кол — ярко выраженный атакующий защитник с высоким уровнем подвижности, классным объемом катания, сильным первым пасом и шикарным видением площадки.
Его атакующие навыки скауты оценивают достаточно высоко, и ни у кого они не вызывают сомнений. А вот с игрой в обороне у новичка армейцев далеко не все так гладко — и это может стать большой проблемой при переходе на уровень КХЛ. Большую часть прошедшего сезона Тимур провел в фарм-клубе омичей, где на его регулярные ошибки у своих ворот закрывали глаза. Однако следующей осенью спрос с него будет в разы больше.
Сейчас главный вопрос: сумеет ли он получить хоть какое-то игровое время в основе СКА, которому будет явно не до развития молодежи? Его контракт с петербуржцами будет действовать до весны 2026 года. Нужно ли говорить, что за два года он рискует закиснуть в «вышке»?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1