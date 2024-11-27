В НХЛ пройдет «Вечер русского наследия». Гашек — в ярости
В ночь с 12 на 13 декабря в НХЛ состоится матч между «Коламбусом» и «Вашингтоном». Игра пройдет в тематике «Вечера русского наследия», поскольку в составе обеих команд выступает немало российских игроков.
Один из главных противников акции — обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион, экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек. Он считает, что лига сошла с ума.
Что за вечер?
Первые подобные мероприятия организовали во Флориде еще в 2018 году. Связь с «Пантерз» — заслуга директора компании по операциям в России и СНГ Александра Бравермана, автора нескольких книг о советском и российском хоккее и агента по недвижимости. В числе его клиентов, например, капитан «Флориды» Александр Барков.
«Вечер русского наследия» — это тематические матчи в НХЛ. Они проводятся на играх с участием тех команд, где есть российские хоккеисты. Выглядит все это как масштабная акция: народные песни, матрешки, автограф-сессии с легендами российского хоккея, например Павлом Буре и Алексеем Ковалевым. Сами организаторы называют свой проект данью уважения вкладу России в мировой хоккей.
Именно под этим брендом пройдет встреча между «Вашингтоном» и «Коламбусом». В приглашении на игру сказано, что посетители смогут прекрасно провести время и увидеть многих российских хоккеистов. За «Блю Джекетс» играют Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. За «Кэпиталз» — Иван Мирошниченко, Александр Алексеев (нечасто попадает в заявку) и Александр Овечкин (травмирован).
Цены на билеты существенно разнятся. Дороже всего обойдутся на нижний ярус — 102,9 доллара на одного. В верхней части цены скромнее — от 38,85 до 63 долларов.
Как сообщил руководитель по связям с общественностью «Коламбуса» Тодд Шаррок в интервью Iltalehti, в стандартный пакет билетов входит подарок от клуба и групповая фотография на льду после финальной сирены.
Гашек недоволен
Легенда чешского хоккея, которая частенько позволяет себе русофобские выпады, не упустила возможности разразиться гневной тирадой в адрес НХЛ за проведение «Вечера русского наследия.
«НХЛ явно сошла с ума. Вместо того чтобы прекратить свою многолетнюю поддержку СВО, лига запускает очередной российский проект. Они обязаны выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек в соцсетях.
Но это была только первая часть заявления. Вторая последовала чуть позже и коснулась темы вооружения.
«Для меня этот русский вечер — то же самое, как если бы НХЛ передала российской армии 10 танков и 5 боевых самолетов. За это надо платить!»
В НХЛ часто проводятся похожие акции
Мероприятия на матчах, посвященные различным народам и странам, — обычное дело для лиги. Например, «Бостон» в связи с наличием в городе большого процента ирландского населения, ярко отмечает День святого Патрика.
У «Тампы» постоянно проводятся акции для итальянской диаспоры. Логотип клуба на скамейке запасных украшают итальянским флагом, а в фойе арены раздают пиццу, пасту и другие традиционные блюда этой страны.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|23
|10
|13
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|21
|7
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|21
|13
|8
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Юта
|22
|9
|13
|21
|6
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Ванкувер
|20
|11
|9
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|27.11
|03:00
|
Монреаль – Юта
|2 : 3 ОТ
|27.11
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|0 : 2