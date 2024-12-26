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«Тебе даже не придется вести кампанию». Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады

Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Егор Сергеев
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Уэйну Гретцки.
Фото Global Look Press
Уэйна это не заинтересовало.

Дональд Трамп, который в январе официально станет президентом США, предложил легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки возглавить канадское правительство. Об этом 78-летний политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я только что встретился с Уэйном Гретцки Великим, как его называют в хоккейных кругах. Я сказал ему: «Уэйн, почему бы тебе не баллотироваться на пост премьер-министра Канады, который вскоре станет должностью губернатора Канады — ты легко победишь, тебе даже не придется вести кампанию». Его это не заинтересовало, но я думаю, что жители Канады должны начать кампанию «Выбери Уэйна Гретцки!». За этим было бы весело наблюдать!» — написал Трамп.

Трамп хочет присоединить Канаду. А еще Гренландию и Панаму

Почему в цитате президента США есть ремарка про «премьер-министра, который скоро станет губернатором»? Потому что в середине декабря Трамп внезапно заговорил о присоединении Канады к США. Причем политик не просто однократно пошутил, а планомерно и настойчиво разгонял тему.

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По мнению Трампа, канадцам было бы лучше в составе США: «Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея — 51-й штат!» — с этого поста в Truth Social все началось.

Кроме того, Трамп оригинально поздравил подписчиков с новогодними праздниками: «Счастливого Рождества всем, в том числе замечательным солдатам Китая, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал (при строительстве которого 110 лет назад мы потеряли 38 000 человек), постоянно следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в ремонт, но абсолютно ничего не говоря «ни о чем». Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги граждан которой слишком высоки, но которые снизятся более чем на 60%, если Канада станет нашим 51-м штатом... А еще их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении так, как ни одна другая страна в мире», — написал Трамп.

Про Панаму президент тоже заговорил не случайно — в декабре он поднимал вопрос про знаменитый канал. А еще Трамп вспомнил про Гренландию, которую настойчиво пытался купить еще в 2019 году: «То же самое можно сказать и о жителях Гренландии, которая нужна Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и которая хочет, чтобы США были там... И мы будем!» — анонсировал американский президент.

Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Гретцки — большой друг Трампа

Кандидатура Уэйна на пост то ли премьер-министра, то ли губернатора, также не случайна — они близки с американским политиком. Когда Трамп закатил вечеринку после победы на выборах, Гретцки вошел в очень узкий круг лиц, кто был приглашен в поместье миллиардера.

Уэйн отлично провел время в компании Илона Маска, Даны Уайта и других знаменитостей. Даже сфотографировался в кепке MAGA («Сделаем Америку великой снова». — Прим. «СЭ»).

А жена Гретцки Джанет опубликовала в социальных сетях обращение к Трампу: «Поздравляю, господин президент Дональд Трамп, вы сделали это и вы заслужили это. Мир стал лучше, когда вы стали нашим лидером, мы гордимся тем, что мы американцы. Спасибо вам за то, что вы такой замечательный друг. Пусть Бог и дальше присматривает за вами. Любим вашу семью!» — написала супруга легендарного хоккеиста.

Кстати, про американцев Джанет написала не просто так — у семьи Гретцки, включая хоккеиста, двойное канадско-американское гражданство.

Трамп выиграл президентские выборы в 2024 году. В январе 2025-го он официально приступит к исполнению обязанностей.

Дана Уайт
Уэйн Гретцки
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5 Оттава 34 18 16 38
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