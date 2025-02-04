Трамп продолжает хвалить русских хоккеистов. Президент США завалил комплиментами Бобровского
Президент США Дональд Трамп встретился с хоккеистами «Флорида Пантерз», которые стали чемпионами НХЛ в сезоне-2023/24. Мероприятие традиционно прошло в Белом доме. Причем американский лидер вновь в своей речи выделил представителя России — на этот раз он хвалил Сергея Бобровского.
Что сказал президент
Трамп, приветствуя команду, отметил выдающуюся игру российского вратаря. По мнению президента США, вклад спортсмена в победу команды в финале Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» неоценим. Напомним, «Ойлерз» едва не совершили грандиозный камбэк в серии, когда отыгрались со счета 0-3, однако «Пантеры» в драматичном седьмом матче противостояния все же забрали трофей, который стал первым в клубной истории.
«Финальная серия была битвой от начала до конца. Это сделало ее на самом деле гораздо интереснее. Вратарь Сергей Бобровский — он был невероятен. Я должен его увидеть. Где он?» — сказал Трамп, подошел к россиянину и пожал ему руку.
По мнению президента США, Бобровский после такой игры точно должен оказаться в Зале хоккейной славы.
«Сколько тебе лет? Парень, я тебе говорю, ты был невероятен. Ты проделал потрясающую работу. Давление в седьмом матче было огромным, но ты сыграл потрясающе, отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. Это было феноменально».
Сергей начал карьеру незадрафтованным свободным агентом, а в итоге стал обладателем Кубка Стэнли и останется в истории как один из лучших голкиперов. «Ты должен собой гордиться, особенно с учетом того, что ты не был задрафтован — неплохая сделка, а?» — добавил Трамп.
На встрече с президентом США был и еще один россиянин Дмитрий Куликов, который совсем недавно отыграл свой 1000-й матч в карьере в чемпионатах лиги. Чемпионом в составе «Флориды» в прошлом сезоне стал также Владимир Тарасенко. Но летом форвард покинул «Пантерз» по истечении срока контракта и перешел в «Детройт».
Как прошла встреча
«Флорида» стала первой профессиональной командой, посетившей Трампа в Белом доме с момента его возвращения. Клуб сделал политику несколько подарков: два фирменных свитера красного цвета — один в рамке с номером «45-47» (Трамп является 45-м и 47-м президентом США), второй с 47-м номером на спине и 45-м на плечах. Кроме того, для американского лидера подготовили золотую клюшку.
Подарки вручали капитан команды Александр Барков и форвард Мэттью Ткачак, а также владелец «Флориды» Винсент Виола, который является хорошим другом президента.
«Мы должны были выбрать 45 и 47, верно? — заявил Виола, обращаясь к Трампу. — Мы привели когорту чемпионов, чтобы навестить чемпиона. И ваша доброта и гостеприимство, проявленное вашим персоналом, — это простое отражение того совершенства, которое вы требуете от людей, и сегодня мы стали его бенефициарами».
Трамп в ответ пошутил по поводу веса клюшки и попросил фотографию с Кубком Стэнли.
Ранее Трамп хвалил Овечкина
По иронии судьбы встреча в Белом доме состоялась накануне матча «Флориды» с лидером Восточной конференции «Вашингтоном», за который играет любимец Трампа — Александр Овечкин. Во время предвыборной кампании он не раз вспоминал россиянина.
«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены — они великолепны. Они где-то здесь, в одной из этих прекрасных лож. Их [хоккейная] команда выступает очень хорошо. Овечкин — великий игрок, не так ли?» — говорил Трамп 20 января во время своего выступления на митинге на Capital One Arena.
Теперь же, похоже, россиян, которых ценит президент США, стало на одного больше.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|53
|29
|24
|62
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|4.02
|03:30
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Нэшвилл – Оттава
|2 : 5