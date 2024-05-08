Кто заберет русских талантов? В НХЛ прошла драфт-лотерея
В преддрафтовых рейтингах НХЛ сразу двое россиян входят в топ-5 по версии любых экспертов. Кто-то даже ставит нападающего Ивана Демидова из СКА и защитника «Торпедо» Антона Силаева в тройку фаворитов следом за безоговорочным номером один Маклином Селебрини. Драфт-лотерея очертила круг команд, куда могут попасть российские суперталанты, и определила команду для Селебрини.
Выиграл драфт-лотерею «Сан-Хосе», который изначально получил наилучшие шансы как худшая команда регулярного чемпионата. «Шаркс» — с большим запасом слабейшая организация лиги. Неравноценные обмены, плохие подписания на рынке свободных агентов, отсутствие глубины на каждой позиции даже по проспектам — хуже организации для развития молодого таланта и не придумать. Селебрини может радовать только то, что все в «Сан-Хосе» будет заточено под него — других звезд в команде нет и близко.
Нападающий СКА Иван Демидов не опускается в рейтингах ниже шестой строчки, а в большинстве идет и вовсе на втором месте. Вторым будет выбирать «Чикаго», но совсем не уверен, что они остановят выбор на российском нападающем, который может сыграть как справа, так и в центре. Все-таки в атаке у «Блэкхокс» талантов хватает, и логичнее было бы выбрать защитника — белоруса Левшунова, канадца Пареха или россиянина Силаева.
Защитник «Торпедо» провел шикарный сезон в КХЛ и взлетел во всех рейтингах до небес. При этом Силаев продолжает улучшать свою игру. Он котируется выше остальных защитников, и если «Чикаго» и выбирающий третьим «Анахайм» пройдут мимо, то драфтующие следом за ними «Коламбус» и «Монреаль» наверняка остановятся на Силаеве.
При этом многих может отпугнуть действующий контракт габаритного защитника с нижегородцами — как минимум ближайшие два сезона игрок проведет в КХЛ. У Демидова контракт еще на год, но при этом хоккеист хочет продолжить карьеру в Северной Америке уже сейчас. Получится ли у него договориться со СКА — большой вопрос.
Любопытно и где окажется лидер юниорской сборной Канады Тидж Игинла — сын знаменитого Джерома Игинлы. Звезда победителя ЮЧМ-2024 должен быть выбран в первой половине первого раунда, но его котировки очень разнятся — от шестого до 31-го места в различных рейтингах. Его отец стал настоящей легендой «Калгари» и сейчас получил должность в клубе, а сами «Флэймз» выбирают девятыми. Увидим ли мы красивую историю с еще одним Игинлой в составе «Огоньков»?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 1
|0 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
2 - 0
|2 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|8.05
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|4 : 3 ОТ
|8.05
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|3 : 4 ОТ