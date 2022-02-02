Овечкин не может забить? Не проблема — есть Орлов!
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Дауд — 6 (мен., Хагелин), 5:50 — 0:1. Малкин — 5 (бол., Гюнтцель, Летанг), 6:26 — 1:1. Раст — 13 (бол., Кросби, Гюнтцель), 11:26 — 2:1. Орлов — 6 (бол., Шири, Шульц), 16:13 — 2:2. Раст — 14 (бол., Кросби, Гюнтцель), 24:44 — 3:2. Спронг — 8 (Карлсон), 39:18 — 3:3. Орлов — 7 (Кузнецов, Уилсон), 64:17 — 3:4.
Вратари: Джерри — Ванечек (Самсонов, 6:43).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 47 (12+23+10+2) — 32 (10+7+12+3).
Наши: Малкин (18.58/3/-2) — Кузнецов (21.29/7/+1), Овечкин (21.31/5/0), Орлов (20.22/3/+1).
2 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Устать от противостояния «Вашингтона» с «Питтсбургом» практически невозможно. Дуэль извечных соперников Александра Овечкина и Сидни Кросби, которые одновременно пришли в лигу почти 17 лет назад, до сих пор приковывает внимание даже нейтральных болельщиков. Команды уже дважды встречались в нынешнем чемпионате, обменявшись победами (1:6 и 4:2), но сегодня «Кэпиталз» впервые в сезоне приехали в гости к «Пингвинз» и столкнулись с большим количеством проблем.
Команда Майка Салливана после трех домашних поражений подряд («Сиэтл», «Детройт», «Лос-Анджелес») сделала ставку на активное стартовое давление. В течение нескольких минут гости с трудом выходили из своей зоны, а Даниэль Спронг не справился с таким напряжением и отправился в бокс штрафников. В последнее время реализация большинства — мощнейшее оружие «Питтсбурга». В январе по этому показателю команда заняла второе место в НХЛ и 15 раз поразила ворота соперника. Однако Крис Летанг умеет создать трудности на ровном месте. Опытнейший защитник «Пингвинз» допустил ошибку на синей линии, позволив убежать в атаку Нику Дауду. Американец не стал упускать такую возможность и открыл счет в меньшинстве.
Впрочем, хозяева не сильно расстроились и уже через 36 секунд Евгений Малкин реализовал численный перевес. Россиянин не так давно вернулся в строй после длительного восстановления от травмы и потихоньку набирает физическую форму. Пока нельзя сказать, что форвард демонстрирует на льду какой-то запредельный уровень, но очки набирает исправно. Сегодня Евгений продлил свою серию с набранными баллами до девяти игр, а в 12 встречах сезона в его активе 13 (5+8) очков. Это первый матч Малкина против «Вашингтона» в текущем чемпионате.
У Витека Ванечека было немало работы, но уже на седьмой минуте первого периода он вынужден был уступить место Илье Самсонову. В начале встречи в чешского вратаря «Вашингтона» врезался нападающий «Пингвинз» Каспери Капанен. Ванечек продолжил встречу, однако через 20 секунд после гола Малкина попросил замену. В последних шести матчах Витек демонстрировал отличную игру — 159 спасений после 169 бросков с процентом надежности 94,1. Тем не менее, Самсонов не растерялся и здорово вкатился в матч. Игроки «Питтсбурга» моментально нагрузили россиянина и тому пришлось совершать вот такие невероятные сэйвы.
Ilya. Samsonov. ? pic.twitter.com/YUfOMUYdrj— NHL (@NHL) February 2, 2022
И все же долго держать ворота на замке у Ильи не получилось. Всего через несколько минут после его появления на льду Брайан Раст реализовал очередное большинство «Питтсбурга». В эпизоде принял активное участие Малкин. Евгений хоть и не набрал очко в голевой атаке, но несмотря на жесткий силовой прием от Тома Уилсона на синей линии, сумел сохранить шайбу в зоне атаке.
Воспользовался численным перевесом и «Вашингтон». Дмитрий Орлов забил шестую шайбу в сезоне, наказав соперника за невнимательность. Россиянину дали спокойно сыграть на добивании после броска Конора Шири.
Несмотря на равный счет в матче, «Питтсбург» полностью владел инициативой. Второй период гости начали абсолютно провально и к седьмой минуте уступали по броскам 0-13. Защитник команды Тревор ван Римсдайк выбросил шайбу за пределы площадки, а хозяева в третий раз в матче забили в большинстве. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт был просто в ярости от происходящего на площадке, в том числе и от судейский решений — после запроса штаба «Питтсбурга» гол Гарнета Хетеуэйа отменили из-за атаки на вратаря. И все-таки гости нашли способ ответить. Даниэль Спронг отработал два своих удаления и после классного прохода сравнял счет.
Судьба противостояния решилась только в овертайме. Сидни Кросби упустил хорошую возможность забросить 499-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, а вот Орлов продолжил демонстрировать свои снайперские задатки. Защитник эффектно сместился с шайбой в центр и переиграл Тристана Джарри. Дмитрия заслуженно признали первой звездой встречи, а вторую получил Самсонов. За 57 минут игрового времени он отразил 43 броска и подарил своей команде шанс.
А вот Александр Овечкин вновь остался в тени и не набрал очки в четвертом матче подряд. Капитан «Вашингтона» пять раз бросил по воротам, получил неплохую возможность в большинстве, хорошо убежал в формате пять на пять, но его игра не выходила на первый план. Пока у команды не очень обстоят дела с созиданием и действительно не хватает Ти Джея Оши, который восстанавливается от травмы. Уже сегодня ночью «Кэпиталз» примут дома «Эдмонтон», и у Овечкина будет отличная возможность выиграть очную дуэль у Леона Драйзайтля.
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|И
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|П
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|2
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|30
|17
|64
|3
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|27
|19
|62
|4
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|21
|59
|5
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|20
|23
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|22
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|30
|38
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|15
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|И
|В
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|О
|1
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|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
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|30
|16
|66
|3
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|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
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|14
|30
|35
|7
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|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|32
|12
|68
|2
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|28
|18
|60
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|Миннесота
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|27
|13
|57
|4
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|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
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|44
|11
|33
|26
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|41
|22
|19
|50
|5
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|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|2.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|4 : 2
|2.02
|04:30
|
Даллас – Калгари
|3 : 4
|2.02
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|2 : 3 Б
|2.02
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
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Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
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