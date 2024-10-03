Гашек проиграл выборы, но продолжает выступать против россиян в НХЛ

Никак не успокоится.

Один из самых ярых критиков России в мировом спорте Доминик Гашек опять принялся за старое. Чешский экс-голкипер высказался против россиян в НХЛ накануне старта нового сезона. Напомним, он начнется выносным матчем «Нью-Джерси» и «Баффало», который пройдет в Праге 4 октября.

Что сказал Гашек

Доминик не просто что-то прокомментировал или сделал короткое заявление — экс-хоккеист выступил чуть ли не с программной речью с критикой в адрес НХЛ и россиян.

«Дорогие любители хоккея, завтра в Праге начнется новый сезон НХЛ. Что меня как человека, для которого человеческие жизни стоят на первом месте на воображаемой шкале ценностей, не может оставить равнодушным. К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой СВО», — заявил Гашек в социальных сетях.

Тот факт, что в составе «Нью-Джерси» и «Баффало» нет россиян, чеха не смутил. По его мнению, это ни на что не влияет.

«С моей точки зрения, это не является смягчающим обстоятельством. НХЛ нисколько не изменила свою позицию с начала СВО, и граждане России по-прежнему могут в ней играть», — добавил Доминик.

Впрочем, ничего нового по сравнению с предыдущими словами он не сказал. Основной упор он вновь сделал именно на рекламу России со стороны лиги.

«Всю ответственность несет ближайшее руководство НХЛ! 32 индивидуальных владельца команды НХЛ и комиссар Гэри Беттмэн. Именно они устанавливают правила. И они могут изменить их в любой момент. Это люди, которые сделали НХЛ, соревнование, которое так много значило для меня, самой большой рекламой СВО во всем спортивном мире!» — добавил Гашек.

Чтобы не перебарщивать с кнутом, Доминик добавил пряник: «Я уже несколько раз предлагал руководству НХЛ помощь в общении и установлении таких правил, чтобы конкуренция не была рекламой России. При этом я также предлагаю помощь самим хоккеистам из РФ, чтобы они могли продолжать играть в лиге, при этом не являясь рекламой. Предлагаю руку помощи не только как бывший хоккеист, но и как гражданин, для которого человеческая жизнь — высшая ценность», — написал чех.

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Русофобия не помогла Гашеку выиграть выборы

Гашек — один из самых одиозных противников России в мировом спорте, он регулярно высказывается против присутствия наших спортсменов на международной арене. Какое-то время он очевидно пиарился на антироссийских высказываниях, пытаясь попасть в чешский сенат. Но русофобия ему совсем не помогла.

В середине сентября Гашек участвовал в выборах в муниципалитете Бенешов, но не смог выйти даже во второй тур. Экс-вратарь сборной Чехии набрал 20% голосов и занял третье место, тогда как конкуренты — 33% и 26%.

Еще ранее Доминик заявлял о президентских амбициях и говорил, что ему нравится «ощущать ответственность». По его мнению, важно высказывать свое мнение по политическим вопросам. Но пока Гашек не дотянул даже до сената, а значит, в ближайшее время ждем новых нападок на Россию.

«Он давно высказывается не лучшим образом о наших хоккеистах, причем это началось не с начала СВО, а гораздо раньше, — сказал «СЭ» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Непонятно, что с ним случилось. Возможно, он чем-то остался недоволен со времен игры в России: может, не доплатили ему, может, девушка какая-то его обидела».

По мнению чиновника, Гашек зря идет в политику. Чеху явно не подходит новая роль.

«Это не его. Доминика не воспринимают как героя, не воспринимают как человека, которому можно доверять и отдавать свои голоса. Его это бесит, и он пытается зарабатывать себе какие-то политические очки», — резюмировал Свищев.