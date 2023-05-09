Мичков — в «Сан-Хосе», лучший юниор мира — в «Чикаго»? В НХЛ прошла драфт-лотерея

Кому повезло больше всех?

Сегодня ночью состоялась лотерея драфта НХЛ-2023, который уже смело можно называть именем канадского форварда Коннора Бедарда. Жеребьевка определила порядок первых 16 пиков для клубов, не попавших в плей-офф. Сперва командам были назначены пики 3-16 в порядке, обратном итоговому турнирному положению в регулярном чемпионате, после чего розыгрыш определил обладателей первых двух общих выборов. Судьба первого номера решалась между «Чикаго» и «Анахаймом», но главный пик в итоге достался «Блэкхоукс».

«Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сошли с ума, когда Билл Дэйли переворачивал карточку. Я немного потерял дар речи, но очень рад. Первый выбор — это всегда монументальная вещь, ведь ты можешь забрать элитного таланта. Я очень рад за наших болельщиков, город и клуб, но это лишь один этап. Первая ступень в построении будущей команды. Мы очень взволнованы», — не скрывает радости генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.

«Блэкхоукс» во второй раз в истории получили право выбирать первыми на драфте. В 2007-м клуб заполучил Патрика Кейна и сейчас в городе ветров надеются на повторение такого же удачного сценария. Сегодня на общий первый номер претендовали только 11 команд, так как клуб по результатам лотереи клуб мог подняться максимум на 10 позиций. Шансы на победу за первый выбор драфта НХЛ-2023 изначально были распределены следующим образом:

1. «Анахайм» — 18,5%;

2. «Коламбус» — 13,5%;

3. «Чикаго» — 11,5%;

4. «Сан-Хосе» — 9,5%;

5. «Монреаль» — 8,5%;

6. «Аризона» — 7,5%;

7. «Филадельфия» — 6,5%;

8. «Вашингтон» — 6,0%;

9. «Детройт» — 5,0%;

10. «Сент-Луис» — 3,5%;

11. «Ванкувер» — 3,0%.

Дратфт НХЛ-2023 пройдет в Нэшвилле и вряд ли кто-то вообще сомневается, что «Чикаго» выберет Бедарда. 17-летний канадский форвард в этом сезоне стал лучшим бомбардиром Западной хоккейной лиги со 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну», а также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира с 23 (9+14) баллами в семи матчах.

«Я никогда не видел такого хоккеиста, как Коннор, за все то время, что работаю в WHL. Он будет таким, каким его ожидают увидеть люди. Я тренировал Теему Селянне в «Виннипеге» в его дебютном сезоне в НХЛ — тогда он забросил 76 шайб. Тренировал Даниэля Альфредссона и Здено Хару, когда работал в «Оттаве». У Коннора я вижу некоторые черты, которые были у тех парней, а они члены Зала хоккейной славы», — говорит тренер «Реджайны» Джон Пэддок.

Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Тим Кэмпбелл высказался не менее впечатляюще: «Этот парень способен ворваться в НХЛ и сразу стать одним из лучших снайперов. Он, безусловно, лучший игрок, за которым я когда-либо наблюдал. Габариты Бедарда тоже не будут проблемой на следующем уровне, поскольку он как танк. Он крепкий, может хитовать и хорошо защищать себя. Он как раннинбек в НФЛ».

Впрочем, остальным командам кусать локти от горя точно не стоит. Ближайший драфт обещает стать сильнейшим в лиге за последние годы. Претендентами на попадание в топ-5 также называются форварды Адам Фантилли (Канада), Уилл Смит (США), Лео Карлссон (Швеция) и Матвей Мичков (Россия). Контракт Матвея со СКА до сезона-2025/26 понравится далеко не всем генменеджерам в НХЛ, но можно не сомневаться, что Мичков все равно будет выбран высоко. Не исключено, что форвард может отправиться в «Сан-Хосе», где планируют перестройку и в последнее время продуктивно работают с российскими игроками.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 по итогам лотереи

1. «Чикаго»

2. «Анахайм»

3. «Коламбус»

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. «Вашингтон»

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. «Ванкувер»

12. «Аризона» (от «Оттавы»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»