«Желаю Овечкину быстрее вернуться на лед и побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне!» Эксклюзив с Дмитрием Орловым

Вчера обозреватель «СЭ» поговорил с защитником «Каролины» и обладателем Кубка Стэнли. В том числе обсудили великолепный старт и травму его друга Александра Овечкина и июньский Кубок Стэнли Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко.

Поздравил Сашу с семисотой передачей в лиге. Это показывает, что он умеет не только забивать

— Недавно вы сделали дубль в ворота своей бывшей команды, «Вашингтона». Овечкин после игры поздравил с голами или соперник есть соперник, «свой не свой — на дороге не стой»?

— Пару фраз было во время игры, ха-ха! Но они останутся между нами. На самом деле он был рад за меня, как и я за него. Тем более сейчас он старается догнать и перегнать Гретцки, и мне также было с чем его поздравить. Например, когда он сделал 700-й пас в регулярных чемпионатах и стал, по-моему, всего шестым игроком в истории НХЛ с 700+700. И это показывает, что он не только снайпер, но и умеет прекрасно отдавать передачи. Саша — легенда этой лиги, всегда приятно смотреть за тем, как он играет.

— У него и в этом, и в прошлом сезоне было множество классных передач. Люди, по-моему, сильно недооценивают этот его навык.

— Он всегда здорово отдавал, просто люди больше сфокусированы на голах. Но статистика — вещь упрямая, она все показывает.

— Весной разговаривал с Настей, женой Овечкина, и она сказала о вашем обмене из «Вашингтона»: «Это был сложный момент для нас, потому что мы очень дружим, и их не хватает. Когда я приехала — они уже здесь были. Варя, жена Димы, — крестная нашего сына Сергея». То есть вы с Овечкиным не просто друзья, а родственники!

— Так и есть. В том числе и поэтому впервые в жизни переходить в другой клуб НХЛ после 12 лет в Вашингтоне было тяжело. Не только мы, но и наши жены дружат. Мы с Овечкиными были соседями в Вашингтоне, у нас дома были рядом. Но так сложилось. Самое главное, что мы по-прежнему дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.

— Каков Овечкин в общении семьями, за пределами льда? Что больше всего любит обсуждать, кроме хоккея?

— Пусть наши разговоры лучше остаются за нашим столом. Всегда приятно видеться. Есть о чем вспомнить — матчи, застолья, да много всего. У нас было много хороших моментов — и, уверен, будут еще!

Когда я только начинал в НХЛ, Саша говорил мне фразу, которую он, в свою очередь, слышал от ветеранов, когда сам пришел в лигу: «Время летит, и надо ценить каждый день». Теперь понимаю, насколько он был прав. Каждый год пролетает быстро, и надо стараться дорожить каждой минутой, которая у тебя здесь есть, и делать ее счастливой. У меня уже 14-й сезон в НХЛ, и хочу, чтобы их было как можно больше!

— Созвонились уже после вчерашней травмы Овечкина в Юте?

— Я смотрел игру, видел, как это произошло. И после матча написал Саше, спросил, как он. Ответ, естественно, передавать не буду, это все — между нами. Есть официальная информация, ничего к ней добавлять не буду.

— Клуб объявил в соцсетях, что он пропустит «несколько недель».

— Главное, чтобы Саша как можно быстрее поправился и вернулся на лед.

— Поразились, что он в 39 лет с 15 голами в 18 матчах возглавил гонку за «Морис Ришар»? Как такое возможно?!

— Саша все умеет и показывает это уже 20 лет в лиге! Под любым прессингом он всегда уверен в своих силах — и даже когда что-то не получается, как в первой половине прошлого сезона, возвращается на свой уровень. Он всегда находил и находит в себе силы забивать голы, набирать очки и в нужное время вести команду за собой. Поэтому не удивлен. Он молодец. Желаю ему уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки — и чтобы все было хорошо!

