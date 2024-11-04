«Плохо, что он забил. Но рад за него». Орлов и Кочетков не остановили, но победили Овечкина

Российский снайпер забивает в четырех матчах подряд.

«Каролина» победила «Вашингтон» на своем льду (4:2) и не смогла прервать результативную серию Александра Овечкина. Дмитрий Орлов оформил дубль и стал первой звездой вечера, Андрей Свечников забил в пустые ворота, а Петр Кочетков отразил 19 бросков из 21.

«Из России с перчаткой» — такой заголовок получил обзор воскресной игры «Рейнджерс» и «Айлендерс» на сайте НХЛ за счет добавления одной буквы в начало слова «любовь» из известной фразы. В противостоянии соседей из Нью-Йорка на «Мэдисон-сквер-гарден» вратари Игорь Шестеркин и Илья Сорокин сделали по 35 спасений, а Артемий Панарин продолжил забивать и оформил дубль после гола соотечественнику и попадания в пустые ворота. Подобный обыгрыш названия второго фильма о Джеймсе Бонде вполне мог подойти также для первой в сезоне встречи Овечкина с Кочетковым, Орловым и Свечниковым.

«Овечкин забивает пачками, так что будьте готовы»

«Вашингтон» сыграл второй матч за два дня, отправился на выезд после разгрома «Коламбуса» (7:2). Команда Спенсера Карбери здорово стартовала и выжала почти максимум из календаря в начале регулярного чемпионата — семь из десяти игр дома, шесть побед подряд на своем льду после первого поражения. «Кэпиталз» разобрались с несколькими фаворитами и сокрушили поднявшийся со дна самый русский клуб лиги.

Овечкин после сухого поражения в гостях от «Тампы» Андрея Василевского забивал и набирал не менее двух очков в трех матчах в Вашингтоне. Капитан сделал дубль против «Рейнджерс» Шестеркина, потом собрал по голу и две передачи с «Монреалем» и «Коламбусом» Даниила Тарасова. Снайпер пробивал вратарей своим фирменным броском и разыгрывал классные комбинации с Диланом Строумом, Алексеем Протасом и другими партнерами в равных составах.

«Я сказал [форварду Тэйлору Рэддишу], что когда [Ови] забивает, то забивает пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад. Он просто находит способ открыться. У него определенно великолепный бросок. Старайся пасовать на него так много, как только можно. Весело играть с ним», — сказал Строум.

В Роли «Вашингтон» пытался справиться с агрессивным хоккеем «Каролины» и много времени проводил в своей зоне. Гостям удалось ненадолго вырваться вперед после двух голов за полминуты перед первым перерывом. Получив в одном моменте двойное большинство, «Кэпиталз» долго мучились в попытке его реализовать, пока дело не дошло до щелчка Овечкина из правого круга для вбрасывания. Александр пробил Кочеткова и на эмоциях показал перчаткой в том числе на соотечественника в воротах.

Овечкин продлил результативную серию до четырех матчей — 9 (5+4) очков. 39-летний форвард вместе с командой здорово вошел в сезон — 7 голов, 7 передач и 14 очков в 11 играх при «плюс 8». В предыдущем регулярном чемпионате, очень сложном для себя и «Кэпс», Александр добрался до пятого гола в 15-м матче, до шестого — только в 30-м. Теперь форвард сделал это намного быстрее и пока движется в темпе на 50+ шайб за регулярку. Главный счетчик Ови за прошедший уик-энд обновился несколько раз — 860 голов за 1437 матчей в лиге, 34 шага до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки и 35 до вершины.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каждый раз говорит мне много плохих слов»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери признал, что игра с «Каролиной» не была близкой, но отдал должное своим хоккеистам. По словам специалиста, его команда боролась, притом что провела в своей зоне три четвертых времени и не могла взять шайбу под контроль, не преуспела в выходе в атаку и отборе.

Кочетков получил намного меньшую нагрузку в сравнении с вратарем «Кэпс» Чарли Линдгреном. При этом голкипер «Кейнз» несколько раз выручил в начале матча и затем при минимальном перевесе в третьем периоде, в том числе щитком остановил шайбу при выходе Овечкина один на один.

«Во многом повезло, знаете. Я ждал броска, а он видел, что я сел, и хотел [атаковать] с бэкхенда. Повезло, что я коснулся его клюшки, он не забил. Он уже забивал мне в прошлом сезоне. Это Ови, знаете ли», — сказал Кочетков.

