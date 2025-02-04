Трамп продолжает хвалить русских хоккеистов. Президент США завалил комплиментами Бобровского

Глава Белого дома встретился с обладателями Кубка Стэнли из «Флориды».

Президент США Дональд Трамп встретился с хоккеистами «Флорида Пантерз», которые стали чемпионами НХЛ в сезоне-2023/24. Мероприятие традиционно прошло в Белом доме. Причем американский лидер вновь в своей речи выделил представителя России — на этот раз он хвалил Сергея Бобровского.

Что сказал президент

Трамп, приветствуя команду, отметил выдающуюся игру российского вратаря. По мнению президента США, вклад спортсмена в победу команды в финале Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» неоценим. Напомним, «Ойлерз» едва не совершили грандиозный камбэк в серии, когда отыгрались со счета 0-3, однако «Пантеры» в драматичном седьмом матче противостояния все же забрали трофей, который стал первым в клубной истории.

«Финальная серия была битвой от начала до конца. Это сделало ее на самом деле гораздо интереснее. Вратарь Сергей Бобровский — он был невероятен. Я должен его увидеть. Где он?» — сказал Трамп, подошел к россиянину и пожал ему руку.

По мнению президента США, Бобровский после такой игры точно должен оказаться в Зале хоккейной славы.

«Сколько тебе лет? Парень, я тебе говорю, ты был невероятен. Ты проделал потрясающую работу. Давление в седьмом матче было огромным, но ты сыграл потрясающе, отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. Это было феноменально».

Сергей начал карьеру незадрафтованным свободным агентом, а в итоге стал обладателем Кубка Стэнли и останется в истории как один из лучших голкиперов. «Ты должен собой гордиться, особенно с учетом того, что ты не был задрафтован — неплохая сделка, а?» — добавил Трамп.

На встрече с президентом США был и еще один россиянин Дмитрий Куликов, который совсем недавно отыграл свой 1000-й матч в карьере в чемпионатах лиги. Чемпионом в составе «Флориды» в прошлом сезоне стал также Владимир Тарасенко. Но летом форвард покинул «Пантерз» по истечении срока контракта и перешел в «Детройт».

Как прошла встреча

«Флорида» стала первой профессиональной командой, посетившей Трампа в Белом доме с момента его возвращения. Клуб сделал политику несколько подарков: два фирменных свитера красного цвета — один в рамке с номером «45-47» (Трамп является 45-м и 47-м президентом США), второй с 47-м номером на спине и 45-м на плечах. Кроме того, для американского лидера подготовили золотую клюшку.

Подарки вручали капитан команды Александр Барков и форвард Мэттью Ткачак, а также владелец «Флориды» Винсент Виола, который является хорошим другом президента.

«Мы должны были выбрать 45 и 47, верно? — заявил Виола, обращаясь к Трампу. — Мы привели когорту чемпионов, чтобы навестить чемпиона. И ваша доброта и гостеприимство, проявленное вашим персоналом, — это простое отражение того совершенства, которое вы требуете от людей, и сегодня мы стали его бенефициарами».

Трамп в ответ пошутил по поводу веса клюшки и попросил фотографию с Кубком Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Getty Images

Ранее Трамп хвалил Овечкина

По иронии судьбы встреча в Белом доме состоялась накануне матча «Флориды» с лидером Восточной конференции «Вашингтоном», за который играет любимец Трампа — Александр Овечкин. Во время предвыборной кампании он не раз вспоминал россиянина.

«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены — они великолепны. Они где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож. Их [хоккейная] команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?» — говорил Трамп 20 января во время своего выступления на митинге на Capital One Arena.

Теперь же, похоже, россиян, которых ценит президент США, стало на одного больше.