— Осмелюсь предположить: раз вы так говорите, значит, травма не такая серьезная!

— Не буду комментировать. Просто повторю — желаю, чтобы он побил рекорд и был здоров! Он всегда играет ради команды и жертвует собой, за что его все ценят, а не только за количество голов. Настоящий лидер.

— Ваш бывший главный тренер Барри Тротц думает, что Овечкин может обогнать Гретцки в этом сезоне, но последние десять голов дадутся ему особенно тяжело, поскольку соперники будут играть еще плотнее. Неужели такие вещи, как рекорд, раззадоривают и их?

— Возможно, да. Команды будут сильнее его опекать, понимая, что на Сашу будет больше пасов. В этих словах Барри есть логика.

Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Рад за земляка Бобровского и друга детства Тарасенко. Болел за них в финале Кубка Стэнли

— Еще одна оперативная тема — только что уволили главного тренера «Бостона» Джима Монтгомери, с которым вы успели успешно поработать.

— И до меня, и при мне тогда в «Бостоне» была очень хорошая команда, взяла Президентский кубок, побила все рекорды. Монтгомери очень понравился мне и как человек, и как тренер. Удивился его увольнению, жалко, что оно случилось. Я даже ему сообщение написал, пожелал удачи. Он мне ответил. Надеюсь, скоро он найдет новую работу.

Считаю, что он отличный специалист, понимает хоккей. За то недолгое время, которое я был в «Бостоне», мне показалось, что он многое дает команде. К сожалению, у нас не получилось пройти дальше первого раунда, хотя для этого было все. Команда была отличная, много мастерства, понимание, как надо играть. Но не всегда все складывается так, как хотелось бы. Тем больше ценю ту победу в Кубке, которая была в 2018 году с «Вашингтоном».

— Что случилось в той серии плей-офф с «Флоридой»? «Бостон» проиграл ее, выигрывая 3-1.

— Тяжело найти одну причину. Мы все виноваты, все — одна команда. У нас не индивидуальный вид спорта. Разные факторы сказались — травмы, отсутствие удачи... Конечно, было обидно так отдать серию. Мне кажется, после того раунда «Флорида» и поверила в себя, сначала дошла до финала Кубка Стэнли, а через год выиграла его.

Видно, что у них в команде появилась победная культура. Этим летом многие ребята, как и у нас в «Каролине», из «Пантерз» ушли, но они все равно в этом сезоне играют отлично. Понятно, что в этом большая заслуга Сереги Бобровского.

— Земляка вашего.

— Да, конечно! Я был очень рад за Серегу — и не только потому, что он из Новокузнецка, а потому, что знаю, как он шел к этому. Он был и остается одним из лучших вратарей лиги. Две «Везины» — и, дай бог, еще будут.

— За него болели в финале Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон»?

— Ну, конечно, хотел, чтобы Серега выиграл! Тем более второй раз в финале, и неизвестно, как дальше карьера сложится. Поэтому был за него. И за Володю Тарасенко, моего друга детства, с которым у нас сохранились такие же отношения, как когда-то. Буквально пару часов назад с ним созванивались, разговаривали, интересовались, как друг у друга дела.

Хоккейный мир такой — мы все общаемся и стараемся друг друга поддерживать. Можно представить, как им и вообще всей «Флориде» было сложно, когда, ведя в серии 3-0, они проиграли три следующих матча финала. Какое это психологическое давление. Но они его выдержали и победили.

— Отпраздновали как-то с земляком Бобровским его победу?

— Летом я отмечал свой день рождения, позвал Серегу, он приехал. Был очень рад его видеть. И, конечно, поздравил с достижением, к которому он шел всю жизнь.

— Это было в Новокузнецке, для которого Кубок Стэнли Боба стал вторым в истории после вашего?

— Нет. Дома, как всегда, был в начале отпуска. А день рождения отмечал уже в Москве. Там и увиделись.

Полностью интервью — в ближайшие дни.