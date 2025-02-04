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Трамп продолжает хвалить русских хоккеистов. Президент США завалил комплиментами Бобровского

Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и президент США Дональд Трамп.
Сергей Бобровский и Дональд Трамп.
Фото Getty Images
Глава Белого дома встретился с обладателями Кубка Стэнли из «Флориды».

Президент США Дональд Трамп встретился с хоккеистами «Флорида Пантерз», которые стали чемпионами НХЛ в сезоне-2023/24. Мероприятие традиционно прошло в Белом доме. Причем американский лидер вновь в своей речи выделил представителя России — на этот раз он хвалил Сергея Бобровского.

Что сказал президент

Трамп, приветствуя команду, отметил выдающуюся игру российского вратаря. По мнению президента США, вклад спортсмена в победу команды в финале Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» неоценим. Напомним, «Ойлерз» едва не совершили грандиозный камбэк в серии, когда отыгрались со счета 0-3, однако «Пантеры» в драматичном седьмом матче противостояния все же забрали трофей, который стал первым в клубной истории.

«Финальная серия была битвой от начала до конца. Это сделало ее на самом деле гораздо интереснее. Вратарь Сергей Бобровский — он был невероятен. Я должен его увидеть. Где он?» — сказал Трамп, подошел к россиянину и пожал ему руку.

По мнению президента США, Бобровский после такой игры точно должен оказаться в Зале хоккейной славы.

«Сколько тебе лет? Парень, я тебе говорю, ты был невероятен. Ты проделал потрясающую работу. Давление в седьмом матче было огромным, но ты сыграл потрясающе, отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. Это было феноменально».

Сергей начал карьеру незадрафтованным свободным агентом, а в итоге стал обладателем Кубка Стэнли и останется в истории как один из лучших голкиперов. «Ты должен собой гордиться, особенно с учетом того, что ты не был задрафтован — неплохая сделка, а?» — добавил Трамп.

На встрече с президентом США был и еще один россиянин Дмитрий Куликов, который совсем недавно отыграл свой 1000-й матч в карьере в чемпионатах лиги. Чемпионом в составе «Флориды» в прошлом сезоне стал также Владимир Тарасенко. Но летом форвард покинул «Пантерз» по истечении срока контракта и перешел в «Детройт».

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Как прошла встреча

«Флорида» стала первой профессиональной командой, посетившей Трампа в Белом доме с момента его возвращения. Клуб сделал политику несколько подарков: два фирменных свитера красного цвета — один в рамке с номером «45-47» (Трамп является 45-м и 47-м президентом США), второй с 47-м номером на спине и 45-м на плечах. Кроме того, для американского лидера подготовили золотую клюшку.

Подарки вручали капитан команды Александр Барков и форвард Мэттью Ткачак, а также владелец «Флориды» Винсент Виола, который является хорошим другом президента.

«Мы должны были выбрать 45 и 47, верно? — заявил Виола, обращаясь к Трампу. — Мы привели когорту чемпионов, чтобы навестить чемпиона. И ваша доброта и гостеприимство, проявленное вашим персоналом, — это простое отражение того совершенства, которое вы требуете от людей, и сегодня мы стали его бенефициарами».

Трамп в ответ пошутил по поводу веса клюшки и попросил фотографию с Кубком Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Ранее Трамп хвалил Овечкина

По иронии судьбы встреча в Белом доме состоялась накануне матча «Флориды» с лидером Восточной конференции «Вашингтоном», за который играет любимец Трампа — Александр Овечкин. Во время предвыборной кампании он не раз вспоминал россиянина.

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«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены — они великолепны. Они где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож. Их [хоккейная] команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?» — говорил Трамп 20 января во время своего выступления на митинге на Capital One Arena.

Теперь же, похоже, россиян, которых ценит президент США, стало на одного больше.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Дональд Трамп
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