Кто заберет русских талантов? В НХЛ прошла драфт-лотерея

Демидов и Силаев могут быть выбраны в топ-3.

В преддрафтовых рейтингах НХЛ сразу двое россиян входят в топ-5 по версии любых экспертов. Кто-то даже ставит нападающего Ивана Демидова из СКА и защитника «Торпедо» Антона Силаева в тройку фаворитов следом за безоговорочным номером один Маклином Селебрини. Драфт-лотерея очертила круг команд, куда могут попасть российские суперталанты, и определила команду для Селебрини.

Выиграл драфт-лотерею «Сан-Хосе», который изначально получил наилучшие шансы как худшая команда регулярного чемпионата. «Шаркс» — с большим запасом слабейшая организация лиги. Неравноценные обмены, плохие подписания на рынке свободных агентов, отсутствие глубины на каждой позиции даже по проспектам — хуже организации для развития молодого таланта и не придумать. Селебрини может радовать только то, что все в «Сан-Хосе» будет заточено под него — других звезд в команде нет и близко.

Нападающий СКА Иван Демидов не опускается в рейтингах ниже шестой строчки, а в большинстве идет и вовсе на втором месте. Вторым будет выбирать «Чикаго», но совсем не уверен, что они остановят выбор на российском нападающем, который может сыграть как справа, так и в центре. Все-таки в атаке у «Блэкхокс» талантов хватает, и логичнее было бы выбрать защитника — белоруса Левшунова, канадца Пареха или россиянина Силаева.

Защитник «Торпедо» провел шикарный сезон в КХЛ и взлетел во всех рейтингах до небес. При этом Силаев продолжает улучшать свою игру. Он котируется выше остальных защитников, и если «Чикаго» и выбирающий третьим «Анахайм» пройдут мимо, то драфтующие следом за ними «Коламбус» и «Монреаль» наверняка остановятся на Силаеве.

При этом многих может отпугнуть действующий контракт габаритного защитника с нижегородцами — как минимум ближайшие два сезона игрок проведет в КХЛ. У Демидова контракт еще на год, но при этом хоккеист хочет продолжить карьеру в Северной Америке уже сейчас. Получится ли у него договориться со СКА — большой вопрос.

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