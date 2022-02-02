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Сегодня, 07:05

Овечкин не может забить? Не проблема — есть Орлов!

Российский защитник «Вашингтона» Орлов стал автором дубля в матче с «Питтсбургом»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
Российский защитник «Вашингтона» неожиданно стал героем матча с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Дауд — 6 (мен., Хагелин), 5:50 — 0:1. Малкин — 5 (бол., Гюнтцель, Летанг), 6:26 — 1:1. Раст — 13 (бол., Кросби, Гюнтцель), 11:26 — 2:1. Орлов — 6 (бол., Шири, Шульц), 16:13 — 2:2. Раст — 14 (бол., Кросби, Гюнтцель), 24:44 — 3:2. Спронг — 8 (Карлсон), 39:18 — 3:3. Орлов — 7 (Кузнецов, Уилсон), 64:17 — 3:4.
Вратари: Джерри — Ванечек (Самсонов, 6:43).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 47 (12+23+10+2) — 32 (10+7+12+3).
Наши: Малкин (18.58/3/-2) — Кузнецов (21.29/7/+1), Овечкин (21.31/5/0), Орлов (20.22/3/+1).
2 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Устать от противостояния «Вашингтона» с «Питтсбургом» практически невозможно. Дуэль извечных соперников Александра Овечкина и Сидни Кросби, которые одновременно пришли в лигу почти 17 лет назад, до сих пор приковывает внимание даже нейтральных болельщиков. Команды уже дважды встречались в нынешнем чемпионате, обменявшись победами (1:6 и 4:2), но сегодня «Кэпиталз» впервые в сезоне приехали в гости к «Пингвинз» и столкнулись с большим количеством проблем.

Команда Майка Салливана после трех домашних поражений подряд («Сиэтл», «Детройт», «Лос-Анджелес») сделала ставку на активное стартовое давление. В течение нескольких минут гости с трудом выходили из своей зоны, а Даниэль Спронг не справился с таким напряжением и отправился в бокс штрафников. В последнее время реализация большинства — мощнейшее оружие «Питтсбурга». В январе по этому показателю команда заняла второе место в НХЛ и 15 раз поразила ворота соперника. Однако Крис Летанг умеет создать трудности на ровном месте. Опытнейший защитник «Пингвинз» допустил ошибку на синей линии, позволив убежать в атаку Нику Дауду. Американец не стал упускать такую возможность и открыл счет в меньшинстве.

Впрочем, хозяева не сильно расстроились и уже через 36 секунд Евгений Малкин реализовал численный перевес. Россиянин не так давно вернулся в строй после длительного восстановления от травмы и потихоньку набирает физическую форму. Пока нельзя сказать, что форвард демонстрирует на льду какой-то запредельный уровень, но очки набирает исправно. Сегодня Евгений продлил свою серию с набранными баллами до девяти игр, а в 12 встречах сезона в его активе 13 (5+8) очков. Это первый матч Малкина против «Вашингтона» в текущем чемпионате.

У Витека Ванечека было немало работы, но уже на седьмой минуте первого периода он вынужден был уступить место Илье Самсонову. В начале встречи в чешского вратаря «Вашингтона» врезался нападающий «Пингвинз» Каспери Капанен. Ванечек продолжил встречу, однако через 20 секунд после гола Малкина попросил замену. В последних шести матчах Витек демонстрировал отличную игру — 159 спасений после 169 бросков с процентом надежности 94,1. Тем не менее, Самсонов не растерялся и здорово вкатился в матч. Игроки «Питтсбурга» моментально нагрузили россиянина и тому пришлось совершать вот такие невероятные сэйвы.

И все же долго держать ворота на замке у Ильи не получилось. Всего через несколько минут после его появления на льду Брайан Раст реализовал очередное большинство «Питтсбурга». В эпизоде принял активное участие Малкин. Евгений хоть и не набрал очко в голевой атаке, но несмотря на жесткий силовой прием от Тома Уилсона на синей линии, сумел сохранить шайбу в зоне атаке.

Воспользовался численным перевесом и «Вашингтон». Дмитрий Орлов забил шестую шайбу в сезоне, наказав соперника за невнимательность. Россиянину дали спокойно сыграть на добивании после броска Конора Шири.

Несмотря на равный счет в матче, «Питтсбург» полностью владел инициативой. Второй период гости начали абсолютно провально и к седьмой минуте уступали по броскам 0-13. Защитник команды Тревор ван Римсдайк выбросил шайбу за пределы площадки, а хозяева в третий раз в матче забили в большинстве. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт был просто в ярости от происходящего на площадке, в том числе и от судейский решений — после запроса штаба «Питтсбурга» гол Гарнета Хетеуэйа отменили из-за атаки на вратаря. И все-таки гости нашли способ ответить. Даниэль Спронг отработал два своих удаления и после классного прохода сравнял счет.

Судьба противостояния решилась только в овертайме. Сидни Кросби упустил хорошую возможность забросить 499-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, а вот Орлов продолжил демонстрировать свои снайперские задатки. Защитник эффектно сместился с шайбой в центр и переиграл Тристана Джарри. Дмитрия заслуженно признали первой звездой встречи, а вторую получил Самсонов. За 57 минут игрового времени он отразил 43 броска и подарил своей команде шанс.

А вот Александр Овечкин вновь остался в тени и не набрал очки в четвертом матче подряд. Капитан «Вашингтона» пять раз бросил по воротам, получил неплохую возможность в большинстве, хорошо убежал в формате пять на пять, но его игра не выходила на первый план. Пока у команды не очень обстоят дела с созиданием и действительно не хватает Ти Джея Оши, который восстанавливается от травмы. Уже сегодня ночью «Кэпиталз» примут дома «Эдмонтон», и у Овечкина будет отличная возможность выиграть очную дуэль у Леона Драйзайтля.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
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Бостон – Сиэтл
 3 : 2
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Нью-Джерси – Торонто
 1 : 7
2.02 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
2.02 03:00
Рейнджерс – Флорида
 5 : 2
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
2.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 3 : 1
2.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 4 : 1
2.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 4 : 2
2.02 04:30
Даллас – Калгари
 3 : 4
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Колорадо – Аризона
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Вегас – Баффало
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Фредерик Андерсен

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