Вратарь «Каролины» старался не «замерзнуть» при небольшом числе бросков и оформил четвертую подряд победу.

«Знаете, такое всегда тяжело. Я старался сохранять концентрацию, просто думал о каждом следующем броске. Иногда ты чувствуешь себя в игре, даже когда не так много бросков, а иногда без бросков ты замерзаешь, всякая ерунда лезет в голову. Сегодня чувствовал себя неплохо. Много работы для ребят. У «Кэпиталз» был второй матч подряд, так что мы играли большую часть времени в их зоне, у Линдгрена сегодня было много работы. Рад, что победили, можно идти домой», — сказал Петр.

Российский голкипер заодно отреагировал на вопрос, почему Овечкин показывал на него после своего гола.

«А, да, да. Каждый раз он говорит мне много плохих слов, когда мы играем или он забивает. «Я забью тебе, я забью тебе» — просто что-то такое. Все русские делают это, знаете, так что это не проблема для меня», — сказал Кочетков.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Понятия не имею, как Орлов забил»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор остался доволен игрой своей команды против «Вашингтона», который накануне мощно прошелся по «Коламбусу». Специалист оценил выполнение плана и отдачу каждого хоккеиста в противостоянии с соседом по Столичному дивизиону и шестую подряд победу.

«Ребята, вы справились со всем в этой игре. Когда смотрю сейчас на эту комнату, вижу, что каждый внес свой вклад. И это ценно», — сказал Бриндамор в победной раздевалке. В конце короткой речи тренер обратился к двум россиянам из числа трех звезд вечера и под овацию выделил лучшего игрока матча: «Коч, пара важнейших спасений, мужик. И у нас есть своя Русская ракета».

Орлов открыл счет в матче сильным броском из левого круга, шайба влетела в ближний угол от ловушки Линдгрена. Во втором периоде защитник снова вывел хозяев льда вперед мощнейшим щелчком от правого борта в дальний угол, вратарь опять не сумел остановить его.

«Понятия не имею, как первый [бросок] зашел, если говорить честно. Хотел бы взять оба [броска], вот что меня расстраивает. Первый [гол] — и я чешу свою голову, думаю вроде как: «Как [шайба] попадает в мою ловушку и выпадает из нее?» Просто бессмысленно. Но это хоккей», — сказал Линдгрен.

Вратарь также заметил: «Орли может [сильно] бросать шайбу. У него тяжелый бросок. Он здорово попадал, но хотел бы отбить оба».

«Он легенда, ему приятно»

Орлов набрал 6 (3+3) очков в 10 матчах, это самое результативное начало сезона в карьере защитника. Матчи с «Вашингтоном» остаются особенными для Дмитрия. Обладатель Кубка Стэнли-2018 выступал в столичном клубе с 2011 года до своего обмена в «Бостон» в начале 2023-го перед выходом на рынок свободных агентов. Три дня назад защитник поучаствовал в разгроме «Брюинз» в Роли (8:2), теперь дважды забил сам и не стал праздновать голы в ворота «Кэпиталз».

«Это непросто ментально, эмоционально [играть против них]. 12 лет, это не просто выбросить мусор. Я играл с некоторыми из этих ребят, знаю и очень уважаю их, как человек и как хоккеист. Так что это нечто, знаете ли, важная победа для нас. Считаю, у нас хорошая серия, шесть побед подряд, всегда здорово начинаем, так что нужно просто продолжать отталкиваться от этого», — сказал Орлов.

Защитник подчеркнул значение двух домашних матчей с «Бостоном» и «Вашингтоном» в победной серии «Каролины».

«Непросто выиграть шесть раз подряд, мы сделали хорошую работу. Мы взяли еще две игры, особенно [ценно] — против соперников по дивизиону. Нужно сохранять концентрацию и не слишком радоваться. Просто двигаться дальше, забывать [каждый прошедший матч] и стараться получать удовольствие, играть друг за друга», — сказал Дмитрий.

И никуда без вопроса про гол и великую гонку Овечкина.

«Он — один из лучших снайперов в лиге. Он легенда, ему приятно. Это [противно], что он забил сегодня, но он гонится за рекордом. Я рад за него», — сказал Орлов.