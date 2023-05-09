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Сегодня, 06:20

Мичков — в «Сан-Хосе», лучший юниор мира — в «Чикаго»? В НХЛ прошла драфт-лотерея

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru
Кому повезло больше всех?

Сегодня ночью состоялась лотерея драфта НХЛ-2023, который уже смело можно называть именем канадского форварда Коннора Бедарда. Жеребьевка определила порядок первых 16 пиков для клубов, не попавших в плей-офф. Сперва командам были назначены пики 3-16 в порядке, обратном итоговому турнирному положению в регулярном чемпионате, после чего розыгрыш определил обладателей первых двух общих выборов. Судьба первого номера решалась между «Чикаго» и «Анахаймом», но главный пик в итоге достался «Блэкхоукс».

«Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сошли с ума, когда Билл Дэйли переворачивал карточку. Я немного потерял дар речи, но очень рад. Первый выбор — это всегда монументальная вещь, ведь ты можешь забрать элитного таланта. Я очень рад за наших болельщиков, город и клуб, но это лишь один этап. Первая ступень в построении будущей команды. Мы очень взволнованы», — не скрывает радости генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.

«Блэкхоукс» во второй раз в истории получили право выбирать первыми на драфте. В 2007-м клуб заполучил Патрика Кейна и сейчас в городе ветров надеются на повторение такого же удачного сценария. Сегодня на общий первый номер претендовали только 11 команд, так как клуб по результатам лотереи клуб мог подняться максимум на 10 позиций. Шансы на победу за первый выбор драфта НХЛ-2023 изначально были распределены следующим образом:

1. «Анахайм» — 18,5%;

2. «Коламбус» — 13,5%;

3. «Чикаго» — 11,5%;

4. «Сан-Хосе» — 9,5%;

5. «Монреаль» — 8,5%;

6. «Аризона» — 7,5%;

7. «Филадельфия» — 6,5%;

8. «Вашингтон» — 6,0%;

9. «Детройт» — 5,0%;

10. «Сент-Луис» — 3,5%;

11. «Ванкувер» — 3,0%.

Дратфт НХЛ-2023 пройдет в Нэшвилле и вряд ли кто-то вообще сомневается, что «Чикаго» выберет Бедарда. 17-летний канадский форвард в этом сезоне стал лучшим бомбардиром Западной хоккейной лиги со 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну», а также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира с 23 (9+14) баллами в семи матчах.

«Я никогда не видел такого хоккеиста, как Коннор, за все то время, что работаю в WHL. Он будет таким, каким его ожидают увидеть люди. Я тренировал Теему Селянне в «Виннипеге» в его дебютном сезоне в НХЛ — тогда он забросил 76 шайб. Тренировал Даниэля Альфредссона и Здено Хару, когда работал в «Оттаве». У Коннора я вижу некоторые черты, которые были у тех парней, а они члены Зала хоккейной славы», — говорит тренер «Реджайны» Джон Пэддок.

Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Тим Кэмпбелл высказался не менее впечатляюще: «Этот парень способен ворваться в НХЛ и сразу стать одним из лучших снайперов. Он, безусловно, лучший игрок, за которым я когда-либо наблюдал. Габариты Бедарда тоже не будут проблемой на следующем уровне, поскольку он как танк. Он крепкий, может хитовать и хорошо защищать себя. Он как раннинбек в НФЛ».

Впрочем, остальным командам кусать локти от горя точно не стоит. Ближайший драфт обещает стать сильнейшим в лиге за последние годы. Претендентами на попадание в топ-5 также называются форварды Адам Фантилли (Канада), Уилл Смит (США), Лео Карлссон (Швеция) и Матвей Мичков (Россия). Контракт Матвея со СКА до сезона-2025/26 понравится далеко не всем генменеджерам в НХЛ, но можно не сомневаться, что Мичков все равно будет выбран высоко. Не исключено, что форвард может отправиться в «Сан-Хосе», где планируют перестройку и в последнее время продуктивно работают с российскими игроками.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 по итогам лотереи

1. «Чикаго»

2. «Анахайм»

3. «Коламбус»

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. «Вашингтон»

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. «Ванкувер»

12. «Аризона» (от «Оттавы»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
Матвей Мичков
1
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«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
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«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
2 - 1
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
1 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Сиэтл
0 - 0
1 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 3
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
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9.05 03:30
Эдмонтон – Вегас
 1 : 5
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 17
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 15
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 10 15
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 13
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Брэндон Монтур

Брэндон Монтур

Флорида

 10 6
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 4 2.03
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 7 2.30